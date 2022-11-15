Ришарлисон, Куяте, Гинтер: сериал World At Their Feet от Olympic Channel рассказывает о топ-футболистах в преддверии ЧМ-2022 - смотри прямо сейчас

Новый документальный сериал Olympic Channel раскрывает, с каким настроем 11 топовых футболистов готовятся к чемпионату мира-2022 в Катаре.

Для большинства национальных чемпионатов главный турнир планеты пройдет в разгар сезона. Как это воспринимают видные игроки? Какую роль в их карьере сыграли Олимпийские игры, и как они добрались до выступлений на высочайшем уровне?

Каждая серия рассказывает историю футболиста из Германии, Польши, Японии, Ирана, Бразилии или другой страны. Мы побываем там, где они родились и где живут. Поговорим с их друзьями, семьей и тренерами о том, как они росли, чем вдохновлялись, как проложили себе дорогу к славе.

Оригинальный сериал Olympic Channel World At Their Feet вышел 14 ноября. Первая серия посвящена олимпийскому чемпиону в составе сборной Бразилии Ришарлисону. Ее можно бесплатно посмотреть на Olympics.com.

Ришарлисон - первая звезда мирового уровня среди героев сериала

В первом из 11 эпизодов нападающий сборной Бразилии и «Тоттенхэма» Ришарлисон рассказывает, что главный пранкер в сборной - это Неймар. Рассуждает, какие у Бразилии шансы выиграть чемпионат мира и увидим ли мы его на Олимпиаде в Париже-2024. А также называет лучшего футболиста всех времен и народов.

Героями других эпизодов сериала Olympic Channel стали вратарь испанский сборной Унай Симон, звезда сборной Сенегала Шейху Куяте, японский нападающий Каору Митома и многие другие.

В сериале снялись 11 игроков, чья карьера сейчас на взлете. Помимо эксклюзивных интервью, зритель станет свидетелем множества уникальных кадров и, конечно, ярких футбольных моментов.

Многие из них готовятся сыграть за свои сборные на чемпионате мира в Катаре – самом крупном футбольном турнире планеты.

Ниже полный список игроков, которые приняли участие в документальном сериале World At Their Feet:

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