Пекин-2022 | Кристина Резцова: «Думала только о том, чтобы бежать быстрее»

Биатлонисты ROC завоевали бронзовые медали в своей первой гонке на Олимпийских играх в Пекине.﻿ В смешанной эстафете сборную представляли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. После драматичного завершения гонки спортсмены рассказали журналистам о преодолении себя, ветра и штрафного круга.

Как считаете, в этой гонке вы выиграли бронзу или потеряли золотую медаль, учитывая, что лидировали на последнем этапе?

Ульяна Нигматуллина: Мы могли быть первыми, а могли быть пятыми. Для меня это определенно победа, несмотря на то, что все, вероятно, совершали ошибки во время этой гонки.

Что вы думали, преодолевая штрафной круг?

Кристина Резцова: Все мои мысли были о том, чтобы бежать как можно быстрее, потому что я видела девушек, которым требовалось преодолеть два круга. Это все происходило одновременно, благодаря чему я поняла, что не одна допустила ошибки на стрельбище, что были внешние факторы, с которыми теперь приходится бороться. Я осознавала, что нужно бежать настолько быстро, насколько только возможно, просто потому, что на оставшихся двух этапах может произойти все что угодно.

Как оцените эти бронзовые медали?

Александр Логинов: Хорошее завершение дня. Это не просто бронза, это медаль, которую удалось завоевать.

Как вам удалось вывести команду в лидеры на вашем этапе?

Александр Логинов: Я не знаю. Думаю, после хорошей стрельбы у меня выросли крылья. У меня было хорошее настроение, и я счастлив, что смог хорошо отработать сегодня с первого метра до последнего.

Что скажете о ветреных условиях, в которых приходилось работать?

Александр Логинов: Ветер был с первого дня нашего пребывания здесь. Иногда он был сильный, иногда — еще сильнее, потом — очень-очень сильным… Так что когда я приехал на стрельбище, для меня это не было непривычно. Пришлось потрудиться.