Знакомься с олимпийским и паралимпийским Фрижами. Все о талисманах Парижа-2024

С тех пор как красно-бело-синий лыжник по имени Шусс появился на зимней Олимпиаде в Гренобле-1968, талисманы остаются забавными и милыми послами Олимпийских игр.

Пришло время познакомиться с Фрижами, талисманами Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже-2024. У них важная задача: показать миру, что спорт может изменить мир и что он должен играть важную роль в обществе.

Талисманов представили в Париже на пресс-конференции, которая прошла 14 ноября в 11:30CET. Ее провели президент оргкомитета Парижа-2024 Тони Эстанге, чемпион Паралимпиады в Пекине-2008 по теннису в мужском парном разряде Мишель Жеремиас и бронзовая медалистка Олимпиады того же года по тхэквондо Гвладис Эпанг.

«Мы выбрали идеал, а не животное, - сказал Эстанге на презентации. - Мы выбрали фригийский колпак, потому что это яркий символ Французской Республики. Для французского народа он означает свободу. Поэтому он и послужит образом талисманов для всего мира. Паралимпийский талисман имеет видимую инвалидность. Это посылает четкий сигнал, что мы за инклюзивность».

Кто такие Фрижи?

Фрижи - это маленький фригийские колпаки. Они служат мощным символом свободы, инклюзивности и способности людей выступать за большие и разумные дела. Фрижи раскрашены в красный, белый и синий цвета. На груди у них красуется золотой логотип Парижа-2024. Глаза Фрижей выполнены в виде «французской кокарды» - трехцветной розетки, которая стала национальным французским орнаментом.

Они родом из большой семьи, но главными героями Парижа-2024 станут Олимпийский Фриж и Паралимпийский Фриж. Ближайшие два года они будут рекламировать и продвигать грядущие Игры, а в 2024 году радушно встретят спортсменов и болельщиков в столице Франции.

«Это два главных персонажа из большого племени, из целой семьи Фрижей, - пояснила бренд-директор Парижа-2024 Жюли Матикин. - По нашему замыслу, они существуют уже много тысяч лет и были свидетелями ключевых событий французской истории».

«Теперь они вернулись во Францию ради этого масштабного турнира, чтобы возглавить революцию посредством спорта, - добавила Матикин. - Цель в том, чтобы показать, что спорт может изменить все в обществе. Что спорт и его ценности могут делать большие дела. Воспитывать братство и солидарность, помогать обществу расти».

Что такое Фриж?

Прообразом талисманов послужили фригийские колпаки - символ свободы на протяжении всей истории Франции. Этот популярный среди французов символ широко использовался в искусстве как метафора свободы. Он также является символом республики во французских учреждениях. Фригийский колпак красуется на голове Марианны - символа Франции, который можно найти в любой городской ратуше и даже на предметах повседневного обихода, таких как, например, монеты и марки. Это в том числе международный символ свободы. Во времена Римской империи такие шапки носили освобожденные рабы. Их также можно найти на различных эмблемах в Северной и Южной Америке. Фригийский колпак, также известный как «колпак свободы», стал одним из символов Французской Республики.

Теперь веселые колпаки в ответе за Олимпийские игры 2024 года в Париже. Фрижи с нетерпением ждут возможности показать всему миру свою отвагу, решительность и готовность на все ради успеха.

Чем олимпийский Фриж отличается от паралимпийского?

При внешнем сходстве они разнятся по характеру. Именно общий баланс делает их связку силой, с которой приходится считаться.

Девиз Фрижей: «В одиночку мы идем быстрее, но вместе мы идем дальше». Олимпийский и паралимпийский Фрижи дополняют один другого и делают друг друга лучше.

Олимпийский Фриж - в первую очередь тактик и аналитик с математическим складом ума. Его методичный ум и обаяние вдохновляют людей заниматься спортом. Паралимпийский Фриж спонтанен, полон энергии и энтузиазма. Он воплощает ценности спорта и будет праздновать победы вместе с участниками на всех спортивных объектах Парижа-2024.

У паралимпийского Фрижа есть обычный и беговой протезы. Он подает пример и придает заметность людям с инвалидностью.

Миссия талисманов

Олимпийский и паралимпийский Фрижи ставят задачу совершить революцию в спорте - продемонстрировать миру, что спорту подвластны любые изменения, что он заслуживает видного места в обществе.

Они будут работать каждый день, чтобы способствовать изменениям посредством спорта. В том числе переменам в жизни, здоровье, отношениях с другими людьми и с природой.

Они уже неустанно тренируются, чтобы объединить как можно больше людей и взять их с собой в олимпийское путешествие. Так что приготовьтесь, ведь это только начало.

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