Пекин-2022 | 18 февраля. Итоги дня на Олимпийских играх

На Олимпийских играх в Пекине 18 февраля 2022 года было разыграно пять комплектов медалей в трех видах спорта — фристайле, биатлоне и конькобежном спорте. Команда ROC завоевала одну бронзовую награду в мужском ски-кроссе.

Главным героем дня в команде ROC стал фристайлист Сергей Ридзик, взявший бронзу в ски-кроссе. Ридзик добавил эту медаль к бронзовой награде Пхенчхана-2018. В финальном заезде он уступил чемпиону мира 2019 года Райану Регезу (золото) и его соотечественнику Алексу Фиве (серебро), который был сильнейшим на ЧМ в прошлом году.

Ридзик одновременно обрадовался и огорчился третьему месту.

«Все хотят выиграть золотую олимпийскую медаль. Поэтому не могу сказать, что я разочарован, не могу сказать, что я очень рад — 50 на 50. Хотелось больше, но довольствуюсь тем, что имею», — передает слова призеры Пекина-2022 Olympics.

В хоккее драматичным образом сложился матч между командами ROC и Швеции. В полуфинале соперники не смогли определить сильнейшего в основное время. В итоге дело дошло до буллитов, по итогам которых в финал вышла команда ROC. В золотом матче олимпийского турнира в воскресенье она сыграет с Финляндией, обыгравшей словаков.

В фигурном катании внимание было приковано к короткой программе спортивных пар. Здесь сразу три дуэта команды ROC расположились друг за другом сразу после китайской пары, выигравшей сегодняшнюю программу.

Таким образом, серебряные призеры Олимпийских игр-2018 Суй Вэньцзин – Хан Цунь лидируют с 84,41 балла, а серебряные призеры Олимпийских игр-2018 в команде Евгения Тарасова – Владимир Морозов (ROC) занимают второе место, отставая от лидеров на 0,16 балла (84,25). Действующие чемпионы России, Европы и мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов пока третьи (82,76). Еще одна титулованная пара ROC Александра Бойкова и Дмитрий Козловский расположилась на четвертой строчке (78,59). Произвольная программа пройдет в субботу и начнется в 14.00.

В первой половине дня внимание болельщиков было приковано к заключительным биатлонным гонкам этих Олимпийских игр. В женском масс-старте близка к медалям была Кристина Резцова, но промахи не позволили ей подняться выше пятого места. Мужчины и вовсе провалили стрельбу, лучший из ROC Александр Логинов стал лишь 15-м.

В конькобежном спорте на дистанции 1000 м у мужчин, несмотря на хорошие шансы, добраться до медалей ни обладателю рекорда мира Павлу Кулижникову, ни Виктору Муштакову не удалось.

Подробности и результаты всех прошедших на Олимпийских играх в Пекине соревнований и анонсы предстоящих стартов вы можете найти на Olympics.

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