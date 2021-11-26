Олимпийские золушки: неожиданный триумф австралийца Стивена Брэдбери в шорт-треке  

Никогда нельзя быть уверенным, что произойдет, пока спортсмены не пересекут финишную черту. Такова суть шорт-трека в одном предложении.

В шорт-треке шесть конькобежцев мчатся друг за другом, нередко сталкиваясь между собой в борьбе за позицию. Спортсмены носят шлемы – этот факт уже дает представление о порой хаотичном характере этого вида спорта. Зрители привыкли видеть захватывающие, молниеносные забеги, в которых никто не знает, что произойдет до самого конца.

В финале мужского забега на 1000 м на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити последние четыре секунды изменили все.

В хвосте

Стивен Брэдбери участвовал в четырех зимних Олимпийских играх (Альбервиль-1992, Лиллехаммер-1994, Нагано-1998 и Солт-Лейк-Сити-2002). Однако до Игр в Солт-Лейк-Сити он никогда не добивался успеха ни на одном крупном соревновании в личных забегах. До 2002 года самым высоким результатом австралийца в индивидуальных олимпийских соревнованиях было восьмое место на дистанции 500 м в Лиллехаммере-1994. Но все изменилось в Солт-Лейк-Сити, где удача была на его стороне.

Тогда 28-летний спортсмен занял третье место в четвертьфинале на дистанции 1000 м, но по счастливой случайности прошел в полуфинал из-за дисквалификации действующего чемпиона мира Марка Ганьона из Канады. В полуфинале австралийский конькобежец снова оказался аутсайдером, однако несколько конькобежцев сошли с дистанции, что позволило ему пройти в финал.

Возможно, увидев, что произошло с его неудачливыми соперниками по полуфиналу, Брэдбери решил избегать лидирующей группы в финале, чтобы минимизировать риск столкновения. В начале гонки Стивен держался на безопасном расстоянии от остальных четырех спортсменов. Однако на последнем повороте ход гонки изменился в одно мгновение. Два лидирующих конькобежца столкнулись друг с другом, в результате чего четыре атлета упали.

Брэдбери избежал столкновения и, обойдя всех конкурентов, взял золото. Последний пересек линию первым, в то время как его соперники лежали на льду, пытаясь добраться до финиша. Кто мог предсказать, что финал получится именно таким?

Медаль, завоеванная кровью, потом и слезами

«Я приму эту золотую медаль. Но не за 90 секунд забега – я приму ее за 14 лет тяжелой работы», – сказал Брэдбери после финиша.

Как и многим другим спортсменам, Брэдбери пришлось преодолевать травмы и разочарования на протяжении более чем 10 лет занятий спортом. В 1995 году лезвие другого конькобежца случайно порезало ему бедро – пришлось наложить более 100 швов. А всего за два года до Игр в Солт-Лейк-Сити Стивен сломал два позвонка в шее в результате несчастного случая на тренировке, который едва не положил конец его карьере.

Поэтому посвящение этой награды упорному труду и настойчивости казалось идеальным способом принять первую в истории золотую медаль зимних Олимпийских игр, завоеванную австралийским спортсменом.

Стивен Брэдбери

Кто финишировал вторым?

Брэдбери выиграл олимпийское золото, но легендой шорт-трека стал спортсмен, занявший второе место. Самым быстрым из упавшего квартета оказался местный любимец Аполо Антон Оно, который удачно вытянул ногу и занял второе место.

В отличие от Брэдбери, который приближался к завершению карьеры, Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити были дебютными для Оно. После завоевания серебряной медали Оно выиграл золото на дистанции 1500 м, а затем еще шесть медалей в Турине-2006 и Ванкувере-2010.