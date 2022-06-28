Новости бокса. Расписание боев июля 2022 года

В июле 2022 года в профессиональном боксе ожидается немало интересных боев, в том числе претендентских и за чемпионские пояса. Выделим, в частности, поединке Дерека Чисоры и Кубрата Пулева, а также Марка Магсайо и Рэя Варгаса. Olympics представляет расписание главных боев июля 2022 года

2 июля, суббота

Майрис Бриедис (28-1, 20 КО) – Джей Опетая (21-0, 17 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе (до 90,7 кг). Бродбич, Австралия

Джейсон Каннингхэм (31-6, 7 КО) – Золани Тете (29-4, 22 КО). Бой за титул чемпиона по версии IBF International во 2-м легчайшем весе (до 55,3 кг). Лондон, Великобритания

Каллум Джонсон (20-1, 14 КО) – Игорь Михалкин (24-3, 11 КО). Бой за титул чемпиона по версии WBO Global в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Лондон, Великобритания

Сэм Ноукс (9-0, 9 КО) – Марк Видаль (13-2-5, 5 КО). Бой за титул чемпиона по версии WBC International Silver в легком весе (до 61,2 кг). Лондон, Великобритания

9 июля, суббота

Дерек Чисора (32-12, 23 КО) – Кубрат Пулев (29-2, 14 КО). Лондон, Великобритания

Исраил Мадримов (8-0, 6 КО) – Мишель Соро (35-3-1, 24 КО). Претендентский бой по версии WBA в 1-м среднем весе (до 69,9 кг). Лондон, Великобритания

Марк Магсайо (24-0, 16 КО) – Рэй Варгас (35-0, 22 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в полулегком весе (до 57,2 кг). Сан-Антонио, США

Брэндон Фигероа (22-1-1, 17 КО) – Карлос Кастро (27-1, 12 КО). Претендентский бой по версии WBC в полулегком весе (до 57,2 кг). Сан-Антонио, США

13 июля, среда

Кадзуто Иока (28-2, 15 КО) – Донни Ньетес (43-1-6, 23 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBO во 2-м наилегчайшем весе (до 52,2 кг). Токио, Япония

15 июля, пятница

Арнольд Барбоса, младший (26-0, 10 КО) – Даниэлито Соррилья (16-0, 12 КО). Темкула, США

16 июля, суббота

Леннокс Кларк (20-1-1, 8 КО) – Марк Хеффрон (27-2-1, 21 КО). Бой за титул чемпиона по версии IBF Intercontinental во 2-м среднем весе (до 76,2 кг). Лондон, Великобритания

Ник Болл (15-0, 8 КО) – Натанэль Коллинс (11-0, 5 КО). Бой за титулы чемпиона Британии и Британского Содружества в полулёгком весе (до 57,2 кг). Лондон, Великобритания

Хамза Шираз (15-0, 11 КО) – Франсиско Торрес (17-2-1, 5 КО). Бой за титул чемпиона по версии WBC International Silver в среднем весе (до 72,6 кг). Лондон, Великобритания

Деннис Маккэн (12-0, 6 КО) – Джеймс Бич, младший (14-2, 2 КО). Бой за вакантный титул чемпиона по версии WBC International Silver в полулегком весе (до 57,2 кг). Лондон, Великобритания

Райан Гарсия (22-0, 18 КО) – Хавьер Фортуна (37-3-1, 26 КО). Лос-Анджелес, США

30 июля, суббота

Томоки Камеда (38-2, 20 КО) – Вильям Энкарнасьон (19-3, 15 КО). Кобе, Япония

Дэнни Гарсия (36-3, 21 КО) – Хосе Бенавидес (27-1-1, 18 КО). Лос-Анджелес, США