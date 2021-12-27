Новости бокса. Расписание боев января

В январе 2022 года в профессиональном боксе пройдет немало интересных поединков. На ринг должны выйти Луис Ортис, Джон Смит-младший, Крис Юбенк-младший и многие другие сильные и зрелищные бойцы. Olympics представляет расписание главных боев января.

1 января, суббота

Луис Ортис (32-2, 27 КО) – Чарльз Мартин (28-2-1, 25 КО). Претендентский бой по версии IBF в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг). Голливуд, США

7 января, пятница

Луис Нуньес (15-0, 11 КО) – Карлос Арриета (14-0, 8 КО). Орландо, США

Старлинг Кастильо (16-0, 12 КЩ) – Отар Эраносян (10-0, 6 КО). Орландо, США

14 января, пятница

Хайме Арболеда (17-2, 14 КО) – Николас Поланко (19-1-1, 11 КО). Бой за титул чемпиона Латинской Америки по версии WBC в легком весе (до 61,2 кг). Белья-Виста, Панама

15 января, суббота

Таттана Луангпхон (14-0-1, 12 КО) – Сукпрасерд Понпитак (27-12, 19 КО). Бой за титул чемпиона Азии по версии WBC во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг). Банг Пхун, Таиланд

Мейирим Нурсултанов(15-0, 8 КО) – Андрей Сироткин (19-1-1, 7 КО). Бой за вакантный титул чемпиона по версии WBO International в среднем весе (до 72,6 кг). Актау, Казахстан

Хирото Кегучи(15-0, 10 КО) – Эстебан Бермудес (14-3-2, 10 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super в 1-м наилегчайшем весе (до 49 кг). Мексика

Джо Смит-младший (27-3, 21 КО) – Каллум Джонсон (20-1, 14 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Верона, США

Мэтт Конуэй (20-2, 9 КО) – Эйвери Спарроу (10-3, 3 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии IBA во 2-м полулегком весе (до 59 кг). Чесвик, США

22 января, суббота

Гэри Рассел-младший (31-1, 18 КО) – Марк Магсайо (23-0, 16 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полулегком весе (до 57,2 кг). Атлантик-Сити, США

Арсланбек Махмудов (13-0, 13 КО) – Мариуш Вах (36-7, 19 КО). Бой за титул чемпиона Северной Америки по версии NABF в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг). Монреаль, Канада

25 января, вторник

Паня Прадабсри (37-1, 23 КО) – Ванхенг Менайотин (55-1, 19 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в минимальном весе (до 47,6 кг). Таиланд

29 января, суббота

Давид Папо (25-0-1, 4 КО) – Магомед Мадиев (15-0-2, 4 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии IBA в 1-м среднем весе (до 69,9 кг). Нант, Франция

Крис Юбенк-младший (31-2, 23 КО) – Лиам Уильямс (23-3-1, 18 КО). Кардифф, Уэльс

Кларисса Шилдс (11-1, 2 КО) – Эма Козин (21-0-1, 11 КО). Бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBF в среднем весе (до 72,6 кг). Кардифф, Уэльс

Илунга Макабу (28-2, 25 КО) – Табисо Мчуну (23-5, 13 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе (до 90,7 кг), Уоррен, США

Тревор Брайан (21-0, 15 КО) – Мануэль Чарр (32-4, 18 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA World в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг). Уоррен, США