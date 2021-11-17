Никита Трегубов: «В скелетоне хозяева Олимпиады – всегда фавориты, а все остальные в равных условиях»

19 ноября в австрийском Инсбруке начнется первый этап Кубка мира по скелетону. В преддверии старта олимпийского сезона интервью Olympics.com дал серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане, призер чемпионатов мира и Европы Никита Трегубов, для которого предстоящие Игры станут третьими в карьере.

Один из лидеров сборной ОКР уже опробовал олимпийскую трассу в Яньцине и рассказал об ее особенностях. Также спортсмен поделился ожиданиями от Олимпиады-2022 в Пекине и объяснил, что нужно делать скелетонистам, чтобы не испытывать чувство страха.

Olympics.com: Недавно вы опробовали олимпийскую трассу. Как ощущения?

Никита Трегубов: Съездили в Китай, были там 22 дня, всего два выходных было полноценных за это время. Сама трасса интересная, что-то новое, ни на что не похожее. Не сказать, что она сложная, но со своими нюансами очень важными, ошибиться там легко. В нашем виде спорта трасса очень важна, ты должен выучить не только в какую сторону виражи, но и как на ней можно ехать, а как нельзя, там еще радиусы меняются. Тренировочных заездов хватило, чтобы запомнить ее, но в любом случае все мы прекрасно понимаем, что в феврале все по-другому будет.

ОС: Наступил олимпийский сезон. Вы как-то говорили, что у вас был разный подход к Олимпиадам. В Сочи от вас ничего не ждали, попасть туда уже было хорошо, а в Корее от вас ждали медаль. Статус олимпийского призера перед следующей Олимпиадой помогает или мешает? Все снова ждут медаль...

НТ: Я не могу сказать от меня ждут или не от меня, скорее, цель есть определенная, которую ставят, что надо две медали. От себя я скажу, что для меня вообще никакой роли не играет то, что я уже призер, это было четыре года назад. Спортсмены все меняются, конкуренция растет с каждым годом, то есть всегда все по-другому. Олимпиада – это, как правило, тот старт, где нет явных фаворитов никогда, особенно в нашем спорте. Конечно, принимающая страна – это всегда фаворит, а остальные все плюс-минус в равных условиях. Если в том году кто-нибудь был лидером сезона, то далеко не факт, что в следующем, а тем более, на Олимпиаде, он будет лидером. Олимпиада каждый раз показывает, что тут все совсем не так, как на Кубках мира или на чемпионатах мира. Когда едешь на чемпионат мира в Германию, то понимаешь, что немцы – фавориты безоговорочные, они уже настолько изучили все у себя дома.

Поэтому на мне нет ответственности, что я призер и значит, от меня чего-то сильно ждут. Я сам понимаю, что цель есть, но, чтобы мне кто-то сказал про медаль – такого нет.

ОС: Все эти особенности олимпийские связаны с новой трассой или еще с моральной составляющей?

НТ: И с моральной, и с тем, что трасса новая. У нас в скелетоне есть всего один шанс. Четыре заезда и один шанс. Если ты один раз ошибся, то все, следующий шанс у тебя через четыре года, а там неизвестно, будет ли здоровье и как ты вообще будешь. Поэтому морально это тоже все тяжело. Потому что в том же бобслее есть двойки и четверки, то есть уже два шанса, в санном спорте есть командная гонка. Это мы не берем шорт-трек или биатлон, у них там много видов и намного больше шансов.

Никита Трегубов на чемпионате мира 2021 года Фото © 2021 Getty Images

ОС: В детстве вы занимались разными видами спорта прежде, чем прийти в скелетон. Помните ли вы ощущения от первого заезда на взрослой трассе?

НТ: Да, помню. Я сначала в Красноярске попробовал на короткой трассе деревянной, которая, образно, вручную слеплена. А первая моя настоящая трасса была в Латвии, в Сигулде. Я помню первый заезд, вообще ничего не понимаешь. Первый раз было страшно, а потом привыкаешь. У нас такой вид спорта, в который надо прийти не в 20 лет, а чем раньше – тем лучше. Когда у тебя страха нет, то ты нормально к этому привыкаешь, это все упрощает, а в 20 лет ты уже будешь бояться. И это только кажется, что у нас такой травмоопасный вид спорта, а на деле ты ударишься, можно легкий перелом получить. А, к примеру, если в горных лыжах упадешь, то там можно переломаться.

ОС: Вы учились в кадетском корпусе. Это помогает вам в спорте? Наверное, приучились к дисциплине.

НТ: Помогает, конечно. Допустим, я вообще не люблю опаздывать и не люблю, когда кто-то опаздывает. Для меня дисциплина очень важную роль играет и в спорте дисциплина всегда важна. Здесь нет неважных мелочей, все должно быть четко. Кадетский корпус внес свою лепту, как и родительское воспитание.

ОС: Недавно в Instagram вы выкладывали фотографию с Валерием Карпиным. Вы же занимались футболом и разбираетесь в нем. Как вам сборная при новом тренере? (Интервью состоялось до последних отборочных матчей – Прим. Olympics.com)

НТ: Не сказать, чтобы я очень сильно слежу, но слежу. Мне нравится Карпин как тренер, хотя понятно, что всегда кому-то будет не нравиться. Он пришел, но явно за месяц невозможно полностью перестроить команду, игру. Да, он набрал новых ребят, но молодым тоже тяжело. Самое главное, чтобы у него желание было работать, а оно у него есть, по нему видно.

ОС: Вы любите игровые виды спорта. Успевали что-то смотреть на летней Олимпиаде?

НТ: Когда было время. Мне волейбол нравится, смотрел наших парней. Я и сам люблю поиграть, у нас же бывают игровые тренировки. Я и в волейбол, и в футбол, и в баскетбол, и в хоккей – что угодно.

ОС: У вас в команде Елена Никитина тоже футболом занималась. Играете вместе на сборах?

НТ: Играем, конечно. У нас практически все играют. Конечно, все по-разному, но это для того, чтобы побольше побегать, подвигаться, сменить обстановку. Когда ты одно и то же делаешь, необходимы такие тренировки. Просто кому-то хочется поиграть, а кому-то без разницы.

ОС: Наверное, и для сплочения команды тоже полезно?

НТ: Да нет, там бывают на игровых такие войны (смеется). Проигрывать не все умеют.

ОС: То есть в футбол обиднее проигрывать, чем на трассе?

НТ: Бывает и так (улыбается). Сплочения мало, тем более что мы в индивидуальном виде спорта, каждый сам за себя, а тут надо командой обыграть других.

ОС: В скелетоне есть отдельные важные старты, такие как Олимпиада и чемпионат мира, а есть Кубок мира. Насколько для вас важно бороться за победу в общем зачете там, или медали на крупных соревнованиях важнее?

НТ: Вообще я на каждый старт выхожу с одинаковой целью всегда. Кубок России, чемпионат мира или Кубок мира – всегда одинаковый настрой, всегда одинаково хорошо я готовлю технику, всегда стараюсь и хочу проехать одинаково хорошо. Такого не бывает, что я могу дать какую-то слабину. Если такое есть, то мне кажется, что уже не так интересно заниматься спортом и нет какой-то цели. Конечно, на зарплату влияют только два старта в сезон – чемпионаты мира и Европы, ну и Олимпиада. Основная масса спортсменов, как и я, готовятся к главным стартам сезона, но в любом случае на Кубке мира я не выступаю хуже, потому что это не главные старты.

ОС: Олимпиада в Пекине будет необычной из-за пандемии. Отличаются ли из-за этого ваши ожидания от этих Игр?

НТ: Да, коронавирус внес свою лепту. Но все уже привыкли, это все идет второй год и будто так было всегда. Раньше мы прилетали в Нью-Йорк, откуда 400 километров до трассы, и могли на два дня остаться, погулять, а сейчас, конечно, такого нет. И в принципе мы в Америку уже второй год не ездим. Раньше и по магазинам ездили, а в Европе сейчас ничего не работало. Но мы уже привыкли. Сейчас мы были в Китае и хорошо было бы в Пекин съездить, но нет так нет. Мы не для этого спортом занимаемся, чтобы ездить-кататься. Путешествия в начале карьеры были, когда ты везде в первый раз.

ОС: То есть к этой новой реальности уже привыкли?

НТ: Да, уже полностью. И что ПЦР-тесты надо сдавать и маски носить. Хотя небольшой страх всегда присутствует с этими тестами. Во-первых, они не всегда точные, а во-вторых, ты никогда не знаешь, когда можешь заразиться. Ничто не дает тебе стопроцентной гарантии. У тебя могут все время отрицательными быть тесты, а когда надо – окажется положительным. И все – из-за коронавируса четыре года ты выкинул.