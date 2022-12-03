Нидерланды – США. 1/8 финала: гол и две передачи Дюмфриса вывели Нидерланды в четвертьфинал

Первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре стала сборная Нидерландов, в матче 1/8 финала победившая 3 декабря команду США
В субботу, 3 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре начались матчи плей-офф, и в первом из них сборная Нидерландов одержала уверенную победу над командой США – 3:1. Мячи в ворота американцеав забили в первом тайме Мемфис Депай и Дэйли Блинд, а во втором Дензел Дюмфрис. У американцев отличился Хаджи Райт.
Голы: Депай (9) – 1:0, Блинд (45+1) – 2:0, Райт (76) - 2:1, Дюмфрис (81) - 3:1
С первых минут матча стало ясно, что подопечные Луи ван Гала вовсе не намерены настаивать на владении мячом, и их вполне устроит игра на контратаках. И уже на 3-й минуте сборная Нидерландов едва не поплатилась за это – задержавшийся на левом фланге обороны Дэйли Блинд «сломал» линию офсайда, и лидер американцев Кристиан Пулишич оказался с глазу на глаз с голкипером Андрисом Ноппертом. Форвард пытался пустить мяч мимо опорной ноги вратаря, но тот успел переложиться и отразить удар.
Тревожное начало не заставило футболистов «оранжевой сборной» изменить стилистику своей игры. Они продолжили спокойно действовать «вторым номером», и очень скоро это принесло результат. В быстрой атаке Дензел Дюмфрис получил мяч на правом фланге и выкатил его в центр штрафной под удар Мемфмсу Депаю. Тот в касание пробил идеально точно – 1:0. Этот гол стал не только первым для Депая на чемпионате мира в Катаре, но и первым, который сборная США пропустила на турнире с игры (до этого единственный мяч побывал в воротах американского голкипера Мэтта Тернера с пенальти).
Забитый футболистами Нидерландов гол тоже не слишком многое изменил в характере игры. Американцы по-прежнему больше владели мячом, но почти без моментов – голевой шанс Пулишича в дебюте встречи так и остался для них единственным за весь первый тайм. А буквально перед самым перерывом команда Луи ван Гала увеличила свое преимущество, причем ее второй гол стал фактически копией первого: снова передача Дюмфриса с правого фланга в центр штрафной, снова удар в одно касание – и 2:0. Только на сей раз атаку завершил не Мемфис Депай, а оказавшийся на ударной позиции защитник Дэйли Блинд.
Второй тайм, как и первый, начался с голевого шанса сборной США. После навесной передачи Пулишича в штрафную защитник американцев Тим Рим пытался с близкого расстояния переправить мяч в ворота Нопперта, но голкипер успел помешать удару, а защитники сборной Нидерландов вовремя подстраховали своего вратаря. После этого игра на какое-то время успокоилась, и это было явно на руку команде ван Гала, которая полностью контролировала ход событий на поле.
В середине второго тайма главный тренер сборной США Грег Белхалтер заменил Уэстона Маккенни и Тимоти Веа, но с их уходом креатива в действиях американцев не прибавилось, а скорости стало еще меньше. Едва ли не самыми заметным в составе североамериканской команды был левый защитник Энтони Робинсон, но постепенно и его активность стала постепенно угасать.
Вернул сборную США в игру Мемфис Депай. На 75-й минуте он на редкость неудачно отыграл мяч назад, и незадолго до этого появившийся на поле Хаджи Райт получил едва ли не чистый выход один на один с Ноппертом. Нападающий распорядился своим первым шансом на редкость неуклюже, позволив голкиперу перевести мяч на угловой. Но уже после розыгрыша с угла поля мяч после прострела Пулишича нашел ногу того же Райта, а затем по какой-то удивительной траектории по высокой дуге залетел в дальний верхний угол. Матч, спокойно катившийся к казавшейся вполне закономерной развязке, вспыхнул ожившей интригой и новыми эмоциями.
Правда, прожила эта интрига недолго. Уже через четыре минуты защитники сборной США просто забыли в своей штрафной Дензела Дюмфриса, которого нашел идеальной передачей с фланга Дэйли Блинд - 3:1. В итоге у Дюмфриса - гол и две результативные передачи, а у сборной Нидерландов - путевка в четвертьфинал чемпионата мира - 2022.
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