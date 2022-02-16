Пекин-2022 | Шорт-трек. Чхве Мин Джон завоевала золото на дистанции 1500 м

На Олимпийских играх 2022 в Пекине состоялись соревнования по шорт-треку на дистанции 1500 м у женщин. Золото завоевала Чхве Мин Джон из Республики Кореи, серебро у итальянки Арианны Фонтаны, бронза за Сюханне Схюлтинг из Нидерландов.

В первом полуфинальном заезде Софья Просфирнова заняла лишь пятое место и выбыла из борьбы за медали. У Просвирновой изначально было немного шансов на попадание в финал А, ведь в рейтинге Кубка мира нынешнего сезона в этой дисциплине она на скромном 37 месте.

После забега Просвирнова сказала, что оставила все силы на льду, выступила лучше, чем в предыдущих стартах, но физически сил не хватило. В то же время, по признанию Софьи, тактически все было в порядке.

Во втором полуфинале явным лидером была Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов, уже успевшая завоевать здесь две золотые медали. Командная (или в данном случае уместнее сказать — партнерская) тактика со спортсменкой из Бельгии позолила обеим без проблем отобраться в финал А.

В третьем полуфинальном забеге команду ROC представляла Анна Вострикова. Она пришла к финишу седьмой и выбыла из борьбы за медали.

В итоге представительницы команды ROC заняли 15 и 19 места соответственно.

Финальный забег триумфально провела кореянка Чхве Мин Джон. К серебру на дистанции 1000 м она добавила золото в последнем виде соревнований по шорт-треку в Пекине-2022.