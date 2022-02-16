Пекин-2022 | 16 февраля. Итоги дня на Олимпийских играх

На Олимпийских играх в Пекине 16 февраля были разыграны восемь комплектов наград.

Одним из главных событий дня стала женская эстафетная гонка в биатлоне. В личных дисциплинах биатлонистки ROC в Пекине наград пока не имеют, но эстафеты – особый вид. И сегодня Светлана Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина провели гонку просто прекрасно, оставив позади такие сильные команды, как Норвегия, Франция, Беларусь, Германия. На заключительном этапе Нигматуллина даже попыталась вступить в борьбу за золото со шведкой Эльвирой Эберг, но та на нынешних Играх очень сильна и шансов на погоню не дала. В итоге у Швеции – золото, но для биатлонисток ROC и серебро в эстафете – отличный результат.

В командном спринте в лыжных гонках и мужская, и женская сборные ROC завоевали бронзовые медали. Юлия Ступак и Наталья Непряева лишь в финишном створе уступили командам Германии и Швеции, причем отставание от сенсационных победительниц – немецких лыжниц – составило меньше секунды. У Александра Большунова и Александра Терентьева соревнования сложились еще драматичнее. В полуфинале на втором из своих отрезков дистанции Терентьев упал, пришлось тратить силы на погоню, и в итоге команда ROC отобралась в финал не напрямую, а лишь по времени. В решающем забеге лыжники ROC усилиями Большунова не раз пытались уйти в отрыв, но все равно судьба гонки решилась на последнем этапе, где норвежец Йоханнес Клэбо был неудержим. Серебро – у команды Финляндии, а финишер сборной ROC Терентьев закончил дистанцию третьим.

Четвертую сегодняшнюю награду принес команде ROC фристайлист Илья Буров, занявший третье место в соревнованиях по лыжной акробатике. Он повторил свой бронзовый олимпийский успех Пхенчхана-2018, постояв в финале и за себя, и за своего брата – лидера сборной ROC Максима Бурова, которому не удалось квалифицироваться в решающую стадию соревнований.

Еще одним важным событием дня стал начавшийся для хоккеистов сборной ROC олимпийский плей-офф. В четвертьфинале благодаря шайбам Вадима Шипачева, Никиты Нестерова и Вячеслава Войнова они одержали победу над командой Дании – 3:1. В полуфинале соперник будет гораздо более серьезный – им станет сборная Швеции, выбившая сегодня из турнира хоккеистов Канады.

Подробности и результаты всех прошедших на Олимпийских играх в Пекине соревнований и анонсы предстоящих стартов вы можете найти на Olympics.

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