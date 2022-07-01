Париж-2024 | Правила олимпийской квалификации в теннисе

Одно из самых важных спортивных сооружений мира примет теннисный турнир на Олимпийских Играх в Париже-2024: грунтовые корты, на которых ежегодно проходит Открытый чемпионат Франции по теннису, станут ареной битвы за олимпийское золото, которая обещает стать легендарной!

В воздухе уже висят вопросы — отправятся ли вновь покорять олимпийские вершины Серена Уильямс и Рафаэль Надаль? Чего добьется Карлос Алькарас за следующие два года? Что мы знаем наверняка, так это то, что Игры в Париже-2024 станут седьмыми в истории, на которых теннисный турнир будет играться на грунте — впервые после Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году.

Олимпийская квалификационная система не претерпела значительных изменений по сравнению с Токио-2020. Отвечаем на основные вопросы о квалификации в теннисе для Игр в Париже-2024.

Как проходит квалификация в теннисе в Париж-2024?

Общие правила

В Париже-2024 пройдут 5 традиционных соревнований по теннису (мужской одиночный и парный разряды, женский одиночный и парный разряды и смешанный парный разряд) — это 172 квоты. Точное число спортсменов будет зависеть от того, сколько из них будут соревноваться в более чем одном разряде.

Каждый национальный олимпийский комитет (НОК) может получить до 12 квот (6 каждого пола): по четыре спортсмена в каждом из одиночных разрядов, по две пары в каждом из парных разрядов и одна пара в смешанном разряде.

Чтобы иметь возможность получить квоту теннисисты должны соответствовать критериям Международной федерации тенниса (ITF), которые включают в себя участие в Кубке Дэвиса (для мужчин) и Кубке Билли Джин Кинг (для женщин), хотя возможны и исключения.

По рейтингам ATP (для мужчин) и WTA (для женщин), обновленным 10 июня 2024 года, — сразу после Открытого чемпионат Франции по теннису — определится большинство из квалифицировавшихся спортсменов.

Одиночный разряд

В каждом из одиночных разрядов примет участие по 64 теннисиста. На основании рейтингов определятся 56 из них, учитывая максимальную квоту в четыре спортсмена на один НОК. Франция в качестве страны-хозяйки уже гарантировала себе по одной квоте в каждом из соревнований, однако они не будут использованы, если французские теннисисты квалифицируются на общих основаниях. Еще шесть квот распределит ITF, и одна квота будет распределена согласно принципу универсализма.

Квоты ITF достанутся победителям или финалистам континентальных соревнований в Америке (финалисты в мужском и женском одиночном разряде на Панамериканских играх 2023 года), в Азии (финалисты в мужском и женском одиночном разряде на Азиатских играх 2022 года) и в Африке (финалисты в мужском и женском одиночном разряде на Африканских играх 2023 года).

Оставшиеся две квоты зарезервированы для победителей прошлых Олимпийских Игр или турнира Большого шлема в одиночном разряде, которые не смогли квалифицироваться согласно другим критериям, при условии что он или она входят в топ-400 рейтинга и что при этом не будет превышена квота НОК в четыре спортсмена.

Парный разряд

В каждом из парных разрядов будут участвовать 32 команды — максимум две от одного НОКа. Первыми квоты получают топ-10 теннисистов из парных рейтингов ATP и WTA при условии, что у них есть партнер из того же НОКа в топ-300 рейтинга и что квалификация партнера не приведет к превышению НОКом максимальной квоты.

После этого квоты распределяются по суммарному рейтингу партнеров. Приоритет отдается парам, в которых уже есть квалифицировавшиеся на Игры спортсмены.

Смешанный парный разряд

В соревнованиях в смешанном парном разряде участвуют только спортсмены, которые уже квалифицировались на Игры в одиночном или парном разрядах — всего 16 команд, максимум одна команда на НОК. Пара квалифицируется на основе суммарного суммарным рейтинга партнеров.

За кем следить в Париже-2024?

В мире тенниса все может измениться в любой момент, однако любители этого вида спорта наверняка смогут увидеть на Играх кого-то из легенд — например, двукратного олимпийского чемпиона Рафаэля Надаля, бронзового медалиста Игр-2008 Новака Джоковича, пятикратную олимпийскую медалистку Винус Уильямс, четырехкратную олимпийскую чемпионку Серену Уильямс, двукратного олимпийского медалиста Роджер Федерера, а также двукратного олимпийского чемпиона Энди Маррея.

Победительница олимпийского турнира в Токио-2020 швейцарка Белинда Бенчич встретится с серьезным сопротивлением при защите своего титула, особенно если Ига Свентек из Польши продолжит доминировать в женском теннисе. У действующей первой ракетки мира будет и преимущество — ведь она эксперт по грунтовым кортам.

Карлос Алькарас не поехал в Токио, так как Испания на тот момент уже выбрала свою максимальную квоту. Однако вряд ли 19-летний теннисист упустит свой олимпийский шанс в этот раз.

Местная публика будет вовсю поддерживать свою главную надежду на золотую медаль — многократных победителей турниров Большого шлема в парном разряде Николя Маю и Пьер-Юга Эрбера. Однако дуэту предстоит преодолеть свое олимпийское «проклятье» — они выбывали в первом же раунде и в Рио, и в Токио. Корты, на которых они дважды выигрывали Открытый чемпионат Франции по теннису, — это лучшее место, чтобы побороть его.

Теннис в Париже-2024. Ключевые даты

10 июня 2024 (может измениться): Публикация итогового рейтинга ATP и WTA, который определит спортсменов, попадающих на Игры напрямую.

Публикация итогового рейтинга ATP и WTA, который определит спортсменов, попадающих на Игры напрямую. 12 июня 2024 (может измениться): Международная федерация тенниса уведомляет НОКи о том, кто из спортсменов квалифицировался.

Международная федерация тенниса уведомляет НОКи о том, кто из спортсменов квалифицировался. 19 июня 2024 (может измениться): НОКи подтверждают участие квалифицировавшихся спортсменов и подают заявки на парные разряды.

НОКи подтверждают участие квалифицировавшихся спортсменов и подают заявки на парные разряды. 8 июля 2024: Международная федерация тенниса перераспределяет неиспользованные квоты.

Международная федерация тенниса перераспределяет неиспользованные квоты. 8 июля 2024: Дедлайн для заявок на Олимпийские игры.

Дедлайн для заявок на Олимпийские игры. Будет объявлено позже: Окончание процедуры перераспределения.

Окончание процедуры перераспределения. До конца первого раунда матчей в каждом из разрядов: финальные снятия и замены.

финальные снятия и замены. Будет объявлено позже: дедлайн для подачи заявок на смешанный парный разряд.

дедлайн для подачи заявок на смешанный парный разряд. 26 июля — 11 августа 2024: Олимпийские игры 2024 в Париже

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