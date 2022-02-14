Пекин-2022 | 14 февраля. Итоги дня на Олимпийских играх

На Олимпийских играх в Пекине 14 февраля 2022 года было разыграно четыре комплекта медалей в танцах на льду в фигурном катании, прыжках с трамплина, бобслее и фристайле. В активе команды ROC после бурного в медальном плане предыдущего дня на сей раз только одно серебро – танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Также нельзя не отметить вторую награду на Играх-2022 для команды Беларуси – Анна Гуськова стала серебряным призером в женской акробатике во фристайле.

Чемпионы мира-2021 Синицина и Кацалапов в произвольном танце получили свою лучшую сумму баллов в сезоне, но все равно уступили французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону более шести баллов по сумме. Что и неудивительно, французы на Играх в Пекине вообще побили мировой рекорд по сумме двух танцев. Виктория и Никита были очень довольны своим серебром, им удалось удержать второе место, не подпустив два сильных дуэта из США. К тому же Кацалапов стал первым в истории танцором, которому удалось стать олимпийским призером с двумя разными партнершами. Еще один дуэт ROC Александра Степанова / Иван Букин не избежал ошибки и, в итоге, стал шестым.

В акробатике олимпийская чемпионка Пхенчхана Гуськова уступила только Сюй Ментао из Китая, причем всего несколько десятых балла. Таким образом, она стала вторым белорусским призером Олимпиады в Пекине после биатлониста Антона Смольского, завоевавшим серебро в индивидуальной гонке. После выигрыша серебряной медали Гуськова дала понять, что намерена выступить и на следующих Олимпийских играх. Лучшая в команде ROC Есения Пантюхова стала девятой. Дебют монобоба завершился победой Кейли Хамфрис из США, в прошлом выигравшей два олимпийских золота в бобслее в составе сборной Канады. Бобслеистка ROC Надежда Сергеева замкнула топ-10. В командных прыжках с трамплина у мужчин первенствовали австрийцы, команда ROC стала седьмой.

Крайне неудачным получился соревновательный день в керлинге. И если мужская команда ROC в достойной борьбе уступила главным фаворитам из Швеции (5:7) и с тремя победами в шести матчах сохраняет шансы на выход в полуфинал, то женская продлила безвыигрышную серию до шести матчей, уступив Канаде (5:11), и Дании (5:10) и потеряв даже теоретические шансы на выход в плей-офф. Отметим также промежуточную бронзовую позицию после первого дня соревнований двоек экипажа ROC с пилотом Ростиславом Гайтюкевичем. Правда, два лидирующих дуэта оторвались достаточно далеко, а соперники в сражении за третье место, напротив, совсем близко.

Подробности и результаты всех прошедших на Олимпийских играх в Пекине и анонсы предстоящих соревнований соревноыаний вы можете найти на Olympics

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