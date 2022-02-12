Пекин-2022 | 12 февраля. Итоги дня на Олимпийских играх

На Олимпийских играх 2022 в Пекине были разыграны шесть комплекто наград.

Главным событием дня для команды ROC стала женская лыжная эстафета 4x5 км. Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова принесли олимпийское золото. Особо отметим, как великолепно провела финишный этап Степанова, завершив гонку с большим преимуществом перед соперницами — вторыми стали представительницы Германии, отставшие на 18 секунд, а бронзу оформила Швеция. Также блестяще на своих этапах выступили Ступак, Непряева и Сорина.

Лыжницы оформили второе золото команды ROC, первое на счету Александра Большунова в скиатлоне. Пока что лыжнные гонки — однозначно самый успешный для ROC вид спорта в Пекине-2022.

В биатлонном спринте у мужчин случилось своего рода повторение индивидуальной гонки для Максима Цветкова, который опять занял четвертое место. Победил здесь Йоханнес Тиннес Бе из Норвегии, его брат Тарьей стал третьим.

В конькобежном спорте на дистанции 500 м у мужчин золото завоевал Гао Тинью из Китая с олимпийским рекордом, а спортсмены ROC, несмотря на хорошие изначальные шансы, расположились далеко от топ-3.

С этими тремя видами и были связаны основные медальные надежды команды ROC 12 февраля. Но были и другие интересные события.

В женском хоккее команда ROC не сумела выйти в четвертьфинал, уступив сборной Швейцарии со счетом 2:4.

Мужская сборная потерпела первое поражение, проиграв Чехии со счетом 5:6 в овертайме.

Наконец, в танцах на льду дуэты показали ритм-танец. Лидерство здесь захватили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие новый мировой рекорд. Виктория Синицина и Никита Кацалапов из команды ROC побили личный рекорд и расположились на втором месте. Александра Степанова и Иван Букин стали пятыми и тоже имеют шансы на медали перед произвольной программой.

Подробности и результаты всех прошедших на Олимпийских играх в Пекине и анонсы предстоящих соревнований вы можете найти на Olympics.

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