Пекин-2022 | Александр Большунов: «Чем сложнее условия, тем лучше для нас»

Лыжники ROC Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов выиграли золото в мужской эстафете 4×10 км на Олимпийских играх в Пекине. После гонки спортсмены сошлись на том, что мороз и сильный снегопад помогли им выиграть.

Как прошла эта гонка и что вы чувствуете, завоевав золотые медали?

Алексей Червоткин: Мы стремились к этому. Мы пытались добиться такого результата, но в течение нескольких лет нам это не удавалось. Сегодня все совпало. Все было супер. Погода, казалось, была сложной, шел снег, но все было в нашу пользу, так что все было замечательно. На данный момент я еще не осознал, что выиграл золото. Мне нужно время. Но это очень круто.

Сергей Устюгов: Я по-прежнему не верю в это. У меня внутри пустота. Может быть, когда увижу медаль, почувствую что-то.

Как вы готовились у этой гонке и адаптировались к такой сложной погоде с обильным снегопадом?

Денис Спицов: Сегодня была, наверное, самая трудная гонка в моей карьере. Я никогда в жизни так сильно не концентрировался на эстафете. Я трясся от нервов в течение двух дней. Никогда не испытывал такой нервозности, даже перед индивидуальными гонками, потому что понимал, что сегодня есть реальный шанс выиграть эту золотую медаль. Когда увидел прогноз погоды, занервничал еще больше, потому что весь день шел снег. Я беспокоился о том, какую работу придется проделать нашим сервисмэнам, но они блестяще справились со своей задачей, и мы стали олимпийскими чемпионами. Это мечта каждого спортсмена, и она сбылась.

Но все же погодные условия как-то повлияли на эту гонку?

Денис Спицов: Они нам помогли выиграть!

Александр Большунов: На самом деле чем сложнее условия, тем, наверное, лучше для нас. Мы рады, что сегодня смогли победить в такой серьезной конкуренции с очень сильными соперниками. Это дорогого стоит.

Каково значение этих золотых медалей для вашей команды и страны?

Александр Большунов: Это большая победа для нашей команды. Реально — на такой тяжелой трассе, в таких сложных погодных условиях, с сильными соперниками мы смогли показать, что на сегодняшний день демонстрируем неплохие результаты и в каждой гонке стараемся бороться за победу. В этом не только наша заслуга, но и всей нашей команды: и сервис-бригады, и тренеров, и массажистов, всех, кто нас готовит. Наши родные и семьи тоже поддерживают нас в любой ситуации. Когда не все у нас получается, они всегда рядом.

Алексей Червоткин: Хочется добавить, что такая победа была 42 года назад. Чтобы выигрывали одновременно девчонки и мужчины — это просто суперистория!