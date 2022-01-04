Один месяц до Олимпиады: без медалей в Пхенчхане, но с хорошими шансами на подиум в Пекине

Olympics.com предлагает вашему вниманию истории пяти спортсменов, которые не попали на пьедестал почета в Пхенчхане-2018, но являются одними из фаворитов Пекина-2022.
Джой Мантиа (США)
Американец Джой Мантиа мог бы уже давно выиграть олимпийское золото, но роллер-спорт пока не входит в программу Олимпийских игр. До 24 лет Мантия занимался катанием на роликовых коньках и одержал 28 побед на чемпионатах мира. В конькобежном спорте Джой тоже хорош: в 2017-м он стал чемпионом мира в масс-старте, а на Олимпийских играх в Пхенчхане финишировал четвертым в забеге на 1000 м.
После Олимпиады-2018 Мантиа еще два раза победил в масс-старте на чемпионатах мира. При этом последнее золото конькобежец завоевал спустя всего 1,5 месяца после того, как переболел коронавирусом. Во время Игр в Пекине Мантиа исполнится 36 лет – нет сомнений, что он постарается преподнести себе подарок в виде олимпийской медали.
Тина Херманн (Германия)
К Пхенчхану-2018 скелетонистка Тина Херманн подходила в ранге трехкратной чемпионки мира и второго номера общего зачета Кубка мира. Однако этого оказалось недостаточно для олимпийской медали. По сумме трех попыток немецкая спортсменка заняла пятое место, уступив бронзовому призеру Лоре Диз 0,08 секунды.
Tina HERMANN
К Играм в Пекине Херманн добавила еще четыре победы на чемпионатах мира. 29-летняя немка является одной из самых титулованных спортсменок мирового скелетона – для абсолютного величия не хватает лишь олимпийской награды.
Павел Кротов (ОКР)
Фристайлист Павел Кротов дебютировал на Кубке мира в 2011 году с соотечественником Ильей Буровым. Оба занимались в одной спортивной школе и всю спортивную карьеру провели бок о бок. На Играх-2018 в Пхенчхане Буров и Кротов финишировали тоже рядом: Илья взял бронзу в лыжной акробатике, а Павел стал четвертым.
На зимних Олимпийских играх 2022 года у Кротова отличные шансы на совместный подиум с Буровым. Правда, речь идет про младшего брата Ильи – Максима. На последнем чемпионате мира Кротов, Буров-младший и Любовь Никитина завоевали золотые медали в командной акробатике. В Пекине эта дисциплина будет впервые представлена в олимпийской программе.
Франциска Пройс (Германия)
Олимпийский потенциал Франциска Пройс продемонстрировала еще в 2012 году на первых зимних юношеских Олимпийских играх. В Инсбруке биатлонистка из Германии завоевала серебро в гонке преследования и золотые медали еще в трех гонках: спринте, миксте и смешанной эстафете среди лыжников и биатлонистов.
На Играх-2018 в Пхенчхане Пройсс остановилась в шаге от подиума – в индивидуальной гонке она финишировала четвертой. В Пекине Франциска постарается улучшить результат, и это вполне реально. За четыре года биатлонистка превратилась в лидера женской сборной Германии, а прошлый сезон завершила на третьей строчке общего зачета Кубка мира.
Юто Тоцука (Япония)
Юный сноубордист претендовал на медаль в Пхенчхане, однако все надежды оборвались в финале. Во второй попытке 16-летний спортсмен упал на спину и на носилках отправился с места соревнований прямо в госпиталь.
С тех пор Тоцука стал сильнее ментально и технически. На чемпионате мира 2021 года он одержал победу в хафпайпе и с оптимизмом ждет Олимпийских игр 2022 года в Пекине: «Я уверен в своих силах. Если покажу, на что способен, то выиграю золотую медаль».