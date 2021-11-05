Нью-Йоркский марафон-2021. Бекеле против мирового рекордсмена на полумарафоне: что ждать, где смотреть

Самый интенсивный сезон в истории легкоатлетических марафонов-мейджоров подходит к завершению: шесть недель и пять престижнейших забегов на дистанцию 42 км 195 м. Последним из них станет в это воскресенье (7 ноября) юбилейный 50-й Нью-Йоркский марафон. Единственный из элиты, кто этой осенью рискнул заявиться для участия сразу в двух мейджорах — Кенениса Бекеле. Эфиопской легенде не удалось победить в Берлине (у Бранденбургских ворот он финишировал только третьим), в «Большом яблоке» он дебютирует, но все равно выйдет на старт в статусе главного фаворита забега у мужчин. У Кененисы быстрейшее заявочное время (2:01.41 — лучше в истории марафон бежал только великий кениец Элиуд Кипчоге), а холмистая трасса отлично подходит обладателю одиннадцати личных титулов чемпиона мира в кроссовом беге.

Бросить вызов Бекеле и финишировать первым в Центральном парке попытается серебряный призер олимпийского марафона (быстрее в Саппоро этим летом был только Кипчоге) Абди Нагейе. Личный рекорд уроженца Сомали, выступающего за Нидерланды (2:06.17) — второй среди всех участников, однако значительно медленнее лучшего времени Бекеле. Против успешного результата Нагейе говорит тот факт, что до Токио-2020 он ни разу не попадал в тройку сильнейших на марафоне, за — остатки олимпийских кондиций, продемонстрированные на забеге Great Manchester Run 28 сентября (10 км за 28:29), а также высотный тренировочный сбор в Кении, который должен был позволить выйти на второй пик формы как раз к Нью-Йорку.

Еще один претендент на высокое место — Гирмай Гебреселассие из Эритреи. В 2015 году он стал самым молодым чемпионом мира в марафоне, год спустя победил в Нью-Йорке (также в самом юном возрасте в истории), а затем несколько лет не показывал высоких результатов и залечивал травмы. В апреле 2021 года Гебреселассие вернулся и установил личный рекорд на марафоне в Сиене. Другая «темная лошадка» — мировой рекордсмен на полумарафонской дистанции Кибивотт Кэнди (57:32 в прошлом году). Кениец, дебютирующий в Нью-Йорке на полном марафоне, проверил скорость месяц назад на 10-километровом шоссейном пробеге в Женеве. Итог — устрашающие 26:51 на финише. Однако, у Кэнди есть одна проблема — старая травма колена: уже известно, что после марафона Кибивотт отправится ее долечивать.

В борьбе за звание самого быстрого марафонца из США сойдутся три колоритных персонажа. Двое из них работают помимо бега: обладатель быстрейшего личного рекорда из заявленных американцев Ноа Дродди — в фирме-производителе спортивного питания, Джаред Уорд (финишировал шестым на олимпийском марафоне в Рио-2016 и дважды шестым в Нью-Йорке) — в университете. Третий — дебютант на марафоне Бен Тру. В этом году он сначала установил персональное достижение на дорожке — 10 000 м за 27:14.95, а затем, не сумев отобраться в состав олимпийской сборной США, планировал закончить с бегом и полностью уйти в свое любимое хобби — обжарку кофе. Однако тренер уговорил Тру вернуться ради Нью-Йорка.

У женщин олимпийской чемпионке и двукратной чемпионке мира по полумарафону Перес Джепчирчир из Кении может покориться историческое достижение. Ни одному спортсмену или спортсменке не удавалось ранее выиграть в течение календарного года Олимпиаду и марафон-мейджор. Единственная, кто может помешать Джепчирчир финишировать первой — Рути Ага из Эфиопии. Ее личный рекорд (2:18.34) ненамного медленнее, чем у звездной кенийки (2:17.16), а опыт успешного выступления на мейджорах намного солиднее. Ага дважды занимала второе место в Берлине, побеждала и попадала в призы в Токио, а в прошлом году была третьей, как раз в Нью-Йорке. Джепчирчир таким резюме похвастаться не может.

Главная надежда местных болельщиков — сенсационная бронзовая медалистка олимпийского марафона Молли Сейдел. Да, ее личный рекорд на фоне соперниц не самый выдающийся — 2:25.13, но козыри Сейдел — характер и грамотная раскладка по дистанции. Оба этих качества могут оказаться решающими на холмистой и ветреной трассе в Нью-Йорке.

Олимпийская чемпионка Перес Джепчирчир и бронзовая медалистка Молли Сейдел выйдут на старт Нью-Йоркского марафона-2021 в воскресенье, 7 ноября Фото © 2021 Getty Images

Нью-Йоркский марафон-2021. Расписание трансляций

по московскому времени

7 ноября, воскресенье

Начало в 16:30

В прямом эфире Нью-Йоркский марафон-2021 покажет канал Eurosport