Пекин-2022 | Александр Большунов: «Это грандиозный день!»

Лыжник ROC Александр Большунов завоевал золотую медаль в сокращенном до 30 километров масс-старте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине. После гонки спортсмен признался, что на 200 процентов доволен своим результатом.

— Пять медалей, три из них — золотые. Расскажите, насколько вы довольны своим выступлением в Пекине?

— Я нереально доволен, так как это что-то невероятное. Завоевать три золотые медали и еще две (серебряную и бронзовую) — это нереальные эмоции, они переполняют меня. Я даже не могу найти слов. Это грандиозный день! Сидеть и давать интервью после того, когда у меня уже есть три золотые медали — это очень круто.

— Насколько важным было то, что рядом шли товарищи по команде? Насколько они вам сегодня помогли?

— Когда товарищи по команде рядом, как-то поспокойнее, потому что мы работаем вместе. Сегодня было хорошее самочувствие, поэтому я смог выиграть. Второе место у Ивана — это тоже великолепный результат. Тем более, у него начало было не таким хорошим, а сейчас есть медаль. Думаю, он очень этим результатом доволен. А у меня уже пятая медаль, и я доволен на 200% своим результатом здесь.

— Как вы могли бы прокомментировать сокращение дистанции до 30 километров?

— Когда за час до гонки я узнал, что все-таки будет 30 километров, немного расстроился, так как хотелось все-таки бежать 50. Но я понимал, что погодные условия очень сложные — сильный ветер, сильный мороз; и последствия гонки могут быть не очень хорошими. Но когда мы уже бежали, ощущалось, что ветер стал немного поменьше и было не так холодно. Думаю, по сегодняшней погоде можно было бы и 50 километров бежать, потому что во время гонки все немного подуспокоилось.

— Насколько важна была поддержка жены Анны, когда вы преодолевали непростые времена?

— Она меня всегда поддерживает. В самые трудные минуты, когда шла подготовка к этому сезону, и все не очень хорошо складывалось, она была рядом и, возможно, забирала себе негативные эмоции. Когда многое не получается, я очень сильно расстраиваюсь, а она помогает мне со всем справляться. Это очень хорошо, когда есть близкий человек рядом, который все понимает и переживает вместе с тобой. Так преодолевать сложности гораздо проще, чем одному.

— В 2018-м году году вам не удалось выиграть золото, зато в 2022 у вас сразу три медали высшей пробы. Что изменилось за эти четыре года?

— Изменилось одно: здесь у меня три золотые медали, а в Корее их не было. Там у меня были предпосылки завоевать как минимум одно золото, но опыта было мало, не удалось. Могу сказать, что, наверное, так было правильно, потому что у меня была большая мотивация уже на этих Играх. Я ставил перед собой цель завоевать две золотые медали, а здесь — три. Я очень-очень горд этим результатом. Это невероятно.