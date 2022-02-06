Пекин-2022 | Александр Большунов: «Клэбо понимает, что главные гонки у него — это спринт»

Лыжник ROC Александр Большунов стал триумфатором мужского скиатлона на Олимпийских играх в Пекине,﻿ не просто завоевав первое для своей команды золото, но и превзойдя ближайшего преследователя больше чем на минуту. На пресс-конференции после гонки Александр поделился своей радостью, а также поблагодарил за слаженную работу на первой части дистанции бронзового медалиста Ийво Нисканена и выразил уверенность в том, что Йоханнес Клэбо, финишировавший лишь сороковым, еще покажет свою мощь на спринте.

Я рад, что сегодня смог выиграть. И также хочу сказать спасибо Ийво Нисканену, потому что мы с ним вместе на классической части очень хорошо поработали — и у же 30 секунд было от третьего-четвёртого мест. На коньковой части оставалось только додержать это преимущество и финишировать. Рад, что сегодня все получилось. Сервис наш отработал отлично, как и вся команда, всем большое спасибо.

Как вы можете прокомментировать эпизод при смене лыж, когда одна из ваших палок упала в той зоне, в которой должен был менять свои лыжи Йоханнес Клэбо? Это была случайность или тем самым вы хотели показать, кто сейчас на самом деле номер один?

Это была случайность. Нужно было быстро переодеть палки. Я хотел поправить, но понимал, что на это будет затрачено очень много времени. Знал, что представители жюри, находящиеся рядом, должны поправить эту палку, поэтому поехал дальше.

Понравилась ли вам трасса, созданная для этой Олимпиады?

Мне понравилась эта трасса, потому что именно на ней я стал олимпийским чемпионом. Когда мы сюда приехали, сразу поняли, что она очень сложная. Одна из самых сложных из всех, на которых мы бегаем. Слышал, что по перепаду высот она сопоставима с холменколленской, но здесь он даже немного больше. Это и правда так, потому что есть два подъема по 300-350 метров на круге 3750… Также здесь очень сложные погодные условия, большой минус и ветер, в который очень сложно бегать. Эта трасса достойна Олимпийских игр.

На подиуме Большунов даже не пытался сдерживать эмоции