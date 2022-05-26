Новости бокса. Расписание боев июня 2022 года

В июне 2022 года в профессиональном боксе пройдет сразу несколько титульных поединков. Пожалуй, самый многообещающий из них – поединок Артура Бетербиева и Джо Смита-младшего, также интересны бои Джорджа Камбососа-младшего и Девина Хэйни, Муроджона Ахмадалиева и Ронни Риоса и другие. Olympics представляет расписание главных боев июня 2022 года

4 июня, суббота

Давид Папо (25-0-1, 4 КО) – Ахмед Эль Мусауи (18-9-4, 10 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии IBA в 1-м среднем весе (до 69,9 кг). Нант, Франция

Стивен Фултон (20-0, 8 КО) – Даниэль Роман (29-3-1, 10 КО). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг). Миннеаполис, США

Давид Моррель (6-0, 5 КО) – Калвин Хендерсон (15-1-1, 11 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA World во 2-м среднем весе (до 76,2 кг). Миннеаполис, США

5 июня, воскресенье

Джордж Камбосос-младший (20-0, 10 КО) – Девин Хэйни (27-0, 15 КО). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе (до 61,2 кг). Мельбурн, Австралия

7 июня, вторник

Наоя Иноуэ (22-0, 19 КО) – Нонито Донэйр (42-6, 28 КО). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super и IBF в легчайшем весе (до 53,5 кг). Сайтама, Япония

10 июня, пятница

Хирото Кегучи (15-0, 10 КО) – Эстебан Бермудес (14-3-2, 10 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super в 1-м наилегчайшем весе (до 49 кг). Мехико, Мексика

11 июня, суббота

Тревор Брайан (22-0, 15 КО) – Даниэл Дюбуа (17-1, 16 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA World в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг). Майами, США

Эдгар Берланга (19-0, 16 КО) – Роамер Ангуло (27-2, 23 КО). Бой за титул чемпиона Северной Америки по версии WBO NABO во 2-м среднем весе (до 76,2 кг). Нью-Йорк, США

15 июня, среда

Джастин Хани (5-0, 4 КО) – Джозеф Гудолл (8-0-1, 7 КО). Бой за титулы чемпиона по версиям IBF Pan Pacific и WBO Oriental в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг). Натан, Австралия

18 июня, суббота

Джек Бейтсон (16-0, 4 КО) – Диего Альберто Руис (23-4-1, 12 КО). Бой за вакантный титул чемпиона по версии WBA Intercontinental во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг). Лидс, Великобритания

Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) – Джо Смит-младший (28-3, 22 КО). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг). Нью-Йорк, США

Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) – Мацей Сулецки (30-2, 11 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг). Хьюстон, США

25 июня, суббота

Джесси Родригес (15-0, 10 КО) – Срикасет Сор Рунгвисаи (50-5-1, 43 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC во 2-м наилегчайшем весе (до 52,2 кг). Сан-Антонио, США

Хулио Сесар Мартинес (18-2, 14 КО) – Макуильямс Арройо (21-4, 16 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Сан-Антонио, США

Муроджон Ахмадалиев (10-0, 7 КО) – Ронни Риос (33-3, 16 КО). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг). Сан-Антонио, США

Джессика Маккэскилл (11-2, 4 КО) – Альма Ибарра (10-1, 5 КО). Бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг). Сан-Антонио, США

29 июня, среда

Масайоши Хашизуме (19-0-2, 11 КО) – Косеи Танака (16-1, 9 КО). Бой за титул чемпиона по версии WBO Asia Pacific во 2-м наилегчайшем весе (до 52,2 кг). Токио, Япония