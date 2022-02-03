Олимпийцы рассказали, что для них значит психическое здоровье

Вопрос психического здоровья в спорте стал как никогда актуальным.

Тема, которая обсуждается не один год, в 2021 году особенно привлекла внимание общественности, когда теннисистка Наоми Осака и гимнастка Симона Байлз откровенно поведали о своей борьбе.

Пандемия еще больше подчеркнула важность этого аспекта. Опытные спортсмены, которые выступают на самом высоком уровне, часто скрывают проблемы с психическим здоровьем. Они рады, что теперь могут открыто говорить об этом.

В преддверии зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине мы спросили лучших атлетов мира, которые приедут в китайскую столицу, что для них значит психическое здоровье.

Спортсмены: «Мы не роботы»

Горнолыжницы Микаэла Шиффриниз США и словачка Петра Влхова сразу вспомнили о давлении на Симону Байлз в преддверии Олимпиады-2020 в Токио.

У Байлз появилась «боязнь переворотов» – психический блок, который не позволял ей выполнять прыжковые элементы. Ей пришлось сняться с четырех из пяти финалов.

«Я не знаю другого атлета, в чью победу все бы так верили. Всем кажется, что это выигрышная позиция», – делится точкой зрения Шиффрин.

«Но не для нее, я это точно знаю. Побеждать всегда трудно. Непросто достичь того, чего ей удалось. Намного сложнее, чем вы можете себе представить. Еще сложнее, когда тебя считают безоговорочным фаворитом».

«Люди скоры на выводы и рассуждают о том, чего им не понять. Даже если им доводилось попадать в такое же или подобное положение».

«Все думали, что она лучшая и должна все время побеждать. Но это не так, ведь она не робот. Она человек. Она женщина. Иногда случаются неудачи», – добавляет Влхова.

«Мы такие же люди. Может, у нас есть определенные способности, умение побеждать, но мы прежде всего живые люди. Мы не бездушные механизмы».

Канадский фигурист Поль Пуарье соглашается, что обязывать олимпийцев и топ-атлетов всегда быть первыми может быть опасно.

«Мы, атлеты, взваливаем на себя и несем это бремя», – отмечает Пуарье.

«В спорте действительно постоянно требуют быть первым. Вам всегда кажется, что можно выступить лучше, вы все время критикуете себя».

«Это нелегко, особенно в спорте – сделать шаг назад и признаться: я страдаю, мне больно, помогите. Мы запрограммированы на то, чтобы не обращать внимание на такие вещи».

«Мы пытаемся добиться невероятного, но при этом остаемся людьми. Наша деятельность подразумевает в первую очередь физический труд. Поэтому трудно рассматривать эти две составляющие в отдельности».

Без психического нет и физического здоровья

Принято считать, что отличная физическая форма ­– залог успеха. Но все больше атлетов начинают добавлять в эту формулу еще одну переменную – психическое здоровье.

Олимпийская чемпионка, капитан женской сборной США по хоккею с шайбой Кендалл Койн хочет, чтобы больше людей воспринимали такой подход.

«О физическом здоровье спортсмена говорят чаще, потому что оно у всех на виду, – говорит Скофилд. –Можно видеть, как кто-то поднимает штангу в тренажерном зале или бросает шайбу, и оценить силу броска. Поэтому часто внимание больше уделяют физической готовности».

«Но психологическая устойчивость не менее важна. Для выступлений на самом высоком уровне она должна быть так же развита, как и физическая подготовка».

«Психологический аспект игры занимает видное место в нашей подготовке. Игроки серьезно к нему относятся. Мы знаем, что психологическая устойчивость важна не меньше, чем хорошая физическая форма».

Это мнение разделяет фигурист-парник Дмитрий Козловский, который в Пекине будет представлять сборную ОКР.

«Вероятно, это один из ключевых элементов в спорте», – говорит Козловский.

«Есть масса примеров, когда мы своими глазами видели, как безумно талантливые, действительно выдающиеся атлеты, просто не могли преодолеть психологический блок».

«В дополнение к физической подготовке спортсмен должен ответственно подходить к своей психической реабилитации и восстановлению. Наша психическая работоспособность не безгранична».

Согласен с ним и опытный испанский скелетонист Андер Мирамбель. Олимпиада в Китае станет для него уже четвертой.

«Общество не готово понять, что для спортсменов мозг так же важен, как и тело», – ответил Мирамбель на вопрос, остается ли психическое здоровье запретной темой в спорте.

«Как спортсмен вы тренируете свое тело: прыгаете, бегаете, выполняете аэробную работу. Но вы не должны забывать и о ментальной подготовке – заниматься с психологом или психотерапевтом. Считаю это важным для достижения высоких результатов, ведь мозгу приходиться работать на сумасшедшей скорости».

«Спортсмены не супергерои, у нас тоже много проблем. Мы часто работаем с профессионалами не только для улучшения спортивных результатов. Они помогают нам разгрузить психику, чтобы иметь свежую голову и быть готовым к новым свершениям».

Психическое здоровье: вызов для всех, в том числе и спортсменов

Справиться с проблемами психического здоровья непросто. Спортсмены хотят, чтобы вы знали, что они проходят через то же самое.

«Не получится постоянно избегать психического аспекта, игнорировать эмоции», – отмечает Шиффрин.

«Но вы можете решить, на чем сосредоточить умственные усилия. Вы должны определить, что для вас действительно важно».

Партнерша Порье фигуристка Пайпер Гиллес добавляет: «Психическое здоровье для меня – постоянная проблема».

«Мы можем быть настолько зациклены на ошибках и том, что нужно улучшить, что забываем о наших сильных сторонах. Это не проходит».

«Нужно не переставать экспериментировать. Не важно, находитесь вы на пике или на дне, надо искать своего рода золотую середину».

Для восстановления психического здоровья делайте перерывы и настраивайтесь на позитив

Японец Кагияма Юма, чемпион зимней юношеской Олимпиады-2020 в Лозанне по фигурному катанию, научился справляться с нервами и плохим настроением, чтобы восстанавливать психическое здоровье.

Его совет – знать свои границы.

«Важно взять паузу, когда ты не в форме, – предлагает Кагияма. – Однажды я сделал перерыв и, к своему удивлению, четко осознал, что сделал не так и что нужно исправить».

«Если всегда работать на максимуме возможностей, можно перегореть. В какой-то момент нужно отдохнуть и восстановить запас энергии».

Сара Таканаси, одна из лучших летающих лыжниц мира из Японии, говорит, что всегда старается мыслить позитивно. Даже когда это трудно.

Психическое здоровье «занимает важное место в жизни спортсмена», утверждает Таканаси.

«Каждый может почувствовать себя расстроенным и раздраженным. Если у меня появляются такие эмоции, я тренируюсь как можно больше. Это придает мне уверенности в себе. Я всегда выкладывалась на полную и сохраняла позитивный настрой… и таким образом открыла для себя немало хорошего».

Психическое здоровье – ключ к счастливой жизни

Гиллес и другие атлеты говорят, что важно найти правильный подход к психическому здоровью, чтобы чувствовать радость жизни, независимо от того, связана ли она со спортом.

«Надо признать, что вы никогда не будете совершенным. Достигнуть совершенства невозможно», – выражает мнение Гиллес.

«Главное – определить, что достаточно хорошо, чтобы наслаждаться полноценной жизнью и быть счастливым».

Канадка не единственная, кто так считает.

«Психическое здоровье делает вас тем, кто вы есть», – говорит американская конькобежка Бриттани Боу.



Бронзовый призер Пхенчхана-2018 сказала, что старается не зацикливаться на результатах – хороших или плохих, а уделять больше внимания психическому здоровью.

«Если нет психологической устойчивости и хорошего психического здоровья, не имеет значения, что вы делаете на трассе».

«Победа в соревнованиях быстро забудется. Главное – быть счастливой и вести здоровый образ жизни».

Швейцарский керлингист Петер де Круз, завоевавший бронзу в командном зачете на Олимпиаде-2018, утверждает, что его психическое здоровье подпитывает любовь к себе.

«Психическое здоровье для меня – это прежде всего любовь и умение любить себя, быть в гармонии со своим телом», – размышляет де Круз.

«Секрет в том, чтобы познать себя и быть благодарным за все, что у вас есть. Какие бы мысли вас ни посещали, чтобы вы ни делали – оставайтесь счастливыми».

Оказывается, даже топовые спортсмены делают то же самое, что и мы, чтобы быть счастливыми.

«Психическое здоровье для меня – это состояние умиротворенности и покоя, – говорит фигуристка в парном катании из ОКР Александра Бойкова. – Что помогает сохранять его?»

«Наверное, смотреть котов в интернете. Ни дня не могу прожить без котиков».