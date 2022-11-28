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Нидерланды – Катар: что ждать и где смотреть

29 ноября на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре в группе А сыграют Нидерланды и Катар: вся информация о матче

2 мин автор Владимир Юринов
disciplineФутбол
GettyImages-1444504598
(Фото © 2022 Getty Images)

В десятый игровой день чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре пройдут четыре матча, которыми откроется заключительный тур группового этапа. Первыми 29 ноября выйдут на поле команды группы А, и встреча футболистов Нидерландов и Катара начнется в 18:00. Olympics представляет анонс матча Нидерланды – Катар.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Нидерланды – Катар. Группа А. Начало в 18:00 мск. Стадион «Аль Байт»

Сборная Катара уже лишилась шансов на выход в плей-офф, и для хозяев чемпионата мира это будет последний матч на турнире, который даст им возможность хотя бы «хлопнуть дверью». В двух первых встречах команда Феликса Бас Санчеса совсем не впечатлила, и единственным светлым пятном для нее пока остается исторический гол Мохаммеда Мунтари, ставший для катарского футбола первым в финальных стадиях чемпионатов мира.

Сборной Нидерландов для того, чтобы официально оформить выход в плей-офф, необходимо в этом матче набрать хотя бы очко. Задача – не слишком сложная, но то, что выход из группы пока еще не оформлен, вряд ли позволит главному тренеру Луи ван Галу прибегнуть к активной ротации состава и дать в третьем туре отдых ключевым игрокам. Тем более, что некоторые из них наверняка и сами рвутся в бой. Так, 23-летний форвард Коди Гакпо уже забил на чемпионате мира два мяча, и матч с Катаром дает ему шанс войти в число лучших бомбардиров турнира. А для голкипера Андриса Нопперта каждый матч за национальную сборную – пока событие, ведь он дебютировал за команду Нидерландов именно на турнире в Катаре.

Где смотреть?

Все матчи 29 ноября в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч. Страна». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.

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