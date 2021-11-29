Новости бокса. Расписание боев декабря

В декабре 2021 года на боксерский профессиональный ринг должны выйти сразу несколько ярких и очень сильных бойцов – Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев, Геннадий Головкин, Василий Ломаченко, Мурат Гассиев... Olympics представляет расписание главных боев декабря.

4 декабря, суббота

Девин Хейни (26-1, 15 КО) – Джозеф Диас (32-1-1, 15 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе (до 61,2 кг). Лас-Вегас, США

5 декабря, воскресенье

Джервонта Дэвис (25-0, 24 КО) – Исаак Крус(22-1-1, 15 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA Regular в легком весе (до 61,2 кг). Лос-Анджелес, США

Себастьян Фундора (17-0-1, 12 КО) – Серхио Гарсия (33-0, 14 КО). Претендентский бой по версии WBC в 1-м среднем весе (до 69,9 кг). Лос-Анджелес, США

9 декабря, четверг

Себастьян Викторио Сулудар (24-4, 11 КО) – Эрик Роса (4-0, 1 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA Regular в минимальном весе (до 47,6 кг). Санто-Доминго, Доминиканская республика

11 декабря, суббота

Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО) – Умар Саламов (26-1, 19 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Екатеринбург, Россия

Магомед Курбанов (22-0, 13 КО) – Патрик Тейшейра (31-2, 22 КО). Бой за титул интернационального чемпиона по версии WBO в 1-м среднем весе (до 69,9 кг). Екатеринбург, Россия

Джон Риэль Касимеро (31-4, 21 КО) – Пол Батлер (33-2, 15 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в легчайшем весе (до 53,5 кг). Дубай, ОАЭ

Санни Эдвардс (16-0, 4 КО) – Джейсон Мама (16-0, 9 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Дубай, ОАЭ

Кларисса Шилдс (11-1, 2 КО) – Эмма Козин (21-0-1, 11 КО). Бой за титулы чемпионки мира по версиям WBC, WBA, IBF и WBF в среднем весе (до 72,6 кг). Бирмингем, Великобритания

Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) – Ричард Комми (30-3, 27 КО). Нью-Йорк, США

Нонито Донэйр (41-6, 27 КО) – Рэймарт Габальо (24-0, 20 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в легчайшем весе (до 53,5 кг). Карсон, США

14 декабря, вторник

Наоя Иноуэ (21-0, 18 КО) – Аран Дипаен (12-2, 11 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Дубай, ОАЭ

17 декабря, пятница

Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) – Маркус Браун (24-1, 16 КО). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг). Монреаль, Канада

18 декабря, суббота

Денис Беринчик (15-0, 9 КО) – Иса Чаниев (15-3, 7 КО). Бой за титул чемпиона по версии WBO International в легком весе (до 61,2 кг). Бровары, Украина

Джозеф Паркер (29-2, 21 КО) – Дерек Чисора (32-11, 23 КО). Манчестер, Великобритания

Джошуа Буатси (15-0, 13 КО) – Максим Власов (45-4, 26 КО). Манчестер, Великобритания

Карлос Гонгора (20-0, 15 КО) – Лерроун Ричардс (15-0, 3 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии IBO во 2-м среднем весе (до 76,2 кг). Манчестер, Великобритания

Хулио Сесар Чавес-мл (52-6-1, 34 КО) – Давид Сегарра (34-6, 21 КО). Паленке, Мексика

Хильберто Рамирес (42-0, 28 КО) – Юниэски Гонсалес (21-3, 17 КО). Претендентский бой по версии WBA в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Сан-Антонио, США

Джейк Пол (4-0, 3 КО) – Томми Фьюри (7-0, 4 КО). Тампа, США

Давид Моррель (5-0, 4 КО) – Алантез Фокс (28-2-1, 13 КО). Бой за титул чемпиона мира по версии WBA Regular во 2-м среднем весе (до 76,2 кг). Миннеаполис, США

25 декабря, суббота

Мурат Гассиев (28-1, 21 КО) – Андрей Руденко (34-5, 20 КО). Бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии IBF в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг). Сочи, Россия

29 декабря, среда

Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) – Рета Мурата (16-2, 13 КО). Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF в среднем весе (до 72,6 кг). Сайтама, Япония