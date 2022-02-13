Пекин-2022 | 13 февраля. Итоги дня на Олимпийских играх

На Олимпийских играх 2022 в Пекине 13 февраля были разыграны семь комплектов наград.

Главным событием дня для команды ROC второй день подряд становится лыжная эстафета. На сей раз вчерашний золотой почин девушек - Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой - поддержала мужская четверка. Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов принесли команде победу в дисциплине, в которой она не знала золотых олимпийских медалей на протяжении 42 лет. Причем сделали это очень уверенно, ведь отрыв от ближайших преследователей – сборной Норвегии – составил более минуты.

Первая награда в индивидуальной дисциплине была завоевана командой ROC в биатлоне. Ее обладателем оказался Эдуард Латыпов, ставший бронзовым призером в гонке преследования на 12,5 километров. Уже после двух чисто проведенных огневых рубежей он с 11-го места, которое занимал после спринта, ворвался в лидирующую тройку. И даже имел шанс на золото, но единственный за всю гонку промах на заключительном огневом рубеже не позволил Латыпову рассчитывать на большее, чем бронзовая награда. Но для спортсмена, который перед Олимпиадой из-за болезни вынужден был целый месяц провести без соревновательной практики, это тоже отличное достижение. А золото в этом виде – уже свое второе на этой Олимпиаде – завоевал французский биатлонист Кентен Фийон Майе.

Две награды сегодня - в активе спортсменов ROC в конькобежных дисциплинах. Константин Ивлиев стал серебряным призером на самой короткой в шорт-треке дистанции 500 метров, всего одну десятую секунды уступив на финише победителю – титулованному представителю Венгрии Шаоангу Лю. А в женском спринте в конькобежном спорте (дистанция 500 метров) Ангелина Голикова стала обладательницей бронзовой награды, причем вполне могла рассчитывать и на лучший результат, но спортсменке буквально чуть-чуть не хватило сил и резкости движений на самом финише. Всего 17 сотых отделили ее от результата победительницы – американки Эрин Джексон.

Четыре медали за один соревновательный день Игр – это лучший результат команды ROC с самого начала Олимпиады.

Подробности и результаты всех прошедших на Олимпийских играх в Пекине и анонсы предстоящих соревнований вы можете найти на Olympics.

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