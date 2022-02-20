Пекин-2022 | 20 февраля. Итоги заключительного дня на Олимпийских играх

На Олимпийских играх в Пекине в заключительный день соревновательной программы 20 февраля 2022 года было разыграно пять комплектов медалей в хоккее, лыжных гонках, бобслее, горных лыжах и керлинге. Команда ROC взяла одну медаль, но это было, скажем так, неизбежно – хоккеисты встречались в финале с Финляндией. Вот только выиграть Олимпиаду-2022 не получилось, хотя ROC и вела в счете. В итоге, поражение со счетом 1:2 и хоккейное серебро. В других видах программ награды взять не удалось, пусть лыжница Татьяна Сорина была к этому чрезвычайно близка.

Хоккеисты ROC открыли счет на восьмой минуте первого периода. При игре в большинстве отличился Михаил Григоренко, для которого это шайба стала первым баллом за результативность на олимпийском турнире. Ассистентами выступили Никита Гусев и Никита Нестеров. Но даже когда команда ROC вела в счете, особой уверенности в победе не наблюдалось. Финская сборная под управлением Юкки Ялонена, в свое время возглавлявшего в КХЛ СКА из Санкт-Петербурга, выглядели предпочтительнее. И это отражалось в соотношении бросков. Как по итогам первого периода (15:7), так и всего матча (31:17).

Да, у команды Алексея Жамнова были голевые шансы, но финны их имели больше. И два из них реализовали. Вилле Покка отличился на 24-й минуте, а Ханнес Бьорнинен – на 41-й. Эта шайба и принесла Финляндии первое олимпийское золото в ее хоккейной истории. Вряд ли скрасило горечь от поражения в финале включение защитника ROC Егора Яковлева в символическую сборную турнира.

Лыжницам, стартовавшим часом ранее, пришлось выступать в менее тепличных условиях – на морозе и с сильным, порывистым ветром, содававшим дискомфорт во время гонки на 30 км свободным стилем с массовым стартом. Практически сразу же приняла решение о сходе лидер женской команды ROC Наталья Непряева, чье самочувствие не позволило претендовать на призовые места. Вскоре отстала Анастасия Рыгалина. Не смогла отреагировать на заключительный рывок в группе, претендовавшей на бронзу, и Мария Истомина, пусть и заняла довольно высокое для себя девятое место. Зато \Сорина сумела подтянуться к «бронзовой» позиции буквально на последних сотнях метрах. На стадионе она шла уже четвертой, причем догнав финку Кертту Нисканен. Однако и здесь противостояние ROC – Финляндия завершилось в пользу представительницы страны Суоми. А Сорину еще и обошла в финишном створе шведка Йонна Сундлин из Швеции, отодвинув на пятое место.

В бобах-четверках экипажи ROC Ростислава Гайтюкевича и Максима Андрианова заняли итоговые седьмое и восьмое места, так и не подобрав оптимальные настройки и полозья своих бобов для хороших скоростей. Горнолыжная команда вылетела в смешанных командных состязаниях в параллельном гигантском слаломе уже на самом старте – в 1/8 финала от сборной Италии.

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