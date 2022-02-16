Пекин-2022 | Александр Терентьев: «Все могло сложиться гораздо лучше»

Мужская сборная ROC по лыжным гонкам (Александр Большунов и Александр Терентьев) завоевала бронзу в командном спринте классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине. После финиша спортсмены посетовали на то, что не имели возможности передохнуть, пробежав полуфинал, в отличие от своих главных конкурентов.

Как эта гонка сложилась для вас?

Александр Терентьев: Сегодня была очень тяжелая гонка. Было мало отдыха между полуфиналом и финалом. На финишной прямой мышцы «закислились» и было уже совсем трудно.

Довольны ли вы, что завоевали бронзовые медали?

Александр Терентьев: Мы на 30% довольны этим результатом. Все могло сложиться гораздо лучше, но получилось так, как получилось.

Это действительно настолько критично, что полуфинальная и финальная гонки проходят почти без паузы?

Александр Большунов: Да, это имеет значение из-за высоты над уровнем моря и потому, что здесь очень сложная трасса. По сравнению с представителями команд Норвегии и Финляндии, у нас было на 50% меньше времени на восстановление, и я думаю, что это сыграло большую роль. Они могли себе позволить перевести дух в этом горном воздухе, чего не скажешь о нас. Нам было чуть тяжелее, чем первым двум командам.