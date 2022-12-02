Нидерланды – США. 1/8 финала: что ждать и где смотреть

3 декабря на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре стартует стадия плей-офф, и в первой игре 1/8 финала встретятся Нидерланды и США: вся информация о матче
В субботу, 3 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут два стартовых матча 1/8 финала, и первыми в борьбе за выход в четвертьфинал на поле выйдут сборные Нидерландов и США.
Olympics представляет анонс первого матча плей-офф на чемпионате мира 2022 года.
Обе команды прошли групповой турнир без поражений, и каждая из них пропустила за три проведенных в Катаре матча всего по одному мячу (американцы и вовсе еще не пропускали голов с игры, так как единственный мяч в их ворота был забит валлийцем Гаретом Бэйлом с пенальти). Сборная Нидерландов одержала победы над командами Сенегала (2:0) и Катара (2:0), завершила вничью (1:1) матч с Эквадором и уверенно заняла первое место в группе А. Футболисты США после двух ничьих с Уэльсом (1:1) и Англией (0:0) в решающем для себя матче победили сборную Ирана (1:0) и вышли в плей-офф со второго места в группе В.
Сборная Нидерландов без особых проблем подтвердила свой статус фаворита группы, демонстрируя надежную оборону и стремление играть «первым номером». По контролю мяча команда Луи ван Гала превзошла соперников во всех трех сыгранных матчах. В ее составе стоит отдельно отметить вратаря Андриса Нопперта и нападающего Коди Гакпо. Первый дебютировал в национальной сборной именно на чемпионате мира в Катаре и пока выглядит очень солидно для дебютанта - единственный пропущенный им в трех матчах группового этапа гол стал следствием ошибки защитников, позволивших эквадорцу Эннеру Валенсии сыграть на добивание после отраженного Ноппертом первого удара. Что же касается Гакпо, то он с тремя забитыми мячами входит в число лучших бомбардиров чемпионата мира, имея при этом довольно необычное статистическое достижение – три гола при всего четырех ударах в створ ворот. Такую эффективность форварда можно считать почти выдающейся.
Сборная Нидерландов является очевидным фаворитом предстоящего матча, но многое в этой встрече будет зависеть от того, в каком состоянии подойдут к игре ключевые для своих сборных футболисты – Мемфис Депай у Нидерландов и Кристиан Пулишич у сборной США.
Депай перед чемпионатом мира пропустил довольно продолжительное время из-за повреждения, и даже в Катаре два первых матча начинал со скамейки запасных. Лишь в третьей встрече с хозяевами чемпионата мира он начал игру в стартовом составе, хотя и ее не доиграл до конца. При этом Луи ван Гал после матча с Катаром особенно выделил роль именно этого футболиста: «Мы меняем игру через Депая, и он невероятно важен для команды. Да, он не выходил на поле два месяца, но, если мы хотим стать чемпионами мира, Депай должен играть», - сказал главный тренер сборной Нидерландов.
Главная звезда сборной США Кристиан Пулишич, забив решающий мяч в ворота сборной Ирана, получил в этом эпизоде травму и досматривал матч даже не со скамейки запасных, а уже из клиники. Однако обследование не выявило у него серьезных повреждений и почти наверняка нападающий английского «Челси» выйдет на матч против Нидерландов. Правда, его повреждение было довольно болезненным и трудно сказать заранее, не даст ли оно о себе знать уже по ходу игры. В любом случае молодая сборная США на нынешнем чемпионате мира уже четко показала, что недооценивать ее ни в коем случае не стоит. Даже в матче с англичанами она ни в чем не уступала статусному сопернику, и можно с уверенностью предположить, что и сборной Нидерландов в игре 1/8 финала легко не будет.
**Полную информацию о сборной Нидерландов на чемпионате мира 2022 года смотрите здесь. **
Матч Нидерланды - США в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.
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