Олимпийские чемпионы и призеры, ставшие бойцами смешанных единоборств

Олимпийские чемпионы по борьбе, дзюдо и другим единоборствам после завершения любительской карьеры уходили в профессиональные бои. Кому-то удалось завоевать золото Игр и стать легендой шоу-рингов, кто-то довольствовался меньшими успехами, но все равно оставил яркий след. Olympics рассказывает о самых ярких из них.

Генри Сехудо

Эксцентричный представитель вольной борьбы прекрасно выступил в Пекине-2008. Турнирная дистанция далась американцу с трудом, но тем ярче была итоговая победа. В полуфинале весовой категории до 55 кг он победил Намига Севдимова из Азербайджана, а затем неожиданно легко справился с Томохиро Мацунагой из Японии. После такого успеха Сехудо решил продолжить олимпийскую карьеру и добраться до Лондона-2012. Не вышло — он не прошел национальный отбор и совершил эмоциональный поступок, резко бросив борьбу.

Но без спорта он быстро заскучал. В 2014-м Сехудо дебютировал в главной организации смешанных единоборств, а уже в 2016-м дошел до титульного боя. Там его «‎съел» Деметриус Джонсон, так что с наскока звание сильнейшнего завоевать не получилось. Через полгода — еще одна неудача, на этот раз очень неожиданная. Сехудо считался фаворитом в схватке с Джозефом Бенавидесом, но в итоге проиграл.

Сдаваться он не собирался. Вслед за двумя поражениями Генри провел шесть победных поединков подряд, в том числе дважды брал титулы и дважды защищал.

Сехудо ушел на пике и теперь занимается в основном провокационными и не очень заявлениями в соцсетях, оценивая происходящее в мире смешанных единоборств.

Даниэль Кормье

Живая легенда смешанных единоборств тоже был борцом-вольником, но на Олимпиаде-2004 остановился в шаге от награды. На следующие Игры в Китае Кормье не сумел отправиться из-за проблем со здоровьем. Все эти неудачи он сполна возместил на профессиональном ринге.

Даниэль Кормье был отличным борцом, но на профессиональном ринге добился большего Фото © 2004 Getty Images

Сатоши Ишии

Этого японского дзюдоиста, а впоследствии файтера мы можем знать по блестящей победе в Пекине-2008 в весовой категории свыше 100 кг, а впоследствии поединком с Последним Императором, где Сатоши Ишии уступил в первом раунде.

После этого он собрался и одержал восемь побед подряд, в том числе справившись с легендами смешанных единоборств. Дальше его начало мотать про промоушенам и больших успехов японец не добился.

Йоэль Ромеро

Весьма своеобразным оказался путь кубинца Йоэля Ромеро. В финале Игр-2000 борец проиграл, упустив золото. Он продолжал участвовать в соревнованиях и оставил спортивную борьбу лишь в 2008 году. Олимпийским чемпионом так и не стал, зато брал чемпионат мира. Интересно, что ровно как и на Олимпиаде, Ромеро проигрывал в самых важных поединках смешанных единоборств. Он четыре раза дрался за титул — и всякий раз неудачно.

Ронда Роузи вошла в историю американского олимпийского дзюдо, а потом стала легендой смешанных единоборства Фото © 2008 Getty Images

Ронда Роузи

Гениальная Ронда Роузи рано попала на свою первую Олимпиаду — ей было всего 17. Самая юная дзюдоистка Афин-2004 до медали не добралась, а в Пекин-2008 полетела одной из фавориток и взяла бронзу, став первой американской дзюдоисткой, кому это удалось. Она завершила любительскую карьеру в 21 год, а через несколько лет стала звездой смешанных единоборств. Судите сами, она первая чемпионка главного промоушена с огромными доходами и съемками в блокбастерах. Ронда — великолепная олимпийская дзюдоистка и потрясающая профессиональная спортсменка.