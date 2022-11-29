Новости бокса. Расписание боев декабря 2022 года

В декабре 2022 года в профессиональном боксе главным боем станет поединок Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры, но и другие поединки также представляют серьезный интерес. Особенно, бой Наоя Инуэ – Пол Батлер за звание абсолютного чемпиона в легчайшем весе и бой Эррол Спенс – Кит Турман за три титула в полусреднем весе. Olympics представляет расписание главных боев в декабре 2022 года.

1 декабря, четверг

Ким Клейвел (16-0, 3 КО) – Джессика Нери Плата (28-2, 3 КО). Бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC и WBA Super в 1-м наилегчайшем весе (до 49 кг). Лаваль, Канада

2 декабря, пятница

Фазлиддин Гаибназаров (10-1, 6 КО) – Джамшид Каримов (11-0, 8 КО). Ташкент, Узбекистан

Трой Уильямсон (19-0-1, 14 КО) – Джош Келли (12-1-1, 8 КО). Бой за титул чемпиона Британии в 1-м среднем весе (до 69,9 кг). Ньюкасл, Великобритания

Ияз Ахмед (10-2-2, 1 КО) – Квайсе Хадеми (8-1-2, 2 КО). Бой за вакантный титул чемпиона Британии во 2-м наилегчайшем весе (до 52,2 кг). Ньюкасл, Великобритания

Брэндон Глэнтон (17-0, 14 КО) – Давид Лайт (19-0, 12 КО). Бой за вакантные титулы чемпиона по версиям WBO Global и WBO International в тяжелом весе (до 90,7 кг). Ньюкасл, Великобритания

3 декабря, суббота

Реия Абэ (23-3-1, 10 КО) – Дзинки Маэда (10-0, 5 КО). Бой за титул чемпиона по версии WBO Asia Pacific в полулегком весе (до 57,2 кг). Токио, Япония

Давид Хачатрян (4-0, 1 КО) – Винценцо Финиелло (15-5-2, 1 КО). Галле, Германия

Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) – Дерек Чисора (33-12, 23 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг). Лондон, Великобритания

Дэниел Дюбуа (18-1, 17 КО) – Кевин Лерена (28-1, 14 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA World в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг). Лондон, Великобритания

Иван Менди (47-5-1, 22 КО) – Денис Беринчик (16-0, 9 КО). Бой за титул чемпиона Европы по версии EBU в легком весе (до 61,2 кг) Лондон, Великобритания

Хуан Франсиско Эстрада (43-3, 28 КО) – Роман Гонсалес (51-3, 41 КО). Глендейл, США

Хулио Сесар Мартинес (18-2, 14 КО) – Самуэль Кармона (8-0, 4 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг).Глендейл, США

Роберто Гарсия (45-5, 28 КО) – Эвард Диас (13-3, 10 КО). Бой за вакантный титул чемпиона по версии IBA Intercontinental в среднем весе (до 72,6 кг). Мерседес, США

4 декабря, воскресенье

Марко Джон Рементизо (13-3, 10 КО) – Гоки Кобаяши (4-0, 3 КО). Бой за вакантный титул чемпиона по версии WBO Asia Pacific в минимальном весе (до 47,6 кг). Осака, Япония

Анхель Даниэль Гарсия (13-0, 10 КО) – Мигель Анхель Торрес (11-0, 6 КО). Тихуана, Мексика

10 декабря, суббота

Лиам Тейлор (25-2-1, 12 КО) – Тайрон Маккена (23-3-1, 6 КО). Бой за титул чемпиона Европы по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг). Белфаст, Великобритания

Джош Уоррингтон (31-1-1, 8 КО) – Луис Альберто Лопес (26-2, 15 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полулегком весе (до 57,2 кг). Лидс, Великобритания

Эбани Бриджес (8-1, 3 КО) – Шеннон О’Коннелл (23-6-1, 11 КО). Бой за титул чемпионки мира по версии IBF в легчайшем весе (до 53,5 кг). Лидс, Великобритания

Теофимо Лопес (17-1, 13 КО) – Хосе Педраса (29-4-1, 14 КО). Нью-Йорк, США

Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) – Давид Аванесян (29-3-1, 17 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг). Омаха, США

13 декабря, вторник

Наоя Иноуэ (23-0, 20 КО) – Пол Батлер (34-2, 15 КО). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBO в легчайшем весе (до 53,5 кг). Токио, Япония

16 декабря, пятница

Арсланбек Махмудов (15-0, 14 КО) – Михаэль Валлиш (23-5, 16 КО). Бой за титулы чемпиона Северной Америки по версиям NABF и NABA в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг). Шавинган, Канада

17 декабря, суббота

Эррол Спенс (28-0, 22 КО) – Кит Турман (30-1, 22 КО). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super и IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг). США

Владимир Шишкин (13-0, 8 КО) – Хосе Ускатеги (32-4, 27 КО). Претендентский бой по версии IBF во 2-м среднем весе (до 76,2 кг). Лас-Вегас, США

Николай Потапов (23-2-1, 11 КО) – Винсент Астролабио (17-3, 12 КО). Претендентский бой по версии IBF в легчайшем весе (до 53,5 кг). Лас-Вегас, США

28 декабря, среда

Леон Бауэр (18-0-1, 10 КО) – Хансель Гонсалес (8-0, 6 КО). Регенсбург, Германия