Нидерланды – США. 1/8 финала: что ждать и где смотреть

В субботу, 3 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут два стартовых матча 1/8 финала, и первыми в борьбе за выход в четвертьфинал на поле выйдут сборные Нидерландов и США.

Olympics представляет анонс первого матча плей-офф на чемпионате мира 2022 года.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Нидерланды – США. 1/8 финала. Начало в 18:00 мск. Международный стадион «Халифа»

Обе команды прошли групповой турнир без поражений, и каждая из них пропустила за три проведенных в Катаре матча всего по одному мячу (американцы и вовсе еще не пропускали голов с игры, так как единственный мяч в их ворота был забит валлийцем Гаретом Бэйлом с пенальти). Сборная Нидерландов одержала победы над командами Сенегала (2:0) и Катара (2:0), завершила вничью (1:1) матч с Эквадором и уверенно заняла первое место в группе А. Футболисты США после двух ничьих с Уэльсом (1:1) и Англией (0:0) в решающем для себя матче победили сборную Ирана (1:0) и вышли в плей-офф со второго места в группе В.

Сборная Нидерландов без особых проблем подтвердила свой статус фаворита группы, демонстрируя надежную оборону и стремление играть «первым номером». По контролю мяча команда Луи ван Гала превзошла соперников во всех трех сыгранных матчах. В ее составе стоит отдельно отметить вратаря Андриса Нопперта и нападающего Коди Гакпо. Первый дебютировал в национальной сборной именно на чемпионате мира в Катаре и пока выглядит очень солидно для дебютанта - единственный пропущенный им в трех матчах группового этапа гол стал следствием ошибки защитников, позволивших эквадорцу Эннеру Валенсии сыграть на добивание после отраженного Ноппертом первого удара. Что же касается Гакпо, то он с тремя забитыми мячами входит в число лучших бомбардиров чемпионата мира, имея при этом довольно необычное статистическое достижение – три гола при всего четырех ударах в створ ворот. Такую эффективность форварда можно считать почти выдающейся.