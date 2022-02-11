Пекин-2022 | 11 февраля. Итоги дня на Олимпийских играх

На Олимпийских играх в Пекине 11 февраля2022 года были разыграны семь комплектов медалей в лыжных гонках, биатлоне, скелетоне, сноуборде, конькобежном спорте, шорт-треке и горных лыжах. Команда ROC завоевала одну серебряную медаль в гонке с раздельным стартом на 15 км классическим стилем благодаря Александру Большунову. Кроме того, хоккеисты ROC обыграли Данию 2:0, керлингистам помогли соперники, а в остальных видах команда ROC несколько раз была близка к призовым местам.

Большунов уступил на финише чуть более 20 секунд финну Ииво Нисканену, на пару с которым и считался фаворитом гонки. Конечно, Александр немного расстроился, но дал понять, что в трех оставшихся гонках постарается завоевать свое второе олимпийское золото Пекина. Неплохо выступил и Алексей Червоткин, финишировавший пятым.

Команда ROC по хоккею опять не пропустила ни одной шайбы. На сей раз от Дании. Но главный тренер Алексей Жамнов и сам остался не в восторге от качества игры, сославшись в том числе на отсутствие контрольных матчей из-за ограничений. Теперь 12 февраля ROC постарается обыграть и чехов.

Мужская сборная по керлингу со скипом Сергеем Глуховым начала день с поражения от Швейцарии (3:6), но затем разгромила Данию (10:2). Исход встречи предопределил крайне неудачный бросок скипа команды соперников, который выбил собственный камень из дома и позволил сборной ROC украсть сразу шесть камней. Теперь у команды Глухова стало две победы в четырех матчах, она занимает шестое место. У женской команды Алины Ковалевой после поражения от Швейцарии (7:8) ситуация похуже – у нее в двух проведенных на турнире играх вообще нет побед.

Кроме того, в скелетоне лучший в команде ROC Александр Третьяков в последней попытке не удержал третье место, откатившись на четвертую строчку в итоговом протоколе. В коньках Александр Румянцев стал пятым на дистанции 10000 м, которую с мировым рекордом выиграл Нильс ван дер Пул из Нидерландов. В биатлоне Кристина Резцова совершила два промаха и финишировала только шестой в спринте, остальные спортсменки команды ROC выступили еще хуже. Отметим также выход в финал мужской эстафеты команды ROC по шорт-треку. Отметим также поражение легендарного сноубордиста Шона Уайта в хафпайпе – знаменитый американец стал только четвертым.

Подробности и результаты всех прошедших на Олимпийских играх в Пекине и анонсы предстоящих соревнований соревноыаний вы можете найти на Olympics

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