Новости бокса. Расписание боев ноября 2022 года

В ноября 2022 года в профессиональном боксе главным боем станет поединок Дмитрия Бивола и Хильберто Рамиреса за титул чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелом весе. Кроме того, на ринг, в частности, выйдут Жанибек Алимханулы, Санни Эдвардс, крайне интересны поединки Кена Широ против Хирото Кегучи и Витора Белфорта против Хасима Рахмана-младшего. Olympics представляет расписание главных боев ноябрь 2022 года

1 ноября, вторник

Кен Широ (19-1, 11 КО) – Хирото Кегучи (16-0, 11 КО). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBА Super в 1-м наилегчайшем весе (до 49 кг). Сайтама, Япония

Джонатан Гонсалес (26-3-1, 14 КО) – Шокичи Ивата (9-0, 6 КО Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в 1-м наилегчайшем весе (до 49 кг). Сайтама, Япония

Шуичиро Йошино (15-0, 11 КО) – Масайоши Никитани (19-2, 13 КО). Бой за титул чемпиона по версии WBO Asia Pacific в легком весе (до 61,2 кг). Сайтама, Япония

3 ноября, четверг

Сергей Богачук (20-1, 20 КО) – Аарон Коули (16-4-1, 7 КО). Бой за вакантный титул чемпиона Континентальной Америки по версии WBС в полусреднем весе (до 66,7 кг). Монтебелло, США

5 ноября, суббота

Такеши Иноуэ (18-2-1, 10 КО) –Ресуке Маруки (18-7-2, 13 КО). Бой за вакантный титул чемпиона по версии WBO Asia Pacific в 1-м среднем весе (до 69,9 кг). Токио, Япония

Жан Кособуцкий (18-0, 17 КО) – Хусейн Мухамед (17-0, 13 КО). Оберхаузен, Германия

Ростам Ибрагим (10-0-2, 6 КО) – Арменак Ованнисян (13-1-1, 5 КО). Оберхаузен, Германия

Мурад Алиев (5-0, 3 КО) – Чкуп Саглам (46-7, 42 КО). Оберхаузен, Германия

Ян Пеллерин (13-1, 5 КО) – Рубен Акоста (39-18-5, 14 КО). Бой за титул чемпиона Северной Америки по версии WBO NABO в тяжёлом весе (до 79,4 кг). Сент-Иасент, Канада

Дмитрий Бивол (20-0, 11 КО) – Хильберто Рамирес (44-0, 30 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Абу-Даби, ОАЭ

Шантель Кэмерон (16-0, 8 КО) – Джессика Маккэскилл (12-2, 5 КО). Бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC и IBF в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг). Абу-Даби, ОАЭ

Давид Моррель (7-0, 6 КО) – Айдос Ербосынкулы (16-0, 11 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA World во 2-м среднем весе (до 76,2 кг). Миннеаполис, США

11 ноября, пятница

Сани Эдвардс (18-0, 4 КО) – Феликс Альвар (38-2, 33 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Шеффилд, Великобритания

12 ноября, суббота

Далтон Смит (12-0, 10 КО) – Кайси Бенджамин (16-1-1, 6 КО). Бой за титул чемпиона Британии в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг). Манчестер, Великобритания

Наташа Джонас (12-2-1, 8 КО) – Мари-Ив Дикэр (18-1, 1 КО). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в 1-м среднем весе (до 69,9 кг). Манчестер, Великобритания

Жаннибек Алимханулы (12-0, 8 КО) – Дензел Бентли (17-1-1, 14 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг). Лас-Вегас, США

Сениеса Эстрада (22-0, 9 КО) – Ясмин Гала Вильярино (6-1-2, 1 КО). Бой за титул чемпионки мира по версии WBA в минимальном весе (до 47,6 кг). Лас-Вегас, США

19 ноября, суббота

Арсен Галмирян (26-0, 18 КО) – Алексей Егоров (11-0, 7 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super в тяжелом весе (до 90,7кг). Франция

Давид Аванесян (29-3-1, 17 КО) – Хон Мигес (17-0, 8 КО). Бой за титул чемпиона Европы по версии EBU в полусреднем весе (до 66,7 кг). Телфорд, Великобритания

Лиам Дэвис (12-0, 5 КО) – Ионуц Балуцэ (15-3, 3 КО). Бой за вакантный титул чемпиона Европы по версии EBU во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг). Телфорд, Великобритания

Эйтан Джеймс (9-0, 9 КО) – Коннор Паркер (14-1, 1 КО). Бой за вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг). Телфорд, Великобритания

Мирко Куэльо (9-0, 8 КО) – Лейви Фриас (12-0, 10 КО). Бой за титул чемпиона по версии WBA International в полулегком весе (до 57,2 кг). Монтевидео, Уругвай

Фрэнсис Вийяр Фромета (16-0, 10 КО) – Хавьер Эррера (17-6-1, 8 КО). Бой за титул чемпиона по версии WBA Fedelatin в легком весе (до 61,2 кг). Монтевидео, Уругвай

Витор Белфорт (1-0, 1 КО) – Хасим Рахман-младший (12-1, 6 КО). Остин, США

25 ноября, пятница

Давид Папо (26-0-1, 4 КО) – Билел Жкиту (15-1, 6 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии IBA в 1-м среднем весе (до 69,9 кг). Нант, Франция

26 ноября, суббота

Франческо Патера (26-3, 9 КО) – Джузеппе Карафа (16-5-2, 3 КО). Бой за титул чемпиона по версии WBO Global в легком весе (до 61,2 кг). Льеж, Бельгия

Зак Паркер (22-0, 16 КО) – Джон Райдер (30-5, 16 КО). Бой за титул «временного» чемпиона мира по версии WBO во 2-м среднем весе (до 76,2 кг). Лондон, Великобритания

Иван Менди (47-5-1, 22 КО) – Денис Беринчик (16-0, 9 КО). Бой за титул чемпиона Европы по версии EBU в легком весе (до 61,2 кг). Лондон, Великобритания

Риджис Прогрейс (27-1, 22 КО) – Хосе Сепеда (35-2, 27 КО). Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг). Карсон, США