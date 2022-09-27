Новости бокса. Расписание боев октября 2022 года

В октябре 2022 года в профессиональном боксе пройдет сразу нескольких интересных боев. На ринг, в частности, выйдут Деонтей Уайлдер, Василий Ломаченко, Никита Цзю, а Девин Хейни и Джордж Камбосос-младший поспорят за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Olympics представляет расписание главных боев октября 2022 года

1 октября, суббота

Любомир Пинчук (14-3-1, 8 КО) – Джоэл Шоджгрин (13-2, 12 КО). Хантингтон, США

8 октября, суббота

Деннис Хоган (30-4-1, 7 КО) – Сэм Эттингтон (32-7, 18 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии IBO в 1-м среднем весе (до 69,9 кг). Ньюкасл, Австралия

Никита Цзю (3-0, 2 КО) – Даркон Драйден (4-0, 4 КО). Ньюкасл, Австралия

Пауло Аокусо (2-0, 2 КО) – Фарис Шевалье (13-2, 7 КО). Бой за титул чемпиона по версии IBO Intercontinental в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Ньюкасл, Австралия

Дарраг Фоли (20-4-1, 9 КО) – Блэйк Минто (14-3-2, 3 КО). Бой за титул чемпиона по версии IBO International в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг). Ньюкасл, Австралия

Сэм Гудман (12-0, 7 КО) – Джейсон Купер (17-3-1, 7 КО). Бой за титул чемпиона по версии WBO Oriental во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг). Ньюкасл, Австралия

Мирзакамол Нематов (9-1, 3 КО) – Асланбек Козаев (34-3-1, 8 КО). Бой за титул чемпиона Азии по версии WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг). Ереван, Армения

Арам Амирханян (14-0-1, 4 КО) – Ли Макаллистер (38-3, 12 КО). Бой за титул чемпиона по версии WBO Intercontinental в полусреднем весе (до 66,7 кг). Ереван, Армения

Конор Бенн (21-0, 14 КО) – Крис Юбенкс-младший (32-2, 23 КО). Лондон, Великобритания

Себастьян Фундора (19-0-1, 13 КО) – Карлос Окампо (34-1, 22 КО). Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в 1-м среднем весе (до 69,9 кг). Карсон, США

Карлос Адамес (21-1, 16 КО) – Хуан Масиас Монтиэль (23-5-2, 23 КО). Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг). Карсон, США

Фернандо Мартинес (14-0, 8 КО) – Джервин Анкахас (33-2-2, 22 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии IBF во 2-м наилегчайшем весе (до 52,2 кг). Карсон, США

15 октября, суббота

Кларисса Шилдс (12-0, 2 КО) – Саванна Маршалл (12-0, 10 КО). Бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в среднем весе (до 72,6 кг). Лондон, Великобритания

Микаэла Майер (17-0, 5 КО) – Алисия Баумгарднер (12-1, 7 КО). Бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC, IBF, WBO и IBO во 2-м полулёгком весе (до 59 кг). Лондон, Великобритания

Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) – Роберт Хелениус (31-3, 19 КО). Претендентский бой по версии WBC в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг). Бруклин, США

Калеб Плант (21-1, 12 КО) – Энтони Диррел (34-2-2, 25 КО). Претендентский бой по версии WBC во 2-м среднем весе (до 76,2 кг). Бруклин, США

Гэри Антонио Расселл (19-0, 12 КО) – Эммануэль Родригес (19-2, 12 КО). Претендентский бой по версии WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг). Бруклин, США

16 октября, воскресенье

Девин Хейни (28-0, 15 КО) – Джордж Камбосос-младший (20-1, 10 КО). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе (до 61,2 кг). Мельбурн, Австралия

21 октября, пятница

Илунга Микабу (29-2, 25 КО) – Райан Розицки (15-1, 14 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе (до 90,7 кг). Киншаса, Демократическая республика Конго

22 октября, суббота

Хулио Сесар Мартинес (18-2, 14 КО) – Сани Эдвардс (18-0, 4 КО). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). США

23 октября, воскресенье

Чарли Суарес (12-0, 7 КО) – Карло Магали (25-13-3, 13 КО). Бой за титул чемпиона Азии по версии WBA во 2-м полулегком весе (до 59 кг). Паранаке, Филиппины

29 октября, суббота

Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) – Джемейн Ортис (16-0-1, 8 КО). Нью-Йорк, США

Джейк Пол (5-0, 4 КО) – Андерсон Силва (3-1, 2 КО). Финикс, США