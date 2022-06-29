Париж-2024 | Правила олимпийской квалификации в гандболе

Гандбольный турнир Олимпийских игр 2024 года пройдет на стадионе Пьера Моруа, и именно там французские мужская и женская сборные постараются защитить свои олимпийские титулы, играя перед своими болельщиками.

Квоты командам Франции, как принимающей Игры страны, уже гарантированы, а остальные сборные, чтобы пройти олимпийскую квалификацию, должны будут следовать регламенту, установленному Международной федерацией гандбола (IHF). Процесс квалификации будет аналогичен тому, который был перед Играми в Токио-2020, и отбор на Олимпиаду можно будет пройти через чемпионаты мира, континентальные чемпионаты, а также через олимпийские отборочные турниры.

Olympics отвечает на основные вопросы о квалификационном процессе отбора на Игры 2024 года в Париже в гандболе.

Сколько команд будут участниками олимпийского турнира по гандболу в Париже-2024?

В женском и мужском турнирах, как и в Токио 2020, примут участие по 12 команд (по 168 спортсменов – по 14 в каждой сборной).

Какова система квалификации на гандбольный турнир в Париже-2024?

Мужская и женская сборные Франции выступят в олимпийском турнире на правах страны-организатора, и это единственные участники гандбольного турнира Игр, которые на данный момент уже известны.

Право выступить в Париже-2024 получат команды, завоевавшие золотые медали на чемпионатах мира 2023 года (мужской турнир пройдет в январе, а женский в декабре). В том случае, если победителем чемпионата мира станет сборная Франции, олимпийскую лицензию получит серебряный призер этого турнира.

Еще по четыре квоты будут распределены по итогам континентальных чемпионатов — по одной на регион. Их напрямую получат победители чемпионатов Азии (с участием команд Океании), Африки и Европы. От Америки на Игры квалифицируются мужская и женская сборные, занявшие первые места на Панамериканских играх, в которых примут участие команды стран Северной, Южной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна.

По шесть оставшихся квот в мужском и женском гандбольном турнире Парижа-2024 будут распределены по итогам трех олимпийских квалификационных соревнований у мужчин и трех у женщин.

Каким будет формат и расписание соревнований по гандболу в Париже в 2024 году?

Формат олимпийского турнира по гандболу будет аналогичен другим игровым видам программы Игр — с групповым этапом и последующей стадией плей-офф, начинающейся с четвертьфиналов. При этом гандбольные матчи будут проходить практически в каждый день Игр, причем начнутся они 24 июля – за два дня до официальной церемонии открытия Олимпиады в Париже-2024. Фактически гандбольных матчей за весь период Игр не будет только три дня – в день церемонии открытия 26 июля, а также 10 и 11 августа. Самые важные даты — 8 и 9 августа, когда будут разыграны олимпийские медали женского и мужского турниров по гандболу.

Опубликовано полное расписание соревнование Олимпийских игр 2024 года в Париже

За кем следить на гандбольном турнире в Париже в 2024 году?

Мужская и женская сборные Франции в статусе действующих олимпийских чемпионов, несомненно, будут считаться главными фаворитами на домашних Играх. Легендарный Никола Карабатич будет стремиться привести команду к своей четвертой золотой медали на Олимпийских играх. В женской сборной Франции тоже есть выдающиеся гандболистки, за которыми стоит следить особо – например, лучшая защитница Олимпийских игр в Токио-2020 Грейс Заади и линейная Полета Фоппа.

Однако у команд Франции в Париже-2024 будет очень серьезная конкуренция. В мужском турнире сборные Швеции, Испании и Дании имеют в своих составах таких звездных игроков, как Джим Готтфридссон, Алекс Дуйшебаев, Никлас Ландин и Миккель Хансен.

У женщин сборная Норвегии с такими игроками мирового уровня, как Стине Офтедаль, Катрин Лунде и Кари Браттсет станет, наряду с Францией, еще одним главным фаворитом на предстоящих летних Олимпийских играх.

Гандбол в Париже-2024. Ключевые даты

4–20 ноября 2022 года: чемпионат Европы среди женщин (европейская квалификация).

чемпионат Европы среди женщин (европейская квалификация). 12–29 января 2023 года: чемпионат мира среди мужчин.

чемпионат мира среди мужчин. 2023 (даты уточняются): чемпионат Африки среди женщин (африканская квалификация)

чемпионат Африки среди женщин (африканская квалификация) 20 октября — 5 ноября 2023 года: Панамериканские игры (мужские и женские квалификационные соревнования).

Панамериканские игры (мужские и женские квалификационные соревнования). Октябрь 2023 года: чемпионат Азии среди женщин (азиатская квалификация).

чемпионат Азии среди женщин (азиатская квалификация). Сентябрь — октябрь 2023 года: чемпионат Азии среди мужчин (азиатская квалификация).

чемпионат Азии среди мужчин (азиатская квалификация). Декабрь 2023 года: чемпионат мира среди женщин.

чемпионат мира среди женщин. Январь 2024 года: чемпионат Европы среди мужчин (европейская квалификация).

чемпионат Европы среди мужчин (европейская квалификация). Январь 2024 года: чемпионат Африки среди мужчин (африканская квалификация).

чемпионат Африки среди мужчин (африканская квалификация). 11–17 марта 2024 года: квалификационные турниры IHF среди мужчин.

квалификационные турниры IHF среди мужчин. 8–14 апреля 2024 года: квалификационные турниры IHF среди женщин.

квалификационные турниры IHF среди женщин. 26 июля – 11 августа 2024 года: Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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