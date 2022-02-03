Олимпийцы рассказали, что для них значит психическое здоровье

От олимпийских чемпионов Микаэлы Шиффрин и Кендалл Койн до новичков Игр Кагиямы Юмы и Дмитрия Козловского – топовые спортсмены рассказали, как заботятся о психическом здоровье

Автор: ZK Goh
Микаэла ШИФФРИН
Petra VLHOVA
Фото © USA TODAY Sports / Olympic Channel / Getty Images (composite)

Вопрос психического здоровья в спорте стал как никогда актуальным.

Тема, которая обсуждается не один год, в 2021 году особенно привлекла внимание общественности, когда теннисистка Наоми Осака и гимнастка Симона Байлз откровенно поведали о своей борьбе.

Пандемия еще больше подчеркнула важность этого аспекта. Опытные спортсмены, которые выступают на самом высоком уровне, часто скрывают проблемы с психическим здоровьем. Они рады, что теперь могут открыто говорить об этом.

В преддверии зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине мы спросили лучших атлетов мира, которые приедут в китайскую столицу, что для них значит психическое здоровье.

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Спортсмены: «Мы не роботы»

Горнолыжницы Микаэла Шиффриниз США и словачка Петра Влхова сразу вспомнили о давлении на Симону Байлз в преддверии Олимпиады-2020 в Токио.

У Байлз появилась «боязнь переворотов» – психический блок, который не позволял ей выполнять прыжковые элементы. Ей пришлось сняться с четырех из пяти финалов.

«Я не знаю другого атлета, в чью победу все бы так верили. Всем кажется, что это выигрышная позиция», – делится точкой зрения Шиффрин.

«Но не для нее, я это точно знаю. Побеждать всегда трудно. Непросто достичь того, чего ей удалось. Намного сложнее, чем вы можете себе представить. Еще сложнее, когда тебя считают безоговорочным фаворитом».

«Люди скоры на выводы и рассуждают о том, чего им не понять. Даже если им доводилось попадать в такое же или подобное положение».

«Все думали, что она лучшая и должна все время побеждать. Но это не так, ведь она не робот. Она человек. Она женщина. Иногда случаются неудачи», – добавляет Влхова.

«Мы такие же люди. Может, у нас есть определенные способности, умение побеждать, но мы прежде всего живые люди. Мы не бездушные механизмы».

Канадский фигурист Поль Пуарье соглашается, что обязывать олимпийцев и топ-атлетов всегда быть первыми может быть опасно.

«Мы, атлеты, взваливаем на себя и несем это бремя», – отмечает Пуарье.

«В спорте действительно постоянно требуют быть первым. Вам всегда кажется, что можно выступить лучше, вы все время критикуете себя».

«Это нелегко, особенно в спорте – сделать шаг назад и признаться: я страдаю, мне больно, помогите. Мы запрограммированы на то, чтобы не обращать внимание на такие вещи».

«Мы пытаемся добиться невероятного, но при этом остаемся людьми. Наша деятельность подразумевает в первую очередь физический труд. Поэтому трудно рассматривать эти две составляющие в отдельности».

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Без психического нет и физического здоровья

Принято считать, что отличная физическая форма ­– залог успеха. Но все больше атлетов начинают добавлять в эту формулу еще одну переменную – психическое здоровье.

Олимпийская чемпионка, капитан женской сборной США по хоккею с шайбой Кендалл Койн хочет, чтобы больше людей воспринимали такой подход.

«О физическом здоровье спортсмена говорят чаще, потому что оно у всех на виду, – говорит Скофилд. –Можно видеть, как кто-то поднимает штангу в тренажерном зале или бросает шайбу, и оценить силу броска. Поэтому часто внимание больше уделяют физической готовности».

«Но психологическая устойчивость не менее важна. Для выступлений на самом высоком уровне она должна быть так же развита, как и физическая подготовка».

«Психологический аспект игры занимает видное место в нашей подготовке. Игроки серьезно к нему относятся. Мы знаем, что психологическая устойчивость важна не меньше, чем хорошая физическая форма».

Это мнение разделяет фигурист-парник Дмитрий Козловский, который в Пекине будет представлять сборную ОКР.

«Вероятно, это один из ключевых элементов в спорте», – говорит Козловский.

«Есть масса примеров, когда мы своими глазами видели, как безумно талантливые, действительно выдающиеся атлеты, просто не могли преодолеть психологический блок».

«В дополнение к физической подготовке спортсмен должен ответственно подходить к своей психической реабилитации и восстановлению. Наша психическая работоспособность не безгранична».

Согласен с ним и опытный испанский скелетонист Андер Мирамбель. Олимпиада в Китае станет для него уже четвертой.

«Общество не готово понять, что для спортсменов мозг так же важен, как и тело», – ответил Мирамбель на вопрос, остается ли психическое здоровье запретной темой в спорте.

«Как спортсмен вы тренируете свое тело: прыгаете, бегаете, выполняете аэробную работу. Но вы не должны забывать и о ментальной подготовке – заниматься с психологом или психотерапевтом. Считаю это важным для достижения высоких результатов, ведь мозгу приходиться работать на сумасшедшей скорости».

«Спортсмены не супергерои, у нас тоже много проблем. Мы часто работаем с профессионалами не только для улучшения спортивных результатов. Они помогают нам разгрузить психику, чтобы иметь свежую голову и быть готовым к новым свершениям».

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Психическое здоровье: вызов для всех, в том числе и спортсменов

Справиться с проблемами психического здоровья непросто. Спортсмены хотят, чтобы вы знали, что они проходят через то же самое.

«Не получится постоянно избегать психического аспекта, игнорировать эмоции», – отмечает Шиффрин.

«Но вы можете решить, на чем сосредоточить умственные усилия. Вы должны определить, что для вас действительно важно».

Партнерша Порье фигуристка Пайпер Гиллес добавляет: «Психическое здоровье для меня – постоянная проблема».

«Мы можем быть настолько зациклены на ошибках и том, что нужно улучшить, что забываем о наших сильных сторонах. Это не проходит».

«Нужно не переставать экспериментировать. Не важно, находитесь вы на пике или на дне, надо искать своего рода золотую середину».

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Для восстановления психического здоровья делайте перерывы и настраивайтесь на позитив

Японец Кагияма Юма, чемпион зимней юношеской Олимпиады-2020 в Лозанне по фигурному катанию, научился справляться с нервами и плохим настроением, чтобы восстанавливать психическое здоровье.

Его совет – знать свои границы.

«Важно взять паузу, когда ты не в форме, – предлагает Кагияма. – Однажды я сделал перерыв и, к своему удивлению, четко осознал, что сделал не так и что нужно исправить».

«Если всегда работать на максимуме возможностей, можно перегореть. В какой-то момент нужно отдохнуть и восстановить запас энергии».

Сара Таканаси, одна из лучших летающих лыжниц мира из Японии, говорит, что всегда старается мыслить позитивно. Даже когда это трудно.

Психическое здоровье «занимает важное место в жизни спортсмена», утверждает Таканаси.

«Каждый может почувствовать себя расстроенным и раздраженным. Если у меня появляются такие эмоции, я тренируюсь как можно больше. Это придает мне уверенности в себе. Я всегда выкладывалась на полную и сохраняла позитивный настрой… и таким образом открыла для себя немало хорошего».

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Психическое здоровье – ключ к счастливой жизни

Гиллес и другие атлеты говорят, что важно найти правильный подход к психическому здоровью, чтобы чувствовать радость жизни, независимо от того, связана ли она со спортом.

«Надо признать, что вы никогда не будете совершенным. Достигнуть совершенства невозможно», – выражает мнение Гиллес.

«Главное – определить, что достаточно хорошо, чтобы наслаждаться полноценной жизнью и быть счастливым».

Канадка не единственная, кто так считает.

«Психическое здоровье делает вас тем, кто вы есть», – говорит американская конькобежка Бриттани Боу.

Бронзовый призер Пхенчхана-2018 сказала, что старается не зацикливаться на результатах – хороших или плохих, а уделять больше внимания психическому здоровью.

«Если нет психологической устойчивости и хорошего психического здоровья, не имеет значения, что вы делаете на трассе».

«Победа в соревнованиях быстро забудется. Главное – быть счастливой и вести здоровый образ жизни».

Швейцарский керлингист Петер де Круз, завоевавший бронзу в командном зачете на Олимпиаде-2018, утверждает, что его психическое здоровье подпитывает любовь к себе.

«Психическое здоровье для меня – это прежде всего любовь и умение любить себя, быть в гармонии со своим телом», – размышляет де Круз.

«Секрет в том, чтобы познать себя и быть благодарным за все, что у вас есть. Какие бы мысли вас ни посещали, чтобы вы ни делали – оставайтесь счастливыми».

Оказывается, даже топовые спортсмены делают то же самое, что и мы, чтобы быть счастливыми.

«Психическое здоровье для меня – это состояние умиротворенности и покоя, – говорит фигуристка в парном катании из ОКР Александра Бойкова. – Что помогает сохранять его?»

«Наверное, смотреть котов в интернете. Ни дня не могу прожить без котиков».

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