Пекин-2022 | 15 февраля. Итоги дня на Олимпийских играх

На Олимпийских играх в Пекине 15 февраля 2022 года было разыграно девять комплектов медалей в сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, биатлоне, конькобежном спорте, лыжном двоеборье и бобслее. В активе команды ROC две медали. Серебро в конькобежном спорте (командная гонка у мужчин) завоевали Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. Бронзовую медаль в эстафете добыли биатлонисты Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Также одним из самых интересных событий дня стала короткая программ в фигурном катании у женщин, лучший результат в которой показала Камила Валиева (82.16), на втором месте расположилась Анна Щербакова, на четвертом — Александра Трусова.

Результаты спортсменки команды ROC Камилы Валиевой, которая согласно решению CAS продолжает участие в зимних Олимпийских играх-2022, являются предварительными, т.к. продолжаются разбирательства в отношении результатов допинг-теста спортсменки.

Настоящей драмой обернулась эстафетная гонка у мужчин в биатлоне. На четвертый этап бронзовый призер Пекина-2022 Эдуард Латыпов ушел с большим отрывом от преследователей. После первой стрельбы и вовсе лидировал с минутным отрывом. Но на втором огневом рубеже случилась неудача. Латыпов ушел на два штрафных круга, растерял преимущество, чем с удовольствием воспользовались Норвегия и Франция. В итоге Латыпов пришел к финишу третьим, добавив к своей личной бронзе еще одну. Конечно, после гонки он был очень расстроен и принес извинения болельщикам. И все же он смотрит в будущее с оптимизмом: «Я надеюсь и верю в то, что произошедшее сделает меня сильнее‎», — сказал биатлонист после эстафеты.

В командной гонке у мужчин в конькобежном спорте шансы ROC на медали оценивались как никогда высоко. На последних трех чемпионатах мира ее представители трижды выигрывали бронзу, подтверждая свой высокий класс. В полуфинале конькобежцы ROC побили олимпийский рекорд и, выложившись полностью и оставив все эмоции, в золотом забеге все же уступили Норвегии.

Состоялось и одно из самых долгожданных событий для болельщиков команды ROC — старт соревнований в фигурном катании у женщин. Все фигуристки отлично выступили в короткой программе. Следом за Валиевой расположилась Анна Щербакова, безупречно откатавшая программу с личным рекордом (80.20). Щербакова призналась, что совершенно не волновалась. Александра Трусова показала четвертый результат (74.60), допустив ошибку в тройном акселе, но осталась довольна олимпийской атмосферой. Произвольная программа пройдет в четверг.

Также отметим, что в мужском хоккее определился соперник команды ROC по четвертьфиналу. Им станет сборная Дании, обыгравшая Латвию.

Подробности и результаты всех прошедших на Олимпийских играх в Пекине соревнований и анонсы предстоящих стартов вы можете найти на Olympics.

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