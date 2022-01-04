Один месяц до Олимпиады: без медалей в Пхенчхане, но с хорошими шансами на подиум в Пекине

Olympics.com предлагает вашему вниманию истории пяти спортсменов, которые не попали на пьедестал почета в Пхенчхане-2018, но являются одними из фаворитов Пекина-2022.

Джой Мантиа (США)

Американец Джой Мантиа мог бы уже давно выиграть олимпийское золото, но роллер-спорт пока не входит в программу Олимпийских игр. До 24 лет Мантия занимался катанием на роликовых коньках и одержал 28 побед на чемпионатах мира. В конькобежном спорте Джой тоже хорош: в 2017-м он стал чемпионом мира в масс-старте, а на Олимпийских играх в Пхенчхане финишировал четвертым в забеге на 1000 м.

После Олимпиады-2018 Мантиа еще два раза победил в масс-старте на чемпионатах мира. При этом последнее золото конькобежец завоевал спустя всего 1,5 месяца после того, как переболел коронавирусом. Во время Игр в Пекине Мантиа исполнится 36 лет – нет сомнений, что он постарается преподнести себе подарок в виде олимпийской медали.

Тина Херманн (Германия)

К Пхенчхану-2018 скелетонистка Тина Херманн подходила в ранге трехкратной чемпионки мира и второго номера общего зачета Кубка мира. Однако этого оказалось недостаточно для олимпийской медали. По сумме трех попыток немецкая спортсменка заняла пятое место, уступив бронзовому призеру Лоре Диз 0,08 секунды.

К Играм в Пекине Херманн добавила еще четыре победы на чемпионатах мира. 29-летняя немка является одной из самых титулованных спортсменок мирового скелетона – для абсолютного величия не хватает лишь олимпийской награды.

Павел Кротов (ОКР)

Фристайлист Павел Кротов дебютировал на Кубке мира в 2011 году с соотечественником Ильей Буровым. Оба занимались в одной спортивной школе и всю спортивную карьеру провели бок о бок. На Играх-2018 в Пхенчхане Буров и Кротов финишировали тоже рядом: Илья взял бронзу в лыжной акробатике, а Павел стал четвертым.

Павел Кротов Фото © 2018 Getty Images

На зимних Олимпийских играх 2022 года у Кротова отличные шансы на совместный подиум с Буровым. Правда, речь идет про младшего брата Ильи – Максима. На последнем чемпионате мира Кротов, Буров-младший и Любовь Никитина завоевали золотые медали в командной акробатике. В Пекине эта дисциплина будет впервые представлена в олимпийской программе.

Франциска Пройс (Германия)

Олимпийский потенциал Франциска Пройс продемонстрировала еще в 2012 году на первых зимних юношеских Олимпийских играх. В Инсбруке биатлонистка из Германии завоевала серебро в гонке преследования и золотые медали еще в трех гонках: спринте, миксте и смешанной эстафете среди лыжников и биатлонистов.

На Играх-2018 в Пхенчхане Пройсс остановилась в шаге от подиума – в индивидуальной гонке она финишировала четвертой. В Пекине Франциска постарается улучшить результат, и это вполне реально. За четыре года биатлонистка превратилась в лидера женской сборной Германии, а прошлый сезон завершила на третьей строчке общего зачета Кубка мира.

Юто Тоцука (Япония)

Юный сноубордист претендовал на медаль в Пхенчхане, однако все надежды оборвались в финале. Во второй попытке 16-летний спортсмен упал на спину и на носилках отправился с места соревнований прямо в госпиталь.

С тех пор Тоцука стал сильнее ментально и технически. На чемпионате мира 2021 года он одержал победу в хафпайпе и с оптимизмом ждет Олимпийских игр 2022 года в Пекине: «Я уверен в своих силах. Если покажу, на что способен, то выиграю золотую медаль».