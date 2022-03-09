Оюна Юранчимег: параолимпийская спортсменка в керлинге на колясках из США, которая нашла новый путь после фатального несчастного случая

«Я говорю людям, что Америка — это страна, где я переродилась», — объясняет Оюна Юранчимег, керлер сборной США на колясках.

«Потому что авария привела меня в Америку в новую жизнь, к новому жизненному пути. Это невероятно и очень волнительно — иметь возможность представлять страну на таком уровне».

Юранчимег поговорила с Olympics.com на зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине.

Двадцать лет назад она приехала в США из Монголии, и ее жизнь навсегда изменилась.

«Спустя всего неделю после моего прибытия в США я попал в автомобильную аварию и получила травму позвоночника, которая парализовала меня ниже пояса. Мне пришлось сесть в инвалидную коляску до конца моей жизни».

«Когда происходят подобные вещи, вы впадаете в депрессию, теряете надежду на свое будущее. А когда вы не видите никакой надежды на будущее, вам трудно жить».

«Сразу после травмы я была в таком состоянии, когда я думала о самоубийстве и подобных вещах, думала, что моя жизнь окончена».

Оюна Юранчимег: «Мне пришлось выжить ради детей»

«Когда вы теряете что-то важное в своей жизни — потому что потеря половины функций вашего тела огромна — вы не можете двигать ногами, вы не чувствуете их».

«Вы даже не можете ходить в туалет, как обычно. Это огромная перемена в вашей жизни».

«Поэтому, когда я была поглощена своим горем, я чувствовала себя именно так. Но на моем пути многие люди помогли мне выбраться из этой ситуации, увидеть вещи в другом свете и дать мне надежду».

«Мне пришлось пройти через это, и у меня не было выбора, особенно когда у вас есть дети, когда вы родитель, вы обязаны воспитывать их и быть рядом с ними, верно?»

«У меня был ребенок, поэтому я просто не могла сказать: «Все, я хочу умереть, и мне все равно, что будет с моим ребенком». Я не могу этого сделать».

«У меня не было практически никакого выбора, кроме как оставаться родителем, и продолжать воспитывать ребенка, поэтому я думаю, что это помогло мне пройти через это… справиться с моим горем и просто выжить».

«Когда происходят трагические моменты, большинство людей, которые видят это, думают: как этот человек может пройти через это?»

«Если бы я был на ее месте или на его месте, я бы не смог выжить, и справиться с этим так же хорошо, как он».

«Но, когда вы проходите через это, у вас нет другого выбора… Единственный иной выбор — это просто сдаться и умереть».

«Когда ваши дети маленькие и когда они больше всего в вас нуждаются, труднее всего быть вдали от них, когда вы им нужны, я думаю, что мой сын тоже много страдал».

«Я плачу всякий раз, когда говорю о том времени, — говорит она, и на ее глазах сразу наворачиваются слезы, — потому что мой бедный маленький мальчик, которому всего шесть лет, никогда раньше не расставался с мамой и папой».

«Он скучал по мне каждый божий день, так что это было очень тяжело».

«Оба моих ребенка очень гордятся мною»

Теперь ее дети с гордостью наблюдают, как мама соревнуется на Паралимпийских играх 2022 года в Пекине, представляя США, хотя она начала заниматься керлингом всего шесть лет назад.

«Мой сын только вчера смотрел игру США против Норвегии со своими коллегами по работе, и они кричали в экран, потому что это была довольно напряженная игра».

«Они оба очень гордятся мной. Во-первых, как мама, я хотела бы подать пример своим детям: что значит иметь цель и что нужно, чтобы идти к своей цели и достичь ее».

«Поэтому я надеюсь, что мои дети увидят, что я иду к цели и достигаю ее. И тогда, какие бы ориентиры у них ни были, они также будут идти за тем, чего хотят, и придерживаться этих целей».

«Моя дочь готовится к MCAT (вступительному экзамену в медицинский колледж), поэтому я надеюсь, что она достигнет этой цели, и я верю, что вдохновлю ее идти к ней и не сдаваться».

Как бранч привел Оюну Юранчимег к Паралимпийским играм

Так как же керлинг на инвалидной коляске появился в ее жизни?

«Еще шесть лет назад я действительно ничего не знала о керлинге. Единственный раз, когда я что-то слышала или видела про керлинг, было по телевизору во время освещения Олимпийских игр.

«Знаете, вы переключаете канал, и там люди катят камень, кто-то выглядит так, будто чистит этот камень. И ты просто понятия не имеешь, что это было.

«На самом деле у меня был друг, который был клубным керлингистом в районе Миннеаполиса и Сент-Пола. Он говорил о керлинге, но я не особо обращала на это внимание, а потом этот друг однажды позвонил мне и сказал, что у него есть для меня сюрприз. Он хотел, чтобы я познакомилась с какими-то людьми».

«Я просто пошла, потому что он сказал, что мы можем сходить на ланч или бранч, так что я ответила: «Хорошо, пойдем поедим!»

«В любом случае, это было моим сюрпризом, и это привело меня к встрече с национальной сборной, а затем с тренерами команды, когда они проводили тренировочный сбор в Блейне, штат Миннесота, всего шесть лет назад.

«До этого момента я даже не думала о том, чтобы стать спортсменом. У меня действительно была обычная жизнь, я просто работала полный рабочий день, беспокоилась о своих счетах и ​​следила за тем, чтобы мои дети не попадали в беду… очень типичная жизнь.

«Думаю, это был очень хороший сюрприз, который с того момента изменил мою жизнь».

«Все это все еще кажется мне нереальным»

Через несколько лет Оюна уже летела на Паралимпийские игры.

«Это было как-то сюрреалистично, что я на самом деле здесь, в окружении всех этих великих спортсменов, а не только моей команды».

«Здесь есть другие спортсмены, многократные паралимпийцы и люди, которые так многого добились в своей спортивной карьере, например, выиграли несколько золотых и серебряных медалей и так далее».

«Команда по следж-хоккею, лыжным гонкам и горным лыжам, это было просто невероятно. Я действительно нахожусь среди них. Это просто сюрреалистично, понимаете? Я имею в виду, что я была помощником по административным вопросам, сидела в офисе и просто помогала другим людям, поэтому никогда не представляла, что меня называют спортсменом и я действительно представляю свою страну».

«Это... просто все это еще кажется нереальным, да, это сумасшествие... Я не знаю, что я сделала в прошлой жизни, чтобы заслужить это, я, должно быть, спасла страну, чтобы получить такую ​​награду! Так, что да, это невероятно, правда».

Оюна Юранчимег: «Горжусь тем, чего я достигла»

«Я действительно не очень склонна к соперничеству, но мне нравится делать все, на что я способна», — продолжает она.

«Но также я в некотором роде перфекционист, поэтому, когда что-то делаю, то хочу, чтобы это было сделано идеально. Возможно, именно поэтому керлинг подходил моему характеру.

«Когда ты тренируешься, ты хочешь отточить этот бросок, верно? Я думаю, это из-за того, что в основном ты соревнуешься сам с собой. По крайней мере, в моем случае, я соревнуюсь сама с собой, стараюсь победить себя вчерашнюю».

«Так что я хочу становиться все лучше и лучше. Идеальный бросок, идеальное выступление… Я думаю, это как у людей с ОКР, иногда ты одержим стремлением сделать все идеально.

«Думаю, именно поэтому я очень усердно тренируюсь и хочу просто усовершенствовать навыки, которые мне нужны».

Юранчимег стремится написать новую страницу в паралимпийской истории, завоевав первую медаль сборной США по керлингу на Паралимпийских играх в Пекине. Но даже если достигнуть этой цели не получится, она знает, что прошла длинный путь.

«Так что да, даже если мы вернемся без медалей, я все равно буду очень гордиться тем, чего я добилась на данный момент и тем опытом, который у меня был здесь».

И она уже присматривается к зимним Паралимпийским играм в Италии в 2026 году, где в паралимпийском керлинге дебютируют смешанные пары.

Оюна Юранчимег только начинает.