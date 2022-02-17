Пекин-2022 | 17 февраля. Итоги дня на Олимпийских играх

На Олимпийских играх в Пекине 17 февраля 2022 года было разыграно шесть комплектов медалей в женском одиночном фигурном катании, конькобежном спорте, горных лыжах, женском хоккее, лыжном двоеборье и фристайле. Команда ROC завоевала золотую и серебряную медали и обе в женском одиночном фигурном катании. Олимпийской чемпионкой Игр-2022 стала Анна Щербакова, серебряным призером – Александра Трусова.

17-летняя Щербакова является действующей чемпионкой мира, но все же не она считалась главным фаворитом в борьбе за звание олимпийской чемпионки. Тем не менее, Анна продемонстрировала идеальный для себя прокат. Она сделала два четверных флипа, в том числе один в каскаде с тройным тулупом, да и остальные элементы выполнила прекрасно. В итоге, она установила личный рекорд как в произвольной, так и по сумме баллов (255,95). При этом в произвольной Щербакова все равно заняла второе место после Трусовой (175,75 против 177,13), поскольку Александра сделала пять четверных прыжков (один с приземлением на две ноги) и не разу не упала.

Однако преимущество в баллах после короткой программы помогла чемпионке мира-2021 выиграть и олимпийское золото. Трусова - вторая с рекордной для себя суммой 251,73. Бронзу завоевала японка Сакамото Каори (233,13). Таким образом, Щербакова и Трусова повторили достижение Алины Загитовой и Евгении Медведевой Олимпиады в Пхенчхане, также заняв первое и второе места. Еще одна фигуристка ROC Камила Валиева совершила много ошибок и стала в сумме только четвертой (224,09). Добавим, что результаты Валиевой, которая согласно решению CAS продолжала участие в зимних Олимпийских играх-2022, являются предварительными, так как продолжаются разбирательства в отношении результатов допинг-теста спортсменки.

В конькобежном спорте на 1000 м у женщин была близка к медали Ангелина Голикова. Если на олимпийской дистанции 500 м, где она завоевала бронзу, Голикова считалась едва ли не главной претенденткой на победу, то в длинном спринте ее шансы расценивались ниже. Тем не менее, Голикова пробежала для себя очень неплохо, показав третий промежуточный результат. И не скрывала радости от своего выступления, приветствую публику и показывая сердечко в телекамеры. Однако в заключительном забеге ее результат всего на 0,1 секунды превзошла чемпионка и рекордсменка мира Бриттани Боу из США, оставив Ангелину на четвертом месте.

В керлинге поражением от Великобритании (4:9) завершила олимпийский турнир женская команда ROC во главе со скипом Алиной Ковалевой. С одной победой (над Китаем) керлингистки ROC заняли в Пекине последнее десятое место, что с учетом серебряных медалей чемпионата мира-2021 стало сенсацией со знаком «минус».

В других медальных видах дня команда ROC изначально не могла претендовать на медали, но нельзя не отметить десятое место горнолыжницы Юлии Плешковой в комбинации. Для нее это лучший результат в карьере на крупных международных (включая этапы Кубка мира) стартах.

Подробности и результаты всех прошедших на Олимпийских играх в Пекине соревнований и анонсы предстоящих стартов вы можете найти на Olympics

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