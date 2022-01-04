Один месяц до Пекина-2022: что Игры значат для олимпийцев?

В преддверии долгожданных зимних Олимпийских игр в Пекине время узнать, что это событие значит для спортсменов со всего мира.

Olympics.com выяснил, как спортсмены из разных видов спорта описывают значение Олимпийских игр.

Микаэла Шиффрин (США), горные лыжи

«Значение Олимпиады гораздо больше, чем соревнование и медали. Есть совершенно другая сторона, которая, на мой взгляд, гораздо важнее. Это единство и то, что мы объединяем людей, чтобы почувствовать своего рода товарищество через спорт, и это на самом деле важно», – поделилась мнением Микаэла Шиффрин с Olympics.com.

Шиффрин стала самой молодой олимпийской чемпионкой в слаломе, завоевав золото в Сочи-2014 в возрасте 18 лет. В Пхенчхане-2018 американка взяла еще две медали.

Эта горнолыжница знает не понаслышке, насколько для спортсменов важны победы на соревнованиях, и как они иногда сталкиваются с негативным опытом во время Игр. Тем не менее она считает, что Олимпиада – это то, что объединяет мир с помощью спорта.

Микаэла Шиффрин Фото © 2021 Getty Images

Чха Джунхван (Южная Корея), фигурное катание

«Когда я участвовал в зимних Олимпийских играх [в 2018 году], я действительно понял, насколько ценен олимпийский опыт. Я очень надеялся, что больше корейских фигуристов получат такой же опыт на Олимпийских играх, как я, поэтому я изо всех сил старался обеспечить больше мест в мужском одиночном разряде», – рассказал Чха Джунхван корейской газете после того, как впервые получил две квоты в мужском одиночном разряде, заняв десятое место на чемпионате мира 2021 года.

Спортсмены соревнуются не только для себя, но и для следующего поколения своей страны. Чха Джунхван – второй южнокорейский фигурист, поднявшийся на пьедестал почета Гран-при после Ким Ён А. В Пекине Чха, подопечный Брайана Орсера, сделает все возможное для своей страны после завоевания бронзовой медали на серии Гран-при 2021 года, NHK Trophy.

Лукас Бротен (Норвегия), горные лыжи

«Вы не катаетесь на Играх с целью попасть в топ-15, топ-10, или в топ-5. Знаете, это тройка или ничего. Вот к чему я стремлюсь», – признался Лукас Бротен для Olympics.com

У всех олимпийцев большие амбиции, но они проявляют их по-разному. Некоторые молчат об этом, а некоторые говорят об этом вслух. Лукас Бротен осмеливается поделиться своей целью, полагая, что это увеличит шансы на успех.

21-летний норвежец выиграл свою первую гонку Кубка мира на прошлогоднем открытии сезона в Зёльдене, но позднее в этом сезоне он получил серьезную травму колена. Тем не менее он пытается видеть только положительные стороны и ставит своей целью олимпийскую медаль.

Лукас Бротен на Кубке мира в Соелдене, Австрия Фото © 2020 Getty Images

Шон Уайт (США), сноуборд

«Это так захватывающе, я не могу поверить, что делаю это снова. Будут ли это мои последние Игры? Я всегда говорю, что может и так, но время идет, я чувствую себя прекрасно, мотивирован и взволнован, а потом бум… Я на следующих Играх!», – рассказал Шон Уайт в подкасте Olympic Channel.

Для трехкратного олимпийского чемпиона Шона Уайта Пекин-2022 станет пятой Олимпиадой. Ветеран хафпайпа думал попробовать себя в скейтбординге в Токио-2020, но в конце концов решил сосредоточиться на зимних Играх. Если 35-летний спортсмен отберется на соревнования, то он станет самым возрастным атлетом, представляющим США в дисциплине хафпайп на Олимпийских играх.

Майя Хромых (ОКР), фигурное катание

«Мечта попасть в Пекин у меня, конечно же, есть. Любой спортсмен об этом мечтает – это высшая награда в спорте, как не мечтать-то? И осознание есть. Но когда я начинаю об этом думать, мне сносит голову от того, как это круто», – не скрывает Майя Хромых

Место в женской сборной ОКР по фигурному катанию – самая конкурентная цель перед Пекином-2022. Серебряная медалистка этапа Гран-при Gran Premio d’Italia Майя Хромых не вошла в тройку чемпионата России в Санкт-Петербурге. Пьедестал удалось завоевать Камиле Валиевой, Александре Трусовой и Анне Щербаковой. Окончательное решение по путевкам в Пекин будет принято после чемпионата Европы.

Майя Хромых на Кубке Ростелекома в Сочи, Россия Фото © 2021 Olympic Channel

Кодайра Нао (Япония), конькобежный спорт

«Я считаю, что спорт – это общение, не требующее слов. То, как спортсмены разных национальностей соревнуются и поддерживают друг друга, вдохновляет многих. Мы соревнуемся друг с другом, но важно познавать культуру и язык друг друга. Это делает спорт еще более приятным», – сказала Кодайра Нао об Олимпийских играх и дружбе на пресс-конференции после пьедестала Пхенчхана-2018.

Конькобежек Кодайру Нао из Японии и Ли Сан Хва из Южной Кореи, двукратную олимпийскую чемпионку, связывает большая дружба. На Играх в Пхенчхане-2018 Кодайра обняла Ли после победы на дистанции 500 м над соперницей, которая завоевала серебро на своем домашнем стадионе. Это стало ответным жестом на поддержку проигравшей ранее японской конькобежки.