Что такое Олимпийский день? Узнай больше о дате, когда отмечается Олимпийское движение

Что такое Олимпийский день? Когда он отмечается?

Олимпийский день - это праздник спорта, здоровья и единства. Каждый год 23 июня он призывает людей по всему миру вести активный образ жизни и двигаться вместе к общей цели.

Вся планета отметит день, когда Пьер де Кубертен основал Международный олимпийский комитет. Двадцать третьего июня 1894 года это событие знаменовало воскрешение традиций Олимпийских игр древности.

Олимпийский день олицетворяет стремление улучшить мир посредством спорта.

Идея его проведения была озвучена еще в 1947 году.

Концепцию праздника представил доктор Йозеф Грусс на 41-й сессии МОК в Стокгольме. Член МОК от Чехословакии предложил отмечать в этот день идеалы, которые заложены в основу Олимпийского движения.

Проект был одобрен через несколько месяцев, в январе 1948 года на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице. Организацию доверили национальным олимпийским комитетам. С тех пор ежегодно в этот день мир отмечает важный момент в истории Олимпийского движения.

Какая главная тема Олимпийского дня в 2022 году?

В 2022 году праздник пройдет под девизом «Вместе, за мир во всем мире» с использованием в социальных сетях хештегов #MoveForPeace и #OlympicDay.

Олимпийский день славит силу спорта, который способен объединять людей в достижении мира.

Темы мира и спорта изначально занимали важное место в Олимпийском движении и воплощались на каждых Олимпийских играх в виде Олимпийского перемирия.

С недавнего времени Международный олимпийский комитет также поддерживает спортсменов из числа вынужденных переселенцев посредством стипендий МОК для беженцев и олимпийской сборной беженцев.

Когда прошел первый Олимпийский день?

Первый в истории Олимпийский день отметили 23 июня 1948 года.

В праздновании первого Олимпийского дня участвовали Португалия, Греция, Австрия, Канада, Швейцария, Великобритания, Уругвай, Венесуэла и Бельгия. В рамках праздника тогдашний президент МОК Сигфрид Эдстрем обратился с посланием к молодежи мира.

В редакции Олимпийской хартии от 1978 года МОК впервые рекомендовал всем своим членам организацию Олимпийского дня для пропаганды идей олимпийского движения.

В настоящее время Олимпийская хартия гласит: «Национальным олимпийским комитетам рекомендовано на постоянной основе, по возможности каждый год, устраивать Олимпийский день или Олимпийскую неделю для популяризации идей олимпийского движения».

Что делают в Олимпийский день?

Национальные олимпийские комитеты по всему миру подходят к организации Олимпийского дня творчески, чтобы привлечь как можно больше людей - независимо от возраста, пола, социального статуса или спортивных талантов.

В некоторых странах празднование Олимпийского дня включают в школьную программу.

Праздновать Олимпийский день может каждый. Почему бы не присоединиться и не получить удовольствие, если так много людей принимает участие в таких массовых мероприятиях?

По всему миру проводятся специальные забеги Олимпийского дня. В том числе в Лозанне, где находится штаб-квартира МОК.

Первый забег был организован в 1987 году. Его целью были популяризация массового спорта и привлечение к празднованию Олимпийского дня всех национальных олимпийских комитетов.

В 1987 году мероприятие поддержали 45 НОК. Сегодня принимают участие более сотни.

Подумай об участии в ближайшем забеге Олимпийского дня! Либо просто активно проведи этот день с друзьями или даже в одиночку, поддержав кампанию #MoveForPeace.

Если ты принимаешь участие в акции, которая направлена на популяризацию идей мира через спорт, упоминай @olympics в социальных сетях с хештегами #MoveForPeace и #OlympicDay.