Оюна Юранчимег: параолимпийская спортсменка в керлинге на колясках из США, которая нашла новый путь после фатального несчастного случая

От Монголии до США, от суицидальных мыслей до притязаний на медали Паралимпийских игр, Батоюн «Оюна» Юранчимэг рассказывает свою историю: «Это просто сюрреалистично»

Автор: Ken Browne
Керлинг

«Я говорю людям, что Америка — это страна, где я переродилась», — объясняет Оюна Юранчимег, керлер сборной США на колясках.

«Потому что авария привела меня в Америку в новую жизнь, к новому жизненному пути. Это невероятно и очень волнительно — иметь возможность представлять страну на таком уровне».

Юранчимег поговорила с Olympics.com на зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине.

Двадцать лет назад она приехала в США из Монголии, и ее жизнь навсегда изменилась.

«Спустя всего неделю после моего прибытия в США я попал в автомобильную аварию и получила травму позвоночника, которая парализовала меня ниже пояса. Мне пришлось сесть в инвалидную коляску до конца моей жизни».

«Когда происходят подобные вещи, вы впадаете в депрессию, теряете надежду на свое будущее. А когда вы не видите никакой надежды на будущее, вам трудно жить».

«Сразу после травмы я была в таком состоянии, когда я думала о самоубийстве и подобных вещах, думала, что моя жизнь окончена».

Оюна Юранчимег: «Мне пришлось выжить ради детей»

 «Когда вы теряете что-то важное в своей жизни — потому что потеря половины функций вашего тела огромна — вы не можете двигать ногами, вы не чувствуете их».

«Вы даже не можете ходить в туалет, как обычно. Это огромная перемена в вашей жизни».

«Поэтому, когда я была поглощена своим горем, я чувствовала себя именно так. Но на моем пути многие люди помогли мне выбраться из этой ситуации, увидеть вещи в другом свете и дать мне надежду».

«Мне пришлось пройти через это, и у меня не было выбора, особенно когда у вас есть дети, когда вы родитель, вы обязаны воспитывать их и быть рядом с ними, верно?»

«У меня был ребенок, поэтому я просто не могла сказать: «Все, я хочу умереть, и мне все равно, что будет с моим ребенком». Я не могу этого сделать».

«У меня не было практически никакого выбора, кроме как оставаться родителем, и продолжать воспитывать ребенка, поэтому я думаю, что это помогло мне пройти через это… справиться с моим горем и просто выжить».

«Когда происходят трагические моменты, большинство людей, которые видят это, думают: как этот человек может пройти через это?»

«Если бы я был на ее месте или на его месте, я бы не смог выжить, и справиться с этим так же хорошо, как он».

«Но, когда вы проходите через это, у вас нет другого выбора… Единственный иной выбор — это просто сдаться и умереть».

«Когда ваши дети маленькие и когда они больше всего в вас нуждаются, труднее всего быть вдали от них, когда вы им нужны, я думаю, что мой сын тоже много страдал».

«Я плачу всякий раз, когда говорю о том времени, — говорит она, и на ее глазах сразу наворачиваются слезы, — потому что мой бедный маленький мальчик, которому всего шесть лет, никогда раньше не расставался с мамой и папой».

«Он скучал по мне каждый божий день, так что это было очень тяжело».

«Оба моих ребенка очень гордятся мною»

Теперь ее дети с гордостью наблюдают, как мама соревнуется на Паралимпийских играх 2022 года в Пекине, представляя США, хотя она начала заниматься керлингом всего шесть лет назад.

«Мой сын только вчера смотрел игру США против Норвегии со своими коллегами по работе, и они кричали в экран, потому что это была довольно напряженная игра».

«Они оба очень гордятся мной. Во-первых, как мама, я хотела бы подать пример своим детям: что значит иметь цель и что нужно, чтобы идти к своей цели и достичь ее».

«Поэтому я надеюсь, что мои дети увидят, что я иду к цели и достигаю ее. И тогда, какие бы ориентиры у них ни были, они также будут идти за тем, чего хотят, и придерживаться этих целей».

«Моя дочь готовится к MCAT (вступительному экзамену в медицинский колледж), поэтому я надеюсь, что она достигнет этой цели, и я верю, что вдохновлю ее идти к ней и не сдаваться».

Как бранч привел Оюну Юранчимег к Паралимпийским играм

Так как же керлинг на инвалидной коляске появился в ее жизни?

«Еще шесть лет назад я действительно ничего не знала о керлинге. Единственный раз, когда я что-то слышала или видела про керлинг, было по телевизору во время освещения Олимпийских игр.

«Знаете, вы переключаете канал, и там люди катят камень, кто-то выглядит так, будто чистит этот камень. И ты просто понятия не имеешь, что это было.

«На самом деле у меня был друг, который был клубным керлингистом в районе Миннеаполиса и Сент-Пола. Он говорил о керлинге, но я не особо обращала на это внимание, а потом этот друг однажды позвонил мне и сказал, что у него есть для меня сюрприз. Он хотел, чтобы я познакомилась с какими-то людьми».

«Я просто пошла, потому что он сказал, что мы можем сходить на ланч или бранч, так что я ответила: «Хорошо, пойдем поедим!»

«В любом случае, это было моим сюрпризом, и это привело меня к встрече с национальной сборной, а затем с тренерами команды, когда они проводили тренировочный сбор в Блейне, штат Миннесота, всего шесть лет назад.

«До этого момента я даже не думала о том, чтобы стать спортсменом. У меня действительно была обычная жизнь, я просто работала полный рабочий день, беспокоилась о своих счетах и ​​следила за тем, чтобы мои дети не попадали в беду… очень типичная жизнь.

«Думаю, это был очень хороший сюрприз, который с того момента изменил мою жизнь».

«Все это все еще кажется мне нереальным»

Через несколько лет Оюна уже летела на Паралимпийские игры.

«Это было как-то сюрреалистично, что я на самом деле здесь, в окружении всех этих великих спортсменов, а не только моей команды».

«Здесь есть другие спортсмены, многократные паралимпийцы и люди, которые так многого добились в своей спортивной карьере, например, выиграли несколько золотых и серебряных медалей и так далее».

«Команда по следж-хоккею, лыжным гонкам и горным лыжам, это было просто невероятно. Я действительно нахожусь среди них. Это просто сюрреалистично, понимаете? Я имею в виду, что я была помощником по административным вопросам, сидела в офисе и просто помогала другим людям, поэтому никогда не представляла, что меня называют спортсменом и я действительно представляю свою страну».

«Это... просто все это еще кажется нереальным, да, это сумасшествие... Я не знаю, что я сделала в прошлой жизни, чтобы заслужить это, я, должно быть, спасла страну, чтобы получить такую ​​награду! Так, что да, это невероятно, правда».

Оюна Юранчимег: «Горжусь тем, чего я достигла»

«Я действительно не очень склонна к соперничеству, но мне нравится делать все, на что я способна», — продолжает она.

«Но также я в некотором роде перфекционист, поэтому, когда что-то делаю, то хочу, чтобы это было сделано идеально. Возможно, именно поэтому керлинг подходил моему характеру.

«Когда ты тренируешься, ты хочешь отточить этот бросок, верно? Я думаю, это из-за того, что в основном ты соревнуешься сам с собой. По крайней мере, в моем случае, я соревнуюсь сама с собой, стараюсь победить себя вчерашнюю».

«Так что я хочу становиться все лучше и лучше. Идеальный бросок, идеальное выступление… Я думаю, это как у людей с ОКР, иногда ты одержим стремлением сделать все идеально.

«Думаю, именно поэтому я очень усердно тренируюсь и хочу просто усовершенствовать навыки, которые мне нужны».

Юранчимег стремится написать новую страницу в паралимпийской истории, завоевав первую медаль сборной США по керлингу на Паралимпийских играх в Пекине. Но даже если достигнуть этой цели не получится, она знает, что прошла длинный путь.

«Так что да, даже если мы вернемся без медалей, я все равно буду очень гордиться тем, чего я добилась на данный момент и тем опытом, который у меня был здесь».

И она уже присматривается к зимним Паралимпийским играм в Италии в 2026 году, где в паралимпийском керлинге дебютируют смешанные пары.

Оюна Юранчимег только начинает.

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