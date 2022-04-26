Оскар Вальдес – Шакур Стивенсон: что ждать и где смотреть

Бои легковесов в профессиональном боксе частенько по зрелищности превосходят даже поединки тяжеловесов. Особенно, бои экстра-класса, к которым, безусловно, относится предстоящее сражение во втором полулегком весе (до 58,97) между чемпионом по версии WBC 31-летним Оскаром Вальдесом и чемпионом по версии WBO 24-летним Шакуром Стивенсоном. Объединительный бой за два пояса пройдет в Лас-Вегасе рано утром 1 мая по московскому времени.

Примечательно, что у Вальдеса со Стивенсоном нет поражений и даже ничьих на профессиональном ринге. В послужном списке Оскара 30 побед и 23 нокаута в 30 боях, за его плечами и довольно успешная любительская карьера с участием в Олимпиаде, бронзой взрослого чемпионата мира и золотом ЧМ среди молодежи. Но все это было достаточно давно, поскольку в ноябре 2012 года мексиканец по прозвищу Король начал карьеру на профессиональном ринге.

Еще в 2016 году он впервые завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе, после чего успешно защищал его шесть раз. В 2019 году Вальдес поднялся в новую для себя категорию – во второй полулегкий вес. И сразу же начал побеждать и там, одолев Адама Лопеса и Джейсона Велеса и выйдя на чемпионский бой по версии WBC с соотечественником Мигелем Берчельтом. До поединка с Варгасом, который состоялся 20 февраля 2021 года, Берчельт провел шесть успешных защит, однако в бою с Варгасом серия прервалась.

Причем Оскар не просто выиграл, а сделал это очень эффектно – нокаутом в десятом раунде. Это нокаут, кстати, был признан лучшим по версии WBC за весь 2021 год. 10 сентября 2021 года Вальдес успешно защитил титул в бою с бразильцем Робсоном Консейсаном, но победа по очкам далась ему не так и просто.

Шакур Стивенсон эффектно завоевал чемпионский пояс WBO Фото © 2021 Getty Images

В свою очередь Стивенсон по прозвищу Бесстрашный был еще более успешен в любителях – на Олимпийских играх 2016 года он стал серебряным призером. Причем в тот момент ему едва исполнилось 19 лет. Уже в начале 2017 года американец дебютировал среди профи. К настоящему моменту у него 17 побед в 17 боях, в том числе девять нокаутов. В 2019 году Шакур завоевал титул WBO в полулегком весе, после чего перешел в новую для себя категорию. Титул чемпиона WBO во втором полулегком весе он выиграл относительно недавно – 23 октября 2021 года, нокаутировав в десятом раунде Джамеля Херринга.

Оба бойца очень хороши – в пользу Вальдеса говорит его опыт, но Стивенсон уже провел достаточно много боев с сильными оппонентами. Предсказать победителя объединительного поединка крайне сложно, возможно, немного больше шансов у Оскара.

Бокс. Бой за звание чемпиона мира WBC и WBO во 2-м полулегком весе (до 58,97 кг). Лас-Вегас, США

время начало боя – московское

1 мая, воскресенье

Оскар Вальдес – Шакур Стивенсон. Начало боксерского вечера в 6:00 (ESPN)