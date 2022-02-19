Пекин-2022 | 19 февраля. Итоги дня на Олимпийских играх

На Олимпийских играх в Пекине 19 февраля были разыграны семь комплектов наград. Ожидалось, что их будет восемь, но из-за холодной и ветреной погоды командные соревнования в горнолыжном спорте были перенесены на завтра.

Внесла погода коррективы и в развитие событий в одном из главных видов сегодняшней олимпийской программы – мужском лыжном марафоне. Из-за мороза было принято решение сократить дистанцию почти в два раза. В итоге лыжники соревновались не на классических 50 километрах, а прошли лишь четыре круга по 7,1 километра – в сумме дистанция составила необычные 28,4 километра. Однако на выступление лидера команды ROC Александра Большунова никакого влияния это не оказало – всю гонку он шел в лидирующей группе, затем возглавил ее, а к финишу пришел с отрывом от ближайшего преследователя, которым стал еще один лыжник ROC Иван Якимушкин. Большунов завоевал свою третью золотую медаль нынешних Игр, а всего у него в Пекине пять наград – еще есть серебро и бронза. В его активе и еще одно уникальное достижение – на двух Олимпиадах (в Пхенчхане и в Пекине) он завоевал медали во всех девяти гонках, в которых принимал участие.

Серебряную и бронзовую медали завоевали фигуристы команды ROC в соревнованиях спортивных пар. И Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, ставшие вторыми, и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым, занявшие третье место, выдали в произвольной программе почти безошибочные прокаты. Совсем немного обеим парам ROC не хватило, чтобы обойти двукратных чемпионов мира из Китая – золото завоевали Суй Вэньцзин и Хан Цунь. Тарасова и Морозов уступили им по сумме двух программ всего 63 сотых балла, Мишина и Галлямов – около двух баллов. Еще одна российская пара – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – на четвертом месте.

Состоялся сегодня в Пекине матч за бронзовые медали мужского хоккейного турнира. Сборная Словакии неожиданно уверенно одержала победу над командой Швеции (4:0), которой явно не хватило сил и эмоций на сегодняшнюю игру после вчерашнего драматичного полуфинала против хоккеистов ROC. Напомним, что матч за золотые медали хоккейного турнира между командами ROC и Финляндии состоится завтра, 20 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени.

Подробности и результаты всех прошедших на Олимпийских играх в Пекине соревнований и анонсы предстоящих стартов вы можете найти на Olympics.

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