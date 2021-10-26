Новости бокса. Расписание боев ноября

В ноябре 2021 года самым ярким боем в профессиональном боксе по вывеске станет поединок Сауля Альвареса против Кейлеба Планта. Само собой, интересен и очередной бой в Австралии восходящей звезды Тима Цзю. Olympics представляет расписание главных боев ноября.

2 ноября, вторник

Паня Прадабскри (36-1, 23 КО) – Данаи Нгиабпхукхиав (9-2, 5 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в минимальном весе (до 47,6 кг). Накхонсаван, Таиланд

5 ноября, пятница

Сергей Кузьмин (15-2, 11 КО) – Кевин Джонсон (35-18-1, 19 КО). Красная Поляна, Россия

Микаэла Майер (15-0, 5 КО) – Майва Амадуш (22-1, 18 КО). Бой за титулы чемпионки мира по версиям WBO и IBF во 2-м полулегком весе (до 59 кг). Лас-Вегас, США

6 ноября, суббота

Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) – Кейлеб Плэнт (21-0, 12 КО). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO во 2-м среднем весе (до 76,2 кг). Лас-Вегас, США

13 ноября, суббота

Хайме Мунгиа (37-0, 30 КО) – Габриэль Росадо (26-13-1, 15 КО). Бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг). США

17 ноября, среда

Тим Цзю (19-0, 15 КО) – Такеши Иноуэ (17-1-1, 10 КО). Бой за титулы чемпиона по версиям WBO Global и WBO Asia Pacific в 1-м среднем весе (до 69,9 кг). Брисбен, Австралия

19 ноября, пятница

Деметриус Эндрэд (30-0, 18 КО) – Джейсон Куигли (19-1, 14 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг). США

Муроджон Ахмадалиев (9-0, 7 КО) – Ронни Риос (33-3, 16 КО). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг). США

Хулио Сезар Мартинес (18-1, 14 КО) – Макуильямс Арройо (21-4, 16 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). США

20 ноября, суббота

Артем Далакян (20-0, 14 КО) – Луис Консепсьон (39-8, 28 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Киев, Украина

Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) – Шон Портер (31-3-1, 17 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBО в полусреднем весе (до 66,7 кг). Лас-Вегас, США

27 ноября, суббота

Максим Власов (45-4, 26 КО) – Феликс Валера (19-4, 16 КО). Самара, Россия

Стивен Фултон (19-0, 8 КО) – Брэндон Фигероа (22-0-1, 17 КО). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг). Лас-Вегас, США

Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) – Джордж Комбосос-мл (19-0, 10 КО). Бой за титулы чемпиона мира по версии WBC Franchise, WBA Super, IBF и WBO в легком весе (до 61,2 кг). Нью-Йорк, США