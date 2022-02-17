Павел Абраткевич: тренер конькобежек ROC, который 17 лет выступал за Польшу

За блеском медалей и эмоциями победителей часто остаются в тени спортсмены, которые не попадают на подиум. Жизненный путь таких атлетов может быть полон драматизма и неожиданных поворотов, но без наград и успешных выступлений их истории часто остаются незамеченными.

Павел Абраткевич принял участие в трех Олимпийских играх, выступая в конькобежном спорте, но признания добился уже как тренер. С 2010 года он работает с российскими конькобежками и на Игры-2022 отправился в качестве тренера женской команды ROC по конькобежному спорту.

Спортивная карьера поляка началась в 1988 году. На правах лучшего юниора страны его пригласили в национальную сборную для выступлений на Кубке мира. На первом же этапе Абраткевич стал лучшим среди соотечественников, а чуть позже завоевал бронзу на юниорском чемпионате мира – Павла стали называть одним из самых перспективных спринтеров.

Правда, уже во втором сезоне на взрослом уровне, его развитию помешали слабые колени. Боль не давала нормально выступать и тренироваться, поэтому в ход пошли уколы и таблетки. Когда и это перестало помогать, молодой спортсмен согласился на операцию, которая прошла за год до зимних Олимпийских игр в Альбервиле.

Оправившись от одной операции, через несколько месяцев пришлось сделать другую: конькобежцу вырезали аппендицит. Подготовка к Играм-1992 была далека от оптимальной, но Абраткевич все же отобрался на Олимпиаду. Результаты были ожидаемо слабые: 31-е место на 500м и 28-е на 1000м.

После дебютных Олимпийских игр Павел продолжал бороться с коленями: менял врачей, соглашался на новые операции. «Оглядываясь назад, понимаю, что нужно было взять паузу, отпустить нагрузки, потратить год на полноценное лечение. Но, конечно, я был молодым спортсменом, хотел бегать, выигрывать, получать зарплату и так далее», – рассказал Абраткевич в интервью «Матч ТВ».

В 1993 году конькобежец получил еще одну серьезную травму и принял радикальное решение оставить спорт. На протяжении трех лет он вообще не тренировался и вел обычную жизнь: закончил институт, устроился на работу физиотерапевтом, а позже стал массажистом сборной Польши.

Мысль о возвращении в большой спорт закралась во время детских соревнований в Нидерландах. Поддавшись на уговоры знакомого, Павел ради интереса пробежал 500м. На финише оказалось, что даже в растренированном состоянии Абраткевич показал второй результат сезона среди польских конькобежцев.

После затяжной паузы Абраткевичу пришлось готовиться без тренера и организовывать подготовительный процесс за свои деньги. Чтобы получить необходимые средства. спортсмен каждый год на несколько месяцев уезжал в Нидерланды, где выполнял ремонтные работы. Так продолжалась до тех пор, пока польская федерация не подписала контракт с Борисом Васильковским – прославленным тренером, работавшим со сборными СССР и России.

Для полноценной подготовки к Олимпиаде-1998 у тренера и спортсмена было всего семь месяцев – крайне мало, чтобы выйти на новый уровень. В итоге вторые Игры в карьере получились не сильно лучше первых: лучший результат – 22-е место на 500м.

Прорывом в карьере Абраткевича стал сезон-1999/2000, в который конькобежец занял пятое место на чемпионате мира в Херенвене. Прогресс поляка был очевиден, поэтому вскоре ему поступило заманчивое предложение: готовиться к Солт-Лейк-Сити-2002 в команде Яна Боса – серебряного призера Нагано-1998 из Нидерландов.

В этой же группе был олимпийский чемпион Идс Потсма и другие сильные конькобежцы из разных стран. Согласившись на предложение Абраткевич получил массажиста, механика, менеджера – то, о чем в Польше можно было только мечтать. Казалось, что на этот раз ему ничего не помешает на пути к успешной Олимпиаде.

Однако весной 2001-го произошел несчастный случай: Павел едва не погиб в аварии на мотоцикле. Из последствий – потеря сознания, выбитая ключица, шесть сломанных ребер, одно из которых проткнуло легкое. Абраткевич выкарабкался и съездил на Олимпийские игры, но из-за долгого восстановления опять был далек от призов – 16-е место на 500м с рекордом Польши.

После Солт-Лейк-Сити конькобежец порвал крестообразную связку и окончательно завершил карьеру, перейдя на тренерскую работу. Он готовил польских спортсменов к Турину-2006, а после Ванкувера-2010 взялся за российских конькобежек.

«Спортивной карьерой я не слишком доволен. Считаю, что раскрыться полностью так и не смог из-за того, что в самые ответственные моменты меня преследовали травмы. Как только я выходил на высокий уровень, тут же случалась травма. Только коленные связки оперировал трижды. Но травмы в спорте штука обычная», – приводит слова Абраткевича «Спорт-экспресс».

Тренерская карьера Павла складывается куда успешнее. В Сочи-2014 благодаря его работе Ольга Фаткулина завоевала серебро в забеге на 500м, Ольга Граф выиграла бронзу на 3000м плюс Россия заняла третье место в командной гонке. В Пхенчхане бронзовой медалью отметилась Наталья Воронина.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине подопечные 51-летнего специалиста из Польши остановились в шаге от медалей – в командной гонке Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева, Евгения Лаленкова и Наталья Воронина стали четвертыми.