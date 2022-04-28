Новости бокса. Расписание боев мая 2022 года

В мае 2022 года в профессиональном боксе главным событием станет чемпионский бой в полутяжелом весе, в котором сойдутся Дмитрий Бивол и Сауль Альварес. Кроме того, весьма интересны также чемпионские бой Джермелл Чалло – Брайан Кастаньо, Джервонта Дэвис – Роландо Ромеро, да и появление на ринге сыновей Кости Цзю и Эвандера Холифилда и ряда заслуженных ветеранов не останется незамеченным. Olympics представляет расписание главных боев мая 2022 года

1 мая, воскресенье

Франсиско Фонсека (29-3-2, 23 КО) – Андреас Тапиа (18-9-4, 10 КО). Манагуа, Никарагуа

5 мая, четверг

Мусса Турсыналиев (10-0, 6 КО) – Йоандрис Салинас (21-2-2, 14 КО). Майами, США

7 мая, суббота

Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) – Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Лас-Вегас, США

Филип Хргович (14-0, 12 КО) – Чжан Чжилеи (23-0-1, 18 КО). Претендентский бой по версии IBF в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг). Лас-Вегас, США

Шахрам Гиясов (12-0, 9 КО) – Кристиан Гомес (22-2-1, 20 КО). Бой за вакантный титул чемпиона Северной Америки по версии IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг). Лас-Вегас, США

Райан Розицки (14-1, 14 КО) – Ямиль Перальта (13-0, 6 КО). Бой за вакантный титул чемпиона по версии WBC Internatonal в тяжелом весе (до 90,7 кг). Сидней, Канада

Дэвид Лайт (17-0, 10 КО) – Энтони Мартинес (12-1, 11 КО). Бой за вакантный титул чемпиона по версии WBO International в тяжелом весе (до 90,7 кг). Хайалиа, США

11 мая, среда

Никита Цзю (1-0, 1 КО) – Мейсон Смит (5-0, 2 КО). Ньюкасл, Великобритания

13 мая, пятница

Даниэле Скардина (20-0, 16 КО) – Джованни Де Каролис (30-10-1, 14 КО). Бой за титул чемпиона по версии WBO Inter-Continental во 2-м среднем весе (до 76,2 кг). Милан, Италия

Дензел Бентли (15-1-1, 13 КО) – Линус Удофия (17-0, 9 КО Бой за вакантный титул чемпиона Британии в среднем весе (до 72,6 кг). Лондон, Великобритания

14 мая, суббота

Адам Дайнес (20-2-1, 11 КО) – Норберт Дабровски (24-9-2, 11 КО). Бой за вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Магдебург, Германия

Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) – Тервел Пулев (16-0, 13 КО). Инглвуд, США

Курбат Пулев (28-2, 14 КО) – Джерри Форрест (26-5-1, 20 КО) Инглвуд, США

Эван Холифилд (9-0, 6 КО) – Джурмейн Макдональд (6-5, 2 КО) Инглвуд, США

Джермелл Чарло (34-1-1, 18 КО) – Брайан Кастаньо (17-0-2, 12 КО Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в 1-м среднем весе (до 69,9 кг). Лос-Анджелес, США

Чарльз Хэтли (30-2-1, 21 КО) – Джамшидбек Наджмитдинов (18-2, 14 КО). Бой за титул чемпиона США по версии WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг). Даллас, США

20 мая, пятница

Керман Лехаррага (34-2, 26 КО) – Джеймс Меткаф (21-2, 13 КО). Бой за вакантный титул чемпиона по версии WBA Continental в 1-м среднем весе (до 69,9 кг). Бильбао, Испания

Жан Паскаль (35-6, 20 КО) – Фаньлун Мэн (17-0, 10 КО). Плэнт-Сити, США

21 мая, суббота

Деметриус Эндрэд (31-0, 19 КО) – Зак Паркер (22-0, 16 КО). Бой за титул «временного» чемпиона мира по версии WBO во 2-м среднем весе (до 76,2 кг). Дерби, Великобритания

Шантель Кэмерон (15-0, 8 КО) – Виктория Бустос (23-6, 0 КО). Бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC и IBF в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг). Лондон, Великобритания

Давид Бенавидес (25-0, 22 КО) – Давид Лемье (43-4, 36 КО). Бой за титул «временного» чемпиона мира по версии WBC во 2-м среднем весе (до 76,2 кг). Глендейл, США

Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) – Дэнни Дигнам (14-0-1, 8 КО). Бой за титул «временного» чемпиона мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг). Лас-Вегас, США

28 мая, суббота

Джервонта Дэвис (26-0, 24 КО) – Роландо Ромеро (14-0, 12 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA World в легком весе (до 61,2 кг). Бруклин, США