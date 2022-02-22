Натан Чен о том, что помогло завоевать золотую медаль: собранность, друзья и вера в бесстрашие

«Она довольно тяжелая. Все еще трудно поверить, что это взаправду», – признается Натан Чен спустя день после того, как завоевал золотую медаль в фигурном катании на зимних Олимпийских играх в Пекине-2022.

«Давно мечтал об этом моменте, но никогда в самом деле не думал, что он сбудется, – добавляет 22-летний фигурист. – Пока что не совсем верится, что она действительно висит у меня на шее».

Чен сделал то, что не смог четырьмя годами ранее. Показал на олимпийском льду свое лучшее катание – от начала короткой до конца произвольной программы.

Да, не все шло гладко. Но Чен не сдавался, а исправлял недочеты на лету. Когда под сводами Столичного дворца спорта в Пекине зазвучали первые аккорды песни Rocket Man, под которую он исполнял свою программу, американского фигуриста одолевали сомнения.

«Я старался излучать уверенность в себе, – говорит он. – Иногда, когда ты настраиваешься на что-то в душе, даже если уверенности нет, твое тело само воспроизведет это чувство».

Такой настрой был очень важен для Чена, который лидировал после короткой программы и в произвольной выступал последним. Его конкуренты Ханю Юдзуру, Уно Шома и Кагияма Юма к тому моменту откатали свои программы – и сделали это отлично.

«Я сказал себе: "Так, получай удовольствие. Почувствуй уверенность, и ты справишься". Я начал программу и говорил себе: "Дыши. Дай телу почувствовать лед"».

Натан Чен: «Я знал, что этого хватит»

Над внешней стороной выступления с Ченом работали его тренер Рафаэль Арутюнян, а также хореографы Ше-Линн Бурн и Мари-Франс Дюбрей. Привести в порядок внутренний мир и изменить мышление ему помог спортивный психолог Эрик Поттерат.

«Он невероятно помог мне на этих Играх, – сказал Чен. – Одна из главных идей, которые я впитал, это напоминать себе получать удовольствие от происходящего. Что я уже тут, на Олимпиаде, я прошел отбор. И что весь остальной путь надо радоваться и впитывать эти сумасшедшие переживания».

Четыре года назад у Чена был совсем другой подход. По его словам, в Пхенчхан-2018 он приехал с одной-единственной мыслью – взять золото. Такой настрой подвел его. Он провалил короткую программу и в командных, и в индивидуальных соревнованиях. Пришлось ограничиться пятым местом.

В Пекине он доверился судьбе. Да, он приехал, чтобы работать на совесть и выкладываться по полной. Но уже не вешал медаль себе на шею до конца соревнований. Двигался вперед шаг за шагом – и на льду, и за пределами площадки.

«Я не могу контролировать результат, – сказал он. – Не всегда ты чувствуешь себя так, как хочешь. Но чтобы привести себя в нужное состояние, ты можешь притвориться, будто чувствуешь себя как надо, и тогда твое тело подтянется само. То есть если нацепить улыбку и принять уверенную позу, приходит уверенность. И даже если ты не чувствовал себя уверенно, то почувствуешь».

Если в начале программы Чена обуревали сомнения, то в середине проката он улыбался. В конце светился от восторга и облегчения. Было ясно, что он сделал все необходимое для высшей олимпийской награды.

«Это было особенное состояние, – описывает он тот момент. – Я подумал: "Эх, флип не совсем удался. Хорошо бы вернуться и сделать его заново". Но, конечно, я знал, что сделал достаточно для победы. И Раф сказал мне: "Чего у меня еще нет, так это олимпийского чемпиона". Я знаю, как сильно он этого желал. И я счастлив, что проделал этот путь вместе с ним».

Натан Чен с золотой медалью Пекина-2022

О пекинских эмоциях и планах на будущее

В Пекине-2022 Чен выполнил все задуманное: выиграл золото и получил эмоции, которых сам себя лишил в 2018-м. После соревнований в мужском одиночном катании он часто ходил на другие дисциплины, болел за танцоров, за женщин и за пары.

О мартовском чемпионате мира он пока не размышлял и не уверен, что поедет. Чен получил максимум от Олимпийских игр в Пекине и больше думает об осени, когда возобновляется учеба в Йеле.

«Мне повезло быть членом этой олимпийской сборной США, – заметил Чен. – В этой команде у меня были друзья среди фигуристов и из других видов спорта. Было здорово разделить с ними эти моменты. Два самых близких друга – Мэрайя Белл и Михал Бржезина – тоже были на Олимпиаде с Рафаэлем. Так что это были особенные Игры».

Пусть даже он не знает, как сложится его ближайшее будущее, Чен надеется, что его опыт будет полезен другим. Опыт тяжелой работы и достижений. Но в первую очередь опыт человека, сохранившего искреннюю страсть и любовь к своему виду спорта.

Это и есть его главный совет тем, кто задумывается о карьере в фигурном катании: найти любовь и сохранить ее.

«Вне зависимости от того, какие цели вы ставите, главное – сохранить любовь и страсть к спорту, – говорит Чен. – Конечно, ваш прогресс не всегда будет следовать по прямой восходящей траектории. Будут спады. В такие моменты чрезвычайно важно найти свою команду, опереться на нее и довериться ее поддержке, чтобы она могла помочь на вашем пути».