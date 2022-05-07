Париж-2024. МОК запускает новую серию отборочных турниров по BMX, скейтбордингу, брейк-дансу и скалолазанию

Международный олимпийский комитет, следуя идее привлечения молодежной аудитории к Олимпийским играм, анонсировал серию отборочных турниров к Парижу-2024. Они коснулись четырех видов спорта, которые принято считать городскими – BMX-мотокроссу и фристайлу, брейк-дансу, скейтбордингу и скалолазанию.

По замыслу организаторов, турниры пройдут в формате фестивалей, которые объединяют дисциплины, популярные среди молодежи. Они будут проходить в различных городах. Но главная особенность таких фестивалей – соревнования по каждому виду спорта будут проводиться в определенной локации. Каждый турнир будет идти четыре дня, а всего таких будет три – с мая по июнь 2024 года. Точные даты соревнований станут известны позднее.

Главная цель мультиспортивных фестивалей – дать новые возможности атлетам завоевать лицензии для участия в Олимпийских играх-2024.

«Серия квалификационных соревнований – ключевая веха в выполнении рекомендации Олимпийской повестки 2020+5 по улучшению и продвижению пути к Олимпийским играм. Благодаря тому, что лучшие спортсмены из этих четырех видов спорта примут участие в серии квалификационных соревнований в крупных городах, которые будут сочетать спорт и культуру в атмосфере фестиваля, мы рассчитываем повысить их узнаваемость и подчеркнуть большие достижения спортсменов на пути к Парижу-2024», – заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Для серфинга, скейтбординга и скалолазания Олимпийские игры в Париже станут вторыми в истории этих видов спорта Фото © 2022 Marco Kost

Четыре комплекта медалей для скейтбординга и скалолазания

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В основную программу вошли 40 видов спорта, в том числе, BMX. Также 25 июня 2019 года Международный олимпийский комитет поддержал инициативу оргкомитета Игр включить еще четыре дисциплины – брейк-данс, серфинг, скейтбординг и скалолазание.

Для серфинга, скейтбординга и скалолазания Олимпийские игры в Париже станут вторыми в истории этих видов спорта. Они дебютировали на Олимпиаде в Токио, которая состоялась летом 2021 года. В столице Японии было разыграно четыре комплекта наград в скейтбординге и по два – в серфинге и скалолазании. На Олимпийских играх в Париже число комплектов медалей в серфинге и скейтбординге останется неизменным. А вот в скалолазании разыграют уже четыре комплекта в двух дисциплинах – двоеборье и лазании на скорость.