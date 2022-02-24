Новости бокса. Расписание боев марта 2022 года

В марте 2022 года в профессиональном боксе пройдет несколько титульных боев. Особенно интересен поединок Евгения Тищенко и Рияд Мерхи в Екатеринбурге, также на ринг планируют выйти и несколько известных ветеранов, в том числе 43-летние Феликс Штурм и Кассим Оума. Olympics представляет расписание главных боев марта

2 марта, среда

Денис Хоган (29-4-1, 7 КО) – Уэйд Райан (20-9, 7 КО). Брисбен, Австралия

Лиам Уислон (9-1, 6 КО) – Джо Нойней (19-2-2, 8 КО). Бой за титул чемпиона по версии WBO Asia-Pacific во 2-м полулегком весе (до 59 кг). Брисбен, Австралия

3 марта, четверг

Эрик Базинян (26-0, 20 КО) – Рейнальд Паниагуа (17-1, 16 КО). Бой за титул чемпиона Северной Америки по версии NABF во 2-м среднем весе (до 76,2 кг). Монреаль, Канада

4 марта, пятница

Хосе Рамирес (26-1, 17 КО) – Хосе Педраса (29-3, 14 КО). Фресно, США

12 марта, суббота

Ли Вуд (25-2, 15 КО) – Майкл Конлан (16-0, 8 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA World в полулегком весе (до 57,2 кг). Ноттингем, Великобритания

19 марта, суббота

Масамичи Ябуки (13-3, 12 КО) – Кен Широ (18-1, 10 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в 1-м наилегчайшем весе (до 49 кг). Киото, Япония

Джейкоб Энг (15-0, 11 КО) – Билли Диб (47-6, 27 КО). Бой за титулы чемпиона по версиям IBF International и WBO Oriental в легком весе (до 61,2 кг). Бродбич, Австралия

Сани Эдвардс (17-0, 4 КО) – Мухаммад Васим (12-1, 8 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Дубай, ОАЭ

Давид Аванесян (28-3-1, 16 КО) – Оскари Метц (15-0, 5 КО). Бой за титул чемпиона Европы по версии EBU в полусреднем весе (до 66,7 кг). Лондон, Великобритания

Верджил Ортис (18-0, 18 КО) – Майкл Маккинсон (21-0, 2 КО). Бой за титул чемпиона по версии WBO International в полусреднем весе (до 66,7 кг). США

25 марта, пятница

Трой Уильямсон (17-0-1, 13 КО) – Мейсон Картрайт (17-2-1, 7 КО). Бой за титул чемпиона Британии во 1-м среднем весе (до 69,9 кг). Ньюкасл, Великобритания

26 марта, суббота

Рияд Мерхи (30-1, 25 КО) – Евгений Тищенко (9-1, 6 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA Regular в тяжелом весе (до 90,7 кг). Екатеринбург, Россия

Феликс Штурм (42-5-3, 18 КО) – Иштван Сили (25-2-2, 14 КО). Дортмунд, Германия

Рино Либенберг (21-8-1, 14 КО) – Кассим Оума (29-16-1, 18 КО). Дортмунд, Германия

Майк Перес (26-3-1, 17 КО) – Василь Дуцар (10-4-1, 9 КО). Бой за титул чемпиона по версии WBA Inter-Continental в тяжелом весе (до 90,7 кг). Дубай, ОАЭ

Кико Мартинес (43-1-2, 30 КО) – Джош Уоррингтон (30-1-1, 7 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полулегком весе (до 57,2 кг). Лидс, Великобритания

Макси Хьюз (24-5-2, 5 КО) – Райан Уолш (27-3-2, 12 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии IBO в легком весе (до 61,2 кг). Лидс, Великобритания

Мария Сесилия Роман (16-5-1, 0 КО) – Эбани Бриджес (7-1, 3 КО). Бой за титул чемпионки мира по версии IBF в легчайшем весе (до 53,5 кг). Лидс, Великобритания

Андраник Григорян (14-0, 3 КО) – Отабек Холматов (9-0, 9 КО). Претендентский бой по версии WBA в полулегком в полулегком весе (до 57,2 кг). Орландо, США

29 марта, вторник

Паня Прадабсри (37-1, 23 КО) – Ванхенг Менайотин (55-1, 19 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в минимальном весе (до 47,6 кг). Таиланд