Париж-2024 | Спортивная гимнастика. Правила олимпийской квалификации

12 апреля Международная федерации гимнастики (FIG) опубликовала основные положения о квалификации на Олимпийские игры в Париже для соревнований по спортивной гимнастике, художественной гимнастике и в прыжках в батуте. Olympics рассказывает все самое главное, что нужно знать о системе отбора в каждой из этих дисциплин.

Спортивная гимнастика на Олимпийских играх в Париже

Участники: 96 гимнастов и 96 гимнасток

96 гимнастов и 96 гимнасток Арена: «Берси Арена»

«Берси Арена» Даты: 27 июля — 5 августа

Спортивная гимнастика в Париже-2024. Правила олимпийской квалификации

Квалификационный процесс упрощен по сравнению с отбором на Олимпийские игры в Токио. Главные изменения затронули количество гимнастов в национальных командах — теперь в команде снова может быть максимум пять гимнастов, которые могут принимать участие как в командных, так и в личных соревнованиях. В прошлом олимпийском цикле команды состояли из четырех участников. Национальные команды, которые квалифицировались в командное многоборье не могут заявлять дополнительных гимнастов в личные дисциплины. Но страны, которые не квалифицировались в командное многоборье, смогут претендовать на максимум три квоты на отдельных снарядах.

Первые квоты будут разыграны на чемпионате мира 2022 года, который пройдет с 29 октября по 6 ноября в Ливерпуле (Великобритания). Страны, которые займут три первых места в командном многоборье, получат первые полные путевки в Париж-2024.

За большинство олимпийских квот как в командном, так и в личном зачете гимнасты будут бороться год спустя на чемпионате мира-2023 в Антверпене (Бельгия). Первые девять стран в командном многоборье получат полные квоты на 5 человек, а следующие три страны в общем зачете получат по одной неименной путевке. По результатам личного многоборья, восемь лучших гимнастов и четырнадцать гимнасток получат индивидуальные олимпийские путевки. Также часть квот будет распределена в финалах на отдельных снарядах среди лучших гимнастов и гимнасток.

«Специалисты» также получат возможность квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже в серии соревнований Кубка мира в индивидуальных дисциплинах, которая пройдет в 2024 году. Два лучших гимнаста и две лучших гимнастки по результатам трех из четырех этапов серии на каждом снаряде из числа тех, которые еще не квалифицировались на Игры, получат заветные путевки.

Последний шанс квалифицироваться в Париж предоставится гимнастам в 2024 году на континентальных первенствах, на каждом из которых будут разыграны по две путевки — в мужском и женском личном многоборье.

Как страна-хозяйка Франция уже получила некоторое количество гарантированных мест, которые будут перераспределены между другими командами, если французские гимнасты квалифицируются через официальный отборочный процесс. Также несколько мест зарезервировано для гимнастов из недостаточно представленных стран, которые будут распределены специальной трехсторонней комиссией за несколько месяцев до начала Игр.

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях

Поделиться