Китайский следж-хоккей продолжает прогрессировать, а сборная США нацелена на четвертое золото подряд

Шайбы летали, музыка гремела, сетки трещали, стадион сотрясался: старт следж-хоккея на зимних Паралимпийских играх в Китае был похож сон. Победа со счетом 7:0 над Словакией в субботу, 5 марта, привела в восторг шумную домашнюю толпу в Пекине. Болельщики приветствовали нового героя следж-хоккея Шэнь Ифэна, который забил четыре гола, оправдывая свое прозвище «Маленький вихрь».

Вторая игра Китая была столь же впечатляющей, поскольку в воскресенье команда хозяев обыграла Чехию со счетом 5:2 и вышла в следующий раунд, а 23-летний Шэнь снова забросил шайбу, доведя количество своих голов до пяти в двух играх.

«Я в восторге, я не могу выразить свои чувства словами. Для нас это очень значительные соревнования. Мне удалось забить четыре гола и сейчас мне трудно выразить свои чувства», – сказал ошеломленный Шэнь.

Еще более примечательным прогресс Китая делает то, что эта команда была сформирована только в 2016 году. Как же они столь быстро продвинулись так далеко?

«У нас самый лучший тренерский штаб, – продолжает Шэнь. – Мы сплоченная, молодая команда, и мы очень уверены в себе. Причина, по которой мы так быстро прогрессируем, заключается в том, что мы очень усердны».

Следующим соперником Китая станет сборная Италии, которая одержала победу над Словакией в захватывающей серии буллитов. При этом хозяева не спускают глаз с трехкратных, действующих чемпионов из США и их звездного игрока Деклана Фармера после того, как американцы разгромили своих давних соперников Канаду со счетом 5:0 в первом матче.

Сборная Китая по следж-хоккею

Каждому паралимпийскому хоккеисту есть что рассказать.

Шэнь попал в железнодорожную аварию в 2005 году, а позже ему ампутировали обе ноги. Его 22-летний товарищ по команде Ван Чжидун, у которого уже есть четыре результативные передачи в Пекине, получил инвалидность в семь лет в результате удара током.

36-летний капитан Цуй Ютао является пара-велосипедистом. Он увлекся хоккеем с шайбой, когда Китай выиграл право на проведение Игр в Пекине.

«Что меня привлекло в паралимпийском хоккее, так это его сила единства, его сплоченность и его страсть, что является самым важным», – сказал он IPC.

Ю Цзин – единственная женщина в команде хозяев, состоящей из 18 человек, и только третья женщина-парахоккеистка, принявшая участие в зимних Паралимпийских играх, после норвежек Брит Мьяасунд Ойен в Лиллехаммере в 1994 году и Лены Шредер в Пхенчхане в 2018 году.

Эта китайская команда сыграет с Италией во вторник, 7 марта, игра начнется в 16:35 по Пекину. Это будет еще одно захватывающее противостояние, в котором Италия настроена решительно после драматичной победы над Словакией.

Китай против Италии – «Я не боюсь играть в такой атмосфере перед тысячами людей»

В воскресном матче между Италией и Словакией были кровь, пот и слезы. Словакия забила свой первый гол на Паралимпийских играх, прежде чем Италия сравняла счет в конце третьего периода и перевела матч в овертайм, а затем в серию буллитов. Некоторым она далась очень тяжело.

«В конце я плакал от напряжения», – сказал защитник сборной Италии Андреа Макри, вытирая кровь от раны, которую он получил ранее.

24-летний Нильс Ларч знал, что если забьет четвертый буллит за Италию, то его команда выиграет.

«Я ощущал пустоту, – сказал Алекс Эндерле, лучший друг Ларча. – Я даже не был уверен, смогу ли я смотреть».

К счастью, самым крутым человеком на стадионе был Ларч, который перебрасывал шайбу клюшкой, прежде чем забить ее в сетку.

«Мне просто нравится бить буллииты», – небрежно сказал он впоследствии.

Другим итальянским героем стал 39-летний вратарь Джулиан Касслейтер, который никогда раньше не ступал на лед Паралимпийских игр, но был призван в бой, когда первый вратарь Габриэле Араудо был вынужден покинуть лед из-за травмы в начале третьего периода. Касслейтер отразил два буллита и помог Италии победить.

«Это была такая тяжелая игра, и я до сих пор так горжусь своими товарищами по команде, потому что они проделали потрясающую работу», – сказал Макри Olympics.com.

Теперь Италия сыграет с непобедимой китайской командой, забившей 12 голов в двух играх и которую будут поддерживать местные болельщики на переполненном стадионе.

«Я не боюсь играть с ними перед тысячами людей, – говорит Макри, ветеран Сочи-2014 и Пхенчхана-2018. – Надеюсь, что завтра будет настоящая паралимпийская атмосфера. Я этому очень рад».

США делает заявку после победы 5:0 над Канадой

Тем временем действующие паралимпийские чемпионы из США ярко начали турнир, обыграв вечного соперника Канаду со счетом 5:0, а затем разгромив Южную Корею со счетом 9:1, чтобы гарантировать себе безопасный выход из группы.

Деклан Фармер четыре года назад в Пхенчхане забил гол в овертайме, принесший США золото, и продолжил в Пекине с того места, где остановился. Гол и три результативные передачи в ворота своих северных соседей сделали Фармера самым результативным игроком Паралимпийских игр в истории США, а ему всего 24 года.

Даже канадцы снимали перед ним шляпы.

«Он отличный игрок. Он доказывает это на протяжении многих лет, – сказал капитан сборной Канады Тайлер МакГрегор после первого матча группы А. – У него высокий хоккейный IQ, и кажется, что он всегда у ворот. Это парень, которого мы должны контролировать и выводить из игры, [но] мы не смогли сделать это сегодня».

Партнеры Фармера по команде тоже не были удивлены.

«Ему не нужно много говорить, он может просто сделать, а остальные немедленно последуют за ним», – сказал тренер сборной США Дэвид Хофф. – Он так важен для нас в этом смысле. Очень здорово смотреть на это, особенно когда ты носишь те же цвета, что и он».

Позже Фармер набрал еще пять очков в матче против Республики Кореи, забив два гола и сделав три передачи.

Это был хороший день и для Джека Уоллеса, который сделал хет-трик. А 17-летний Эван Николс, самый молодой игрок в составе сборной США, дебютировал на Паралимпийских играх, сделав три голевые передачи, как и капитан Джош Паулс.

«Играть в команде с таким количеством хороших игроков – это привилегия, – сказал автор хет-трика Уоллес. – Это сопровождается самоотверженностью, готовностью отказаться от части своего времени на льду, чтобы убедиться, что все получают как можно больше игрового времени. Все в этой команде делают так».

Забив 14 голов в двух играх и пропустив всего один раз, США нацелились на четвертый подряд чемпионский титул в паралимпийском хоккее.