Пекин-2022 | Александр Большунов: «Есть еще гонки, в которых я могу побороться за золото»

Лыжник Александр Большунов, завоевавший серебро в гонке с раздельным стартом на 15 км классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине, признался, что не вполне доволен своим результатом.

- Вы разочарованы тем, что завоевали лишь серебро?

- Серебро — в принципе, не так уж плохо. С одной стороны, я счастлив. С другой стороны, я все еще нацелен на победу. Хотел бороться до самого финиша, но Ииво Нисканен был намного сильнее. На сто процентов был бы доволен, если бы выиграл сегодня. Тем не менее, есть еще гонки, в которых я могу побороться за золото.

- Помог ли вам пропуск спринта восстановиться после скиатлона?

- Я бы сказал, что он помог на 100 процентов, если бы я выиграл сегодня. Но я занял только второе место, поэтому скажу, что помог на 90 процентов.

- Что вы думаете о том, как эта гонка получилась у Нисканена?

- Сегодня Ииво был силен. Я, конечно, настраивался на золото, но со старта он пошел в отрыв, я держал его, потом стал чуть-чуть отыгрывать, но в конце, уже на втором круге, преимущество Ииво снова увеличилось. В итоге, у меня только второе место. Нисканен - все-таки специалист именно на этой дистанции, поэтому я его сегодня поздравляю.

- Удивил ли вас результат Йоханнеса Клэбо?

- Нет, нисколько не удивил, потому что 15 километров он всегда бегает очень хорошо. Как и спринт, и все остальные гонки.