Новости бокса. Расписание боев февраля

В феврале 2022 года в профессиональном боксе не обойдется без титульных поединков по престижным версиям. В частности, на ринг выйдут абсолютный чемпион мира в 1-м полусреднем весе Джош Тейлор, а также Карлос Куадрас, Рене Марк Куарто и Роджер Гутьеррес, покажут свое мастерство и заслуженные ветераны, в том числе Амир Хан. Olympics представляет расписание главных боев февраля.

5 февраля, суббота

Мейирим Нурсултанов (15-0, 8 КО) – Андрей Сироткин (19-1-1, 7 КО). Бой за вакантный титул чемпиона по версии WBO International в среднем весе (до 72,6 кг). Актау, Казахстан

Крис Юбэнк, младший (31-2, 23 КО) – Лиам Уильямс (23-3-1, 18 КО). Кардифф, Великобритания

Кларисса Шилдс (11-1, 2 КО) – Эма Козин (21-0-1, 11 КО). Бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA и IBF в среднем весе (до 72,6 кг). Кардифф, Великобритания

Карлос Куадрас (39-4-1, 27 КО) – Срисакет Сор Ругвисаи (50-5-1, 43 КО). Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC во 2-м наилегчайшем весе (до 52,2 кг). Финикс, США

Рэймонд Форд (10-0-1, 6 КО) – Эдвард Васкес (11-0, 3 КО). Бой за титул чемпиона по версии WBA Continental в полулегком весе (до 57,2 кг). Финикс, США

Джейми Митчелл (7-0-2, 4 КО) – Карли Скелли (4-0-1, 0 КО). Бой за титул чемпионки мира по версии WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг). Финикс, США

6 февраля, воскресенье

Рене Марк Куарто (19-2-2, 11 КО) – Педро Тадуран (14-3-1, 11 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в минимальном весе (до 47,6 кг). Дигос, Филиппины

11 февраля, пятница

Дэнни Дигнам (13-0-1, 7 КО) – Грант Деннис (17-3, 3 КО). Бой за титул чемпиона Европы по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг). Лондон, Великобритания

Гэри Калли (13-0, 7 КО) – Артем Рамлва (14-3-1, 11 КО). Бой за титул чемпиона Европы по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг). Лондон, Великобритания

19 февраля, суббота

Заур Абдуллаев (7-0-2, 4 КО) – Хорхе Линарес (47-6, 29 КО). Бой за титул чемпиона по версии WBC Silver в легком весе (до 61,2 кг). Екатеринбург, Россия

Келл Брук (39-3, 27 КО) – Амир Хан (34-5, 21 КО). Манчестер, Великобритания

22 февраля, вторник

Паня Прадабсри (37-1, 23 КО) – Ванхенг Менайотин (55-1, 19 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в минимальном весе (до 47,6 кг). Таиланд

26 февраля, суббота

Джош Тейлор (18-0, 13 КО) – Джек Кэттеролл (25-0, 13 КО). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, IBF и WBO в 1-м полусреднем весе (до 63,5 кг). Глазго, Великобритания

Роджер Гутьеррес (26-3-1, 20 КО) – Крис Кольберт (16-0, 6 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA World во 2-м полулегком весе (до 59 кг). Лас-Вегас, США

Джервин Анкахас (33-1-2, 22 КО) – Фернандо Мартинес (13-0, 8 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии IBF во 2-м наилегчайшем весе (до 52,2 кг). Лас-Вегас, США

27 февраля, воскресенье

Лоуренс Околи (17-0, 14 КО) – Михал Чеслак (21-1, 15 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в тяжёлом весе (до 90,7 кг). Лондон, Великобритания