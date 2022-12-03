Нидерланды – США. 1/8 финала: гол и две передачи Дюмфриса вывели Нидерланды в четвертьфинал

В субботу, 3 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре начались матчи плей-офф, и в первом из них сборная Нидерландов одержала уверенную победу над командой США – 3:1. Мячи в ворота американцеав забили в первом тайме Мемфис Депай и Дэйли Блинд, а во втором Дензел Дюмфрис. У американцев отличился Хаджи Райт. Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: Все о чемпионате мира — анонсы матчей, новости, результаты

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Где смотреть трансляции матчей? Нидерланды – США – 3:1 (2:0) Голы: Депай (9) – 1:0, Блинд (45+1) – 2:0, Райт (76) - 2:1, Дюмфрис (81) - 3:1 С первых минут матча стало ясно, что подопечные Луи ван Гала вовсе не намерены настаивать на владении мячом, и их вполне устроит игра на контратаках. И уже на 3-й минуте сборная Нидерландов едва не поплатилась за это – задержавшийся на левом фланге обороны Дэйли Блинд «сломал» линию офсайда, и лидер американцев Кристиан Пулишич оказался с глазу на глаз с голкипером Андрисом Ноппертом. Форвард пытался пустить мяч мимо опорной ноги вратаря, но тот успел переложиться и отразить удар. Тревожное начало не заставило футболистов «оранжевой сборной» изменить стилистику своей игры. Они продолжили спокойно действовать «вторым номером», и очень скоро это принесло результат. В быстрой атаке Дензел Дюмфрис получил мяч на правом фланге и выкатил его в центр штрафной под удар Мемфмсу Депаю. Тот в касание пробил идеально точно – 1:0. Этот гол стал не только первым для Депая на чемпионате мира в Катаре, но и первым, который сборная США пропустила на турнире с игры (до этого единственный мяч побывал в воротах американского голкипера Мэтта Тернера с пенальти).

Только что Мемфис Депай открыл счет в матче (Getty Images)

Забитый футболистами Нидерландов гол тоже не слишком многое изменил в характере игры. Американцы по-прежнему больше владели мячом, но почти без моментов – голевой шанс Пулишича в дебюте встречи так и остался для них единственным за весь первый тайм. А буквально перед самым перерывом команда Луи ван Гала увеличила свое преимущество, причем ее второй гол стал фактически копией первого: снова передача Дюмфриса с правого фланга в центр штрафной, снова удар в одно касание – и 2:0. Только на сей раз атаку завершил не Мемфис Депай, а оказавшийся на ударной позиции защитник Дэйли Блинд.

Второй мяч влетает в ворота сборной США после удара Дэйли Блинда (2022 Getty Images)